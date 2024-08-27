窗邊的小荳荳：不再小的荳荳（下）

班主任趕到了洗手間，看到這一幕，如釋重負，還好沒有發生悲劇。輕聲說道：「小荳荳，老師知道你最近壓力很大。來，我們到輔導室好好談一談，老師會幫助你的。」小荳荳點了點頭，跟隨班主任離開了洗手間，來到了輔導室。在這個安靜而私密的空間裏，小荳荳稍微放鬆了一些。班主任遞給他一杯熱茶，讓他先平復一下情緒。

我為何情緒失控？

「小荳荳，原來昨天爸媽吵架了，你心情受到影響。加上你現在正處於青春期，身體和心理都在快速發展，情緒波動也很大，這都是非常正常的。」班主任耐心地解釋着：「家裏的情况給你帶來了額外的壓力，老師是可以理解的。但是，我們要學會如何駕馭這些情緒，不讓它們控制我們的行為。剛在上課時大家都靜靜地在上課，你忽然大叫跑出課室外，當時你在想些什麼呢？」

小荳荳這才明白到自己剛才的失態嚇着大家了，其實他自己也不知道情緒爆發的因由。「謝謝老師，非常對不起，我不是有心的。我很害怕，我不知自己為何會這樣失控。當時，我腦裏只有昨晚失控的爸爸……」

向親友傾訴 忌獨自承擔

班主任微笑着說：「你要學會覺察自己的情緒。當你感到憤怒、委屈或是難過時，試着去辨認這種感受，並給它一個名字。想想是什麼觸發了這種情緒，是不是有什麼潛在的原因？當你能夠意識到自己的情緒變化，就更容易掌控它們。你可以試試深呼吸、數數，或是做一些運動，這些都能幫助你平靜下來。如果實在忍不住，可以找一個安全的地方，大聲喊叫或哭泣，把情緒發泄出來。但記住，不要傷害自己或他人。不要把所有事情都悶在心裏，多與老師、家人或朋友傾訴，大家都願意聽你訴說煩惱。學會尋求幫助，不要獨自承擔一切。」

小荳荳認真地點點頭，把老師的話記在心裏。班主任欣慰地微笑，拍拍小荳荳的肩膀：「相信自己，你一定能夠成長為一個懂得控制情緒的大男孩。老師和同學們都會一如既往地支持你。現在，我們一起回教室吧，大家都在等你呢。」小荳荳感激地看了班主任一眼，跟着她走出輔導室。回到教室後，同學們看到小荳荳情緒平復，都鬆了一口氣。小荳荳的好兄弟們走上前，給了他一個大大的擁抱，表達支持和理解。

不再小的荳荳，處於青春期，就像一個新牌司機開着法拉利，總是失控。他需要的，是大家的關心和諒解。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第516期]