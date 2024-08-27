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Happy PaMa 教得樂 第516期

Happy Pa Ma

國際親子台：暑假是家長大敵？

【明報專訊】暑期差不多結束了，這個夏天大家過得如何？孩子放暑假，家長「如臨大敵」這說法不足為過。孩子留家太久，可以跟他們玩的節目，已消耗得差不多，連帶耐性也如是。到底該如何安排暑假，每個家庭都有各自的答案，對雙職家庭或支援不多的父母來說，讓孩子參加全天候的興趣班，似乎是最佳選擇。

但近年就有研究報告出爐，表示當小朋友的暑假愈被正式活動排滿，小朋友愈大機率出現負面情緒及行為，連帶親子關係也會受到影響。原因是，暑假在孩子心目中應是放鬆，被充塞了活動，既打擾孩子的假期，也沒有增加親子時間。若所報的課堂當中，加入了要求有「表現」這一項，小朋友更是倍感壓力。

這情况在年紀愈小的孩子身上，愈多出現狀况。對幼稚園或初小的孩子來說，也許不排滿他們的時間表，我們反而過得更輕鬆。當然，小朋友完全不參加興趣班，似乎是天方夜譚。那我們集中看看，如何平衡我們與孩子之間的壓力與快樂指數。

報讀興趣班 先聽孩子意見

首先是，在決定暑假如何運用時，可以先來一個小小的家庭會議，讓小朋友有機會發表意見，說說自己喜歡做什麼、最渴望有哪項「節目」；孩子可以參與決定上哪一個，以及多少個興趣班。當然，不止小朋友可以表達意見，我們也可以。意思是，我們不需要犧牲自己的精神狀况，勉強一個興趣班也不報名。只需要確保，孩子也有選擇及參與的機會；然後，找出大家都可以接受的方案。這樣，孩才會真正樂在自己有份決定的暑期活動中，而不是被迫參加。當然，在家庭會議中的決定，我們就要說到做到。

自由玩樂助減壓 培養社交能力

其次是，每天讓孩子有自由玩樂（free play）的時間，他們的行為與心理狀况就會變得愈來愈好。這方法比帶孩子做任何行為治療更直接見效，當小朋友每天有自由時間，焦慮、壓力與過度活躍的反應，都會得到大大改善。同時，親子關係也會更佳。小朋友自由玩樂的時間愈多（打電子遊戲機除外），自我調節情緒能力就會愈高，連帶他的學習能力與社交能力也有正面影響。

當小朋友進入放鬆狀態，專注玩樂，自然不會做不合理的事情來爭取關注。自由玩樂時，小朋友需要運用自己的創意設計遊戲，有些時候更要跟其他小朋友（或兄弟姊妹）講解如何遊戲。於是在不知不覺中，這個「活動」就成了小朋友領導能力、語言能力與創造力的天然訓練場。

親子的藝術，從不在於多。跟繪畫中的留白手法一樣，我們愈放手，孩子學得愈多愈好，希望大家都能好好享受每個假期。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第516期]

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