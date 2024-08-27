明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第516期

Happy Pa Ma

親子筆陣．家庭有教：家長C.A.R.E. 孩子叛逆無有怕

【明報專訊】家長湊孩子有遇過「trouble」嗎？所謂「trouble two（或 terrible two），即兩歲「可怕叛逆期」，常被用來形容幼兒在兩歲左右時期出現的一系列行為挑戰，包括頻繁的情緒爆發、抗拒父母要求、強烈的獨立和自我意識等。「叛逆期」通常會從兩歲左右開始，持續到3歲甚至4歲——其間孩子行為挑戰逐漸減少，隨着語言能力和自我調節能力的提高，情緒和行為逐漸穩定。

兩歲的孩子正處於情緒發展的關鍵時期。他們的情緒變化迅速，不時會突然從高興轉變為哭鬧或發脾氣，通常是因為他們無法清楚表達自己的需求或感到受挫。這主要源於他們自我調節能力尚未完全發展，無法有效處理和表達內心的感受，經常會說「不」，反映出自我意識的增強，渴望更多的自主權。面對「叛逆期」家長宜以C.A.R.E. 的態度去與孩子相處：

Consistency（教養一致）

設立明確的規則和界限，並且始終如一地執行，有助孩子理解並遵守規則，減少混淆和不安。家長在制訂規則後應該一致地堅持，不因情况變化或情緒波動而改變，這樣可以幫助孩子建立穩定的行為模式。同時，與其他照顧者（如祖父母、工人姐姐）保持一致的教養方式，也能讓孩子更容易理解和適應家庭的期望。

Autonomy（獨立自主）

給予孩子適當的選擇和自主權，讓他們在安全範圍內探索和學習，有助他們的自信心和自我調節能力。孩子在這個階段渴望更多自主權，家長可以通過提供有限的選擇來滿足這一需求，例如讓孩子選擇明天穿哪件衣服或晚餐吃哪種蔬菜。這些簡單的決策可以幫助他們感受到自己對生活有一定的控制權，並促進他們的思維發展。

Regularity（生活規律）

建立穩定的日常作息時間和活動計劃，可以給孩子安全感，減少不確定帶來的焦慮和情緒波動。規律的生活節奏有助孩子預測日常活動，從而減少抗拒行為。例如家長設定固定的起牀、吃飯、遊戲和睡覺時間，這不僅有助孩子身心發展，也能使家庭生活更加有序。

Encouragement（正面鼓勵）

及時表揚和獎勵孩子的期望行為，強化積極的行為模式，往往比僅僅處罰不良行為更有效。家長應該專注於孩子的進步和積極行為，並通過表揚和獎勵來鼓勵他們。例如當孩子感到傷心時說出口和深呼吸，家長給予安撫和言語上的讚美，不僅能提高孩子的自尊心，還能激勵他們繼續努力保持良好表現。正面的鼓勵有助建立孩子的信心，並促進他們的情感和行為發展。

「Trouble two」的出現，反映孩子思維能力的成長。家長運用適當的親子相處技巧，當能把「trouble two（可怕的兩歲）」變成「adorable two（可愛的兩歲）」！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第516期]

相關字詞﹕親子筆陣 家庭有教

上 / 下一篇新聞