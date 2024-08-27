◆王予殷（Charlotte），7歲 - 演繹角色：Yumi B

年紀小小的Charlotte是個開心果，時常笑容滿臉，談到每星期都要補習和參加各式各樣的興趣班都說得眉飛色舞。「因為補習可以使自己有更好成績，所以我覺得好開心，不覺得辛苦！」平日她愛畫漫畫，又愛看小說、唱歌，兼學圍棋、鋼琴和跳舞，如此忙碌仍然樂此不疲。「我不喜歡打機，一有時間會畫畫，我的畫比劇中Yumi B畫的更細緻！」原來開心果也試過不快樂，就是有次考試只得80分。「成績唔好當然唔開心，但這樣會使我下次會做好一點，所以不開心都只是一陣子的事！」

◆李莉（Lily），10歲 - 演繹角色：Julia

Lily飾演的是今輯的新角色：文靜乖巧的「班長」。今次是Lily第一次拍電視劇，導演稱她十分入戲，平時一班演員在玩耍時，她都會安靜地坐在一旁觀看。嬌小的Lily原來已經10歲，在小演員中算是大姐姐，但她謙虛地表示其他小演員都演得很好，自己也要努力，在家中與媽媽練習對白。即將升上五年級的她，每天平均要花3至4小時做功課，也試過溫習至深夜11、12時。「我算是花較多時間去做功課，因為想慢慢了解題目才去做。」她認為要努力才能取得好成績，所以不介意花多些精神學習。平時除喜歡玩壓力球減壓外，每逢周末也會爭取時間做喜歡的事，如學唱歌及排劇，她現正努力準備今年12月演出的音樂劇。

◆孫詠軒（Hayden），9歲 - 演繹角色：羅有為

人稱「羅仔」的Hayden，性格鬼馬，「我跟自己的角色一樣搞笑」；又自言已經大個仔，懂得自己洗澡、切東西吃，不像4、5歲的小朋友什麼都不會做，非常神氣。今次劇中有個人見人怕的冼老師（朱茵飾），Hayden說現實中也遇過。「試過有同學上課時脫了鞋子，立即被老師沒收，令大家都很怕他。」他指遇上惡老師時，身體會感到不適，例如肚痛，「因為好怕上他的課」。不過他也想到解決方法，就是讓自己做到最好。「其實只要你做得好，老師不會罰你，大家更可做好朋友！」

◆徐立德，8歲 - 演繹角色：Billy

劇中小演員都喜歡直接稱呼立德為Billy，他也笑言跟Billy一樣，又乖巧又聰明。導演笑指立德平日說話跟角色並不相似，但一叫他演出便可以「Billy上身」，以BB聲和緩慢語氣講對白。拍了兩輯《反起跑線聯盟》，立德依然不明白「反起跑線」的意思，反問：「是否倒轉跑？」令人哭笑不得。不過他指自己與劇中角色一樣，都很緊張成績，每星期補習兩次，也會為一些小事情而緊張，例如怕上學遲到，怕做錯事給老師罵，不過他懂得紓緩壓力。「我喜歡踩單車、與朋友打機，做這些事會令緊張的心情放鬆下來。」

[Happy PaMa 教得樂 第516期]