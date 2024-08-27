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Quicknote：毛孩暫託寵物酒店 玩水中運動歎spa

【明報專訊】寵主如因工作或旅行需離港一段時間，最擔心莫過於毛孩的照顧問題。現時坊間有不少寵物酒店提供暫託服務，有些還提供寵物美容及spa服務，愛寵就可以乾乾淨淨地等主人接回家。Pet Villa提供寵物酒店及日託服務，品牌於去年新增何文田分店，提供一系列貓狗美容服務。

為了讓毛孩能夠享受spa樂趣，店內提供不同項目，包括牛奶微泡spa及草本spa，均使用低過敏產品，以保養毛孩的毛髮及皮膚。何文田新店亦增設寵物使用的恆溫水底跑步機，讓毛孩能在水中運動，有助牠們體能訓練及復健。Pet Villa營運經理Kathy Lee的狗狗迪迦，後腿從小就有關節問題，軟骨磨損嚴重，雖然做過手術，但之後仍要作復健治療，協助增加肌肉力量去分擔骨骼支撐。平日除了運動，每天盡可能散步兩次，走1至2小時左右。之後亦讓牠嘗試在水底跑步，每次跑約15分鐘，可減少其關節負重，對恢復肌肉力量很有幫助。●

Pet Villa（何文田店）

營業時間：上午11:00至晚上8:00

水底跑步收費：15分鐘$320起、30分鐘$600起

地址：何文田自由道11號 VAU Residences 1樓

查詢：9820 5202（WhatsApp）

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