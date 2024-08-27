報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
副刊
2024年8月27日星期二
專題
FEATURE
100%本地蓮子製月餅 與幽香斑蘭合拍
飲食Quicknote：雙黃白蓮蓉月 本地洗蛋「漏油」
度身設計療程 矯正四肢用力 狗狗水底漫步強肌復健
狗狗檔案：下半身癱瘓 水療4個月回復走動
Quicknote：毛孩暫託寵物酒店 玩水中運動歎spa
六十石山茶園好風光 花蓮紅茶變奏有氣冷泡茶
親子好戲：《反2》升小篇 新環境新挑戰 兩孩之父導演 道出家長心事
小演員的小學雞心事
部分演員移民 為拍續集飛回港
本周FOCUS．採訪手記：訪問小演員 無比熱鬧
活動推介：網上講座助適應升小
活動推介：展覽+工作坊 探索生命意義
活動推介：兒童魔術劇 闖進虛擬世界
重要日子提提你
好去處：探索香港精神 喚起集體回憶 武館渡輪滿fun 遊樂場大玩本土文化
親子筆陣．家庭有教：家長C.A.R.E. 孩子叛逆無有怕
國際親子台：暑假是家長大敵？
窗邊的小荳荳：不再小的荳荳（下）
自在講媽：夾娃娃的成長啟示
童途有「理」：不良姿勢影響睡眠質素
小學雞媽媽：童年傻事錯事當笑話
半職爸爸：文言文的好處是留白
荷事荷地：垃圾「深藏不露」
幸福拼圖：孩子在關愛中獲安全感
狗狗檔案：下半身癱瘓 水療4個月回復走動
prev
next
【明報專訊】姓名：Simba
品種：唐狗
年齡：4歲
復健時長：4個月
復健情况：患有急性椎間盤突出，導致下半身癱瘓，完全不能行走，經過4個月水療及其他復健治療，回復走動能力，基本能夠控制肌肉及平衡
上 / 下一篇新聞
100%本地蓮子製月餅 與幽香斑蘭合拍
飲食Quicknote：雙黃白蓮蓉月 本地洗蛋「漏油」
度身設計療程 矯正四肢用力 狗狗水底漫步強肌復健
狗狗檔案：下半身癱瘓 水療4個月回復走動
Quicknote：毛孩暫託寵物酒店 玩水中運動歎spa
六十石山茶園好風光 花蓮紅茶變奏有氣冷泡茶
親子好戲：《反2》升小篇 新環境新挑戰 兩孩之父導演 道出家長心事
小演員的小學雞心事
部分演員移民 為拍續集飛回港
本周FOCUS．採訪手記：訪問小演員 無比熱鬧
活動推介：網上講座助適應升小
活動推介：展覽+工作坊 探索生命意義
活動推介：兒童魔術劇 闖進虛擬世界
重要日子提提你
好去處：探索香港精神 喚起集體回憶 武館渡輪滿fun 遊樂場大玩本土文化
親子筆陣．家庭有教：家長C.A.R.E. 孩子叛逆無有怕
國際親子台：暑假是家長大敵？
窗邊的小荳荳：不再小的荳荳（下）
自在講媽：夾娃娃的成長啟示
童途有「理」：不良姿勢影響睡眠質素
小學雞媽媽：童年傻事錯事當笑話
半職爸爸：文言文的好處是留白
荷事荷地：垃圾「深藏不露」
幸福拼圖：孩子在關愛中獲安全感
100%本地蓮子製月餅 與幽香斑蘭合拍
飲食Quicknote：雙黃白蓮蓉月 本地洗蛋「漏油」
度身設計療程 矯正四肢用力 狗狗水底漫步強肌復健
Quicknote：毛孩暫託寵物酒店 玩水中運動歎spa
六十石山茶園好風光 花蓮紅茶變奏有氣冷泡茶
親子好戲：《反2》升小篇 新環境新挑戰 兩孩之父導演 道出家長心事
小演員的小學雞心事
部分演員移民 為拍續集飛回港
本周FOCUS．採訪手記：訪問小演員 無比熱鬧
活動推介：網上講座助適應升小
活動推介：展覽+工作坊 探索生命意義
活動推介：兒童魔術劇 闖進虛擬世界
重要日子提提你
好去處：探索香港精神 喚起集體回憶 武館渡輪滿fun 遊樂場大玩本土文化
親子筆陣．家庭有教：家長C.A.R.E. 孩子叛逆無有怕
國際親子台：暑假是家長大敵？
窗邊的小荳荳：不再小的荳荳（下）
自在講媽：夾娃娃的成長啟示
童途有「理」：不良姿勢影響睡眠質素
小學雞媽媽：童年傻事錯事當笑話
半職爸爸：文言文的好處是留白
荷事荷地：垃圾「深藏不露」
幸福拼圖：孩子在關愛中獲安全感
prev
next
相關新聞
度身設計療程 矯正四肢用力 狗狗水底漫步強肌復健