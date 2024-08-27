度身設計療程 矯正四肢用力 狗狗水底漫步強肌復健

寵物水療，乍聽之下容易與主打放鬆及美容的寵物spa混為一談，實際卻有顯著分別。香港愛護動物協會獸醫楊巧兒（Anita）表示，寵物水療常見有水底跑步機、恆溫水池的設施，主要目的是治療及復健鍛煉，藉由游泳、走路的方式，利用水的特性來幫助狗狗作針對的鍛煉。

低衝擊運動 浮力減關節負擔

「首先，水療利用了全身的肌肉合作來做鍛煉，而且水的浮力可減輕關節負擔。」她解釋，水療是低衝擊運動，水的浮力支撐了狗狗的部分體重，減低關節受力，「對於已有關節問題或肌肉力量弱的狗狗，相比在（陸上）平地步行，以水底跑步機的方式更能做到全身鍛煉，又可維持更長鍛煉時間」。同時，利用水的阻力，可加強狗的心肺功能及血液循環，是個良好的帶氧運動；對過重或缺乏運動的狗來說，是不錯的「減磅」選擇。

Anita指，寵物水療是要讓狗狗在專人監督及陪同下，控制適合牠們的速度及時間，讓牠們在水中步行。特別針對那些剛做完手術需要復健，又或腳部或關節出現問題的狗，水底跑步機可強化所需肌肉群，並在安全環境下作復康治療。她解釋，這些狗狗同樣需要一些支撐鍛煉，矯正四肢用力情况，「可能狗狗在平時行走或站立時，（因為痛或不適）刻意遷就某隻腳，那我們就需要有監督的鍛煉，來確保狗狗四肢均衡用力」。

水阻中步行 比陸地更花體力

協會水療服務由物理治療師評估及制訂療程，以決定狗狗使用水底跑步機的步行時間、速度、水深、坡度等，一般建議每星期一次，初時治療不會讓牠們步行多於10分鐘。香港愛護動物協會獸醫護士主管（手術室）及見習物理治療師蕭日然（Debi）指，別看狗狗似是很輕鬆，其實水的阻力令牠們在水中走動時，比陸上需要更多體力，「牠們看似走或游了很短時間，但已等於陸上平地數倍的運動量」。如時間太長令牠們走得太累，可能會有反效果。隨着病情及體力改善，物理治療師會逐漸增加牠們的跑步時間。

怕水、患皮膚病、有傷口 不宜水療

既然水中鍛煉好處多多，那帶狗狗游泳是否另一個選擇？Debi表示，狗狗的游泳姿勢通常較多使用前腳，後腳往往會縮起來，做不到大幅度動作。因此游泳最多是一種恆常健身。如果狗狗曾做手術、後腳肌肉較弱，則更建議使用水底跑步機來復健。不過，並非所有狗都適合水中運動，她提醒，如其對水有恐懼、患有皮膚病或傳染病、有傷口等都不適合接受水療，建議先諮詢獸醫。

水療師陪同監督 適時協助改善步姿

毛孩的復康治療可以很漫長，尋覓一個可以讓牠們恆常鍛煉的地方就變得重要。沙田有一間少數同時擁有狗狗水底跑步機及寵物恒溫水池的水療復健中心——Amiko AquaWalk，由資深犬隻行為顧問及訓犬師Eddie Choi創辦，為狗狗提供一對一水療服務。

作為專門為狗狗提供水療復健的地方，Eddie表示，希望提供專業且安全的水療體驗，因此引入寵物專用水底跑步機及恆溫水池，並由有英國OCNLR認證的犬隻水療師監督及陪同。不同品種及年齡的狗都可能因受傷、手術或天生關節問題而需要水療，中心會根據牠們的具體情况，制訂專屬的復康方案。

在接受首次服務前，中心先要與主人了解清楚狗狗的身體狀况，為牠量度體重，觀察步行狀况及替牠按摩，然後量度四肢開合度作為參考數據，最後才會讓牠使用水底跑步機。進入跑步機前，水療師會先為狗狗簡單清潔，並替牠穿上助浮衣。

也許你以為只是讓狗狗好像人類般在跑步機上獨自跑步？當然不止這樣，水療師還會與狗狗一同走進水底跑步機。Eddie解釋：「因為可以控制牠們的步姿，亦能觸摸牠們行路的狀態。」水療師有時會扶着狗狗後腿，透過觸摸感覺關節的狀態，例如僵硬卡住，或是感覺兩邊腳用力狀態不一，便可適時協助，改善步姿。有時亦有多一名水療師在前方協助，控制狗狗扭動的身軀，或以零食及玩具吸引牠們保持注意力。一般建議寵主站在狗狗面前，讓牠們不會害怕陌生環境。跑步機的左右及前方均安裝了攝錄機，記錄過程及監察其步行時的角度，以方便即時調整。

一般情况下，每步行30至40秒便會暫停30秒至1分鐘，讓牠們可稍作休息。整個跑步過程約10至15分鐘，之後便會轉移至恆溫水池活動。

30℃恆溫水池 增血液循環助減痛

Eddie表示，狗狗在水池中游泳能較溫和及全面地鍛煉肌肉，包括鍛煉核心肌力及關節屈伸能力，且水溫全年保持約30℃，能增進其血液循環，紓緩痛楚。水療師同樣會陪伴狗狗入水，從旁輔助，並因應其四肢活動能力，盡量引導牠們多用四肢游泳以喚醒肌肉，提升復健效果。不過，他不建議患有椎間盤病的狗在水池游泳，因為牠們自身控制力不夠，相對容易扭傷脊椎，建議使用水底跑步機。他說整個療程包括水底跑步機及水池游泳，最多不會超過半小時，避免狗狗過度運動。如有需要，中心亦可填寫報告及將治療片段交給獸醫，方便覆診時了解復健進度。 ●

Amiko AquaWalk

營業時間：上午11:00至晚上7:00（逢周二及三休息）

價錢：每次約$750至$1400（視乎狗狗品種、體積及健康狀况）

地址：沙田火炭穗禾路1號豐利工業中心地下4號

查詢：2383 9099、9536 8832（WhatsApp）

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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