明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

情緒診所：塑造療癒碗子 撫平傷痛

【明報專訊】社會上有不少人因環境、精神和身心困擾，感到不快、疲累、失望和無助，大家都努力找出路，希望活得輕鬆一點，令自己好過一點。同一天空下，有一群年輕人也在經歷生命，尋找面對生活和自己的力量。在「療癒碗子」的活動裏，做了一項小型調查，發現參加者最常遇上的挑戰包括：沒自信、未被人明白、精神壓力、讀書壓力、家庭衝突和情緒困擾等。而他們常用的療癒方法包括：聽音樂、找朋友聊天、畫畫、到海邊走走、獨處、煮飯、「食好嘢」和行山等，可見藝術和大自然都是療癒的妙藥。

換角度看生命 走出精神困擾

年輕人仍有不少未解開的傷痛，療癒碗子——用心將一片片的石膏紗布重重疊疊，塑造屬於自己的碗子的活動中，有些參加者愛保留薄薄的部分，感受到生命脆弱；有些則努力加厚，希望鞏固自己；有些色彩斑斕，給自己打氣；有些簡約清雅，給自己多一些空間。記得一名男參加者阿混，他在碗子下方𠝹開一個星形缺口，從這缺口向下望，只看到漆黑一片，而向上望，可以看到色彩（圖A）；這正是他走出精神困擾的領悟，用什麼角度去看生命便是關鍵。只要找對地方，誰都可以發光！

不被重視 也要「相信自己」

還在治療舊傷的中學生阿夢，在白畫紙上釋放內心恐懼、掙扎、悲傷和憤怒。她學會獨立和堅強，努力重新生活，為未來正努力奮鬥，不斷挑戰自己，還沒放棄。她表示舊時的經歷帶來許多不幸，但已經是過去式，她勇敢的站在這裏代表着還有希望。她曾經不被理解，不被看好，不被珍惜，不被重視；自己變得膽小、逃避、退縮和虛假。黑暗的說話一直走進她腦子裏，不自覺地把自己鎖起來。在她滿有傷痕的作品裏（圖B），仍清楚的看見抱住希望的心，她是一名有夢想的希望者。她明白到每人耀眼的特點都不一樣，身上都帶有某些光芒，當別人想把某個亮點撲滅時，她堅定的說：「請相信自己！」

藉藝術釋放傷痛

阿夢的家姐阿音是一名中五學生，自幼開始遇上大大小小不同經歷，其中最大影響的是在她16歲那年患上癌症，因此她接觸到表達藝術治療，學習用視覺藝術、音樂、舞動等，去理解身心種種傷痕，從而釋放抑制已久的傷痛，加深自我認識。她在藝術創作裏做令自己開心的事，同時間尋回真正的自己。（圖C）

大海中尋找心中烏托邦

眼前每一個療癒碗子都很獨特，它盛載着年輕人的生命經歷，它讓創意、想像力、愛一一浮現…… 一切傷痛、傷口、傷痕，好好的醫治、縫合、撫平。正如年輕人Berry分享，亦是本文的結語：

也許一片海 會重返大洋

也許一片港 會再得芳香

風吹過 堅守這個方向

於汪洋大海中，尋找心中的烏托邦（圖D）

如人本主義心理學家卡爾羅哲斯（Carl Rogers）和人本表達藝術治療師娜塔莉羅哲斯（Natalie Rogers）所言，能夠被看見、被聽見、被明白和被接納，便是最有力量的治癒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：張文茵（香港中文大學社會工作學系兼任講師）

相關字詞﹕烏托邦 視覺藝術 精神 心理學 恐懼 藝術 健康 情緒診所

上 / 下一篇新聞