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健康

中風依病情選助行器 穩步向前

【明報專訊】中風可導致大腦不同區域受損，影響身體不同功能，患者面對的問題也各有不同。假如中風影響站立、步行和平衡力，物理治療師先會為患者全面評估，以判斷對方能否自己行走，再決定使用助行器的類別，以減低跌倒風險。

四腳叉或分左右 調校免絆倒

一般家用助行器材分為：四腳架、有轆四腳架、大四腳叉、細四腳叉及「士的」（枴杖）。這些助行器都依靠上肢支撐，大前提是上肢肌力有沒有足夠能力控制器材。如果單邊上肢有力並擁有良好控制能力，就只可以使用單邊助行器，如大四腳叉、細四腳叉或「士的」。如兩邊上肢都有力而平衡能力較低者，可以用雙手支撐的助行器，如四腳架、有轆四腳架。要注意的是，有些大四腳叉、細四腳叉有左右之分，使用時合適調校以避免絆倒。

接觸地面面積愈大 支持度愈高

除了上述助行器材，坊間有不少不同形狀、大小不一的助行器。大致上可以用接觸地面的面積來比較，愈大接觸面積相對提供愈高支持度，讓平衡力較差的人士使用。

感覺神經受損 「士的」減跌倒風險

中風患者腦部受損情况各不相同，導致他們的活動能力受到不同程度的影響。如影響到大腦額葉的運動皮層區，會導致肌肉力量和耐力下降。肌肉力量是指肌肉在一次收縮時所產生的最大力量，而肌肉耐力是指肌肉能夠持續用力的最長時間或最多反覆次數。步行需要雙腳協調，但如果肌肉力量不足以支撐體重，就會影響平衡能力；此時可能需要使用助行器，借助上肢力量行走，以減低跌倒風險。當肌肉耐力不足時，外出步行時建議攜帶助行器以備不時之需。

若中風影響到頂葉的感覺皮層區，會影響皮膚觸感及本體感覺。皮膚觸感用來分析觸碰感、壓迫感等，回饋到大腦產生適當的反應，提醒我們要保護自己。常見中風患者的皮膚觸感度減慢，或多了類似麻痹感的不正常感覺。至於本體感覺，是偵測身體軟組織受力或出力的變化，如肌肉收縮變短、韌帶因動作被拉扯等，進而傳送各種資訊給大腦，使我們能掌握身體動作，防止受傷。如這些感覺神經有不同程度的受損，我們就未能及時改變姿勢來保護自己，例如絆倒時未能糾正而倒地受傷。這類患者，物理治療師一般建議帶備「士的」外出，特別是地面不平或人多地方，以多加一重保障，病情嚴重者則不建議自行外出。

中樞神經受損 單邊四腳叉助平衡

若大腦中樞神經系統受損，容易出現脊椎神經過度活化，增加整體肌肉張力。肌肉張力指在休息時，肌肉為了維持身體平衡、保持身體關節排列和內臟腔室壓力等需求，而被動產生一種不由自主的肌肉力量，用以支撐身體架構。如中樞神經系統受損，患者肢體會出現肌張力增加的現象，例如患者在參與挑戰平衡力或力量的活動時，手肘、手指、腳踝等關節可能會不自覺地彎曲，顯示高張力反應。另一方面，當下肢肌肉張力不能自主控制時，膝關節會不由自主地伸直或彎曲，腳板則會向內旋無法踏地，使得平衡變得困難。這時，患者便有必要使用助行器材以幫助平衡，建議使用控制能力較佳的單邊四腳叉或「士的」扶助。

大腦頂葉是感覺區，假設右側頂葉受傷，患者就失去左側的空間感，有可能完全忽視左側環境。在這情况下，患者外出至陌生地點時，可能會看不到另一邊環境，增加危險。建議患者使用單邊助行器材來輔助較弱的一邊，假如情况嚴重，最好有人陪伴外出以策安全。

中風有可能影響第3、4或6條神經線，導致患者出現重影、眼外肌活動失調引起的斜視症狀等。不少中風病人出現單眼視野缺損，行路容易偏斜和撞倒，重影亦令人容易暈眩。平衡力不僅依靠肌力、關節感覺，視覺神經也非常重要。假如視覺問題影響到平衡力，嚴重者建議用四腳架步行，問題輕微的可以用大、小四腳叉或「士的」。

儘管有多方面因素需要考慮，但大多數中風患者會同時出現多項症狀。物理治療師會根據患者的整體狀况、心理素質及日常生活模式，跟患者及家人溝通，再選擇最合適的助行器材。如有任何疑問，最好在選購前諮詢相關的專業人士。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉嘉祈（聖雅各福群會中風復康計劃物理治療師）

美術/謝偉豪

編輯/梁小玲

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