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健康

兒言自得：知情同意

【明報專訊】在醫療界打滾數十年，見盡了各式各樣病人同意書，也見證了這些同意書怎樣由「不知情同意書」演變為「知情同意書」（informed consent）；有些甚至過猶不及，變成了「資訊過度同意書」和「令病人不知所措同意書」。

我見過最怵目驚心的病人同意書，是當年在贊育醫院新生嬰兒病房工作時，父母同意把新生兒留在醫院治療的同意書。內容大意是父母自動把嬰兒留在醫院，嬰兒安危聽天由命，醫院一概不會負責，內裏竟然有「生死各安天命」一句；只差一點沒有像當舖的當票，寫上「如有過期不贖，任從發落，倘有蟲傷鼠咬霉爛意外等，各安天命」等萬無一失的免責聲明。

早年醫療作風，醫生高高在上，家長式替病人主張，談不上什麼病人權益，病人知情權和自主權少之又少。醫生說要動手術，那便動手術好了，不少手術同意書都是在病人不大知情的情况下簽署；當年醫生向病人講解病情，多是言簡意賅，病人根本不清楚動手術的原因，手術詳情以至手術後結果。醫院裏安排病人簽同意書的多是護士，她們一般不會向病人多解釋，病人也不會要求。我曾親眼見過，有病人不知是因為病情或藥物緣故神志不清，有人執着他的手在同意書上打手指模，如此這般便「被同意」上了手術枱。

在我照顧過的病人中，最慘烈的是一名60多歲男士，因面頷生了癌腫，動手術割掉了半邊面龐。顯然術前沒有人向他解釋詳情，術後他也一直蒙在鼓裏，直到能夠自行起牀到洗手間照鏡，揭開蓋着面部紗布，才赫然發覺自己面目全非。他當時因驚嚇所發出的尖叫聲，我至今仍未忘懐。病人最後因忍受不了自己的模樣，在醫院自殺身亡。

隨着人權高漲，病人知情權與自主權日益受到重視，當年的「不知情同意書」變得不合時宜，代之而起的是「知情同意書」。要取得病人同意接受治療方案（包括外科手術），醫生除了要向病人闡述清楚方案的本質、過程，以及預期效果外，更要告訴病人方案風險及併發症，以及方案以外的其他治療方法，讓病人有足夠資訊權衡方案利弊及選擇。

同意書資訊過度 病人無所適從

知情同意書，保障了病人應有的知情權及自主權，但無可避免地增加了醫生工作量，也增加了醫生的風險。醫務委員會曾收過病人投訴，指醫生隱瞞手術風險，或沒有告知其他可行的治療方案，令病人以為只有外科手術一途，白白捱了一刀。更有醫生因此被醫委會判定為專業失當。

為了避開這「同意書陷阱」，部分醫生把一切已知風險都一股腦兒告訴病人，即使是最罕見的也不例外；有些索性把全部文獻報道過的風險印成單張，讓病人自己細讀。其實知情同意書只要求醫生向病人披露常見或極嚴重的風險，太多有關治療風險的資訊，會令病人吃不消或產生許多疑慮。更甚的，是有小部分醫生，向病人羅列一切已知治療方案，以及所有可能發生的治療風險後，自己不加意見，只叫病人選擇。這是獨善其身的防護醫療，只會令病人無所適從。其實，醫生若本着以病人最佳利益為依歸，引導病人作出最佳選擇，又何必害怕擔上干係呢？

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

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