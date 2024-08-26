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健康

脾胃濕熱 氣血虛 病邪侵襲爆癬

【明報專訊】天氣炎熱加上出汗多，容易誘發皮膚疾病，「癬」是其中一種常見皮膚病。皮膚癬屬於真菌感染，中醫認為與身體機能失調有一定關係，導致病邪侵襲身體，而身體狀况欠佳也會使感染惡化和妨礙康復。治療上配合中醫療法扶正祛邪，促進痊癒。

體質失調 影響皮膚狀態

中醫對癬病認識已久，隋代巢元方在《諸病源候論》已經對癬的症狀、分類、治療等有詳細描述，並認為癬病發生與起居生活不潔，以致風、濕、蟲、毒侵襲有關，大約相對現代「感染」的概念。臨牀上常見癬病，包括頭癬（白禿瘡）、手癬（鵝掌風）、足癬（腳濕氣）、體癬（圓癬）、股癬（陰癬）、花斑癬／汗斑（紫白癜風）、灰指／趾甲等。中醫在古時對癬病認識多為濕熱侵襲，可引起皮膚紅疹、水疱、糜爛等症狀。病久則化燥傷血，皮膚會粗糙脫屑，病情反覆不癒。儘管現在我們都認識到皮膚癬的發病與真菌感染有關，但中醫認為癬的發生和體質狀况仍有一定關係。體質失調會影響皮膚及身體的狀態，增加致病機率，也影響病情發展和康復。

汗多皮脂旺盛 利微生物滋長

脾胃濕熱內蘊者，皮膚亦有可能受影響，常見包括出汗較多、皮脂分泌較旺盛、皮垢較多、體味較濃烈等，這些均有利微生物滋長，增加感染風險。若不幸受到感染，證屬濕熱者易見較鮮艷的紅疹，皮膚痕癢、長水疱、滲液、潰爛的情况也會較嚴重。除此之外，濕熱偏盛之人還有易長粉刺、大便質黏而臭、口黏口苦、舌苔黃膩等表現。

紅疹明顯重清熱 傷口潰爛重祛濕

要改善體內濕熱問題，中醫可採用清熱祛濕策略，運用藥性寒涼的中藥清熱，同時以有健脾燥濕或利尿功能的中藥去除體內濕邪，紓緩皮膚長紅疹、痕癢、糜爛、滲液的症狀。在癬病治療中，常用清熱中藥包括金銀花、野菊花、苦參、黃芩、黃柏、茵陳等，常用祛濕中藥包括土茯苓、薏苡仁、淡竹葉等。臨牀上如果紅疹表現較明顯，會着重清熱；傷口潰爛、滲液較多者，則偏重祛濕。患處在下半身（如足部、會陰）者，辨證時多會考慮下焦濕熱，用藥會偏重清熱利尿滲濕。如患處痕癢劇烈，中醫認為與風邪有關，治療可配合驅風止癢，常用藥有荊芥、蒺藜、白鮮皮、地膚子。患癬病日久者常見皮膚乾燥脫屑，伴隨痕癢，痕癢症狀往往在晚上尤甚，中醫認為與血虛風燥有關，可配合養血驅風的藥物如當歸、白芍等。

正氣虛弱無力抗邪 反覆發作

除內服中藥，中藥外治或浸洗亦可用於治療皮膚癬病。外治可選用成藥複方土槿皮酊；浸洗可選用有清熱解毒、祛濕、驅風等作用的中藥，製成藥液浸洗患處（見「知多啲」），常用如蒼朮、黃柏、苦參、牡丹皮、白鮮皮、地膚子等，功效包括改善感染，減輕皮膚紅癢不適，幫助皮膚修復。

氣血虛弱、正氣不足，也容易誘發癬病，並妨礙癬病康復。氣血不足可造就病邪乘虛而入，令皮膚受到感染發病；皮膚受感染後假如正氣虛弱無力抗邪，也會促使病情惡化、蔓延。有些頑癬即使長時間連續使用抗真菌藥物仍未能擺脫，反覆發作，時好時壞，以中醫見解或與患者正氣不足有一定關係，患者多為長者、長期病患，或免疫力欠佳人士。通過中西醫療法雙管齊下，一方面對抗感染，另一方面補益扶正增強體質，可以提高治療效果。

攻補兼施 祛邪扶正

在補益扶正方面，氣虛者常見皮損癒合困難、反覆潰爛、皮疹色淡，其他表現包括易倦乏力、少氣懶言、食慾不振、舌體腫脹或舌邊滿佈齒印等。治療可配合補中益氣湯、黃芪、黨參、五指毛桃等補氣健脾，增強抗邪力量，幫助創口修復。血虛者常見皮損蒼白、皮膚乾燥脫屑，其他表現包括頭暈眼花、精神不振、口乾、舌色淡等。治療可着重補血，臨牀常用方藥包括四物湯、熟地黃、白芍、當歸、大棗等。一般而言，用補益法醫治癬病時多數會攻補兼施，聯合清熱、祛濕、驅風的方藥，同時祛邪扶正。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

美術/謝偉豪

編輯/梁小玲

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