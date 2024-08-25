明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

未來城市：發展生態康樂 開發棲息地 南大嶼動物鄉關何處？

【明報專訊】「嚟到南大嶼，你想點玩？」政府「南大嶼生態康樂走廊」網頁向公眾提問。土木工程拓展署已有答案：可以來露營、划獨木舟、衝浪和漫步沙灘。大嶼山的水牛看不懂中文，無緣參與署方諮詢；人類要怎樣衡量玩樂的心？該不該用其他動物持份者的生境奉陪？走廊尚未動工，新圍村「牛居民」到濕地吃草，已被私家地圍起的鐵網陣阻去路；遊人留在沙灘的垃圾沉沒貝澳河底，與屢禁不止的泥頭山，亦成為兩道大嶼奇觀。

行人步道踩入水牛棲息範圍

發展局今年5月在立法會簡介「南大嶼生態康樂走廊」研究建議，指按「北發展、南保育」規劃原則，提升南大嶼海岸「生態康樂」潛力。「南大嶼」的講法，是指政府2020年制定的《大嶼山保育及康樂總綱圖》中，由東向西數起，涵蓋芝麻灣半島、貝澳、長沙、水口和石壁。

發展局指已在多方面完成初步評估，並確定走廊計劃「不會為南大嶼造成不良影響」。但每天照料貝澳、梅窩、拾塱等地水牛的「牛媽」，身兼嶼南水牛學會創辦人梁韶華不敢苟同：「再唔嘈，啲牛就真係冇生存空間。」

當局打算在有水牛群、牛背鷺等動物棲息的貝澳興建行人步道，讓遊客近距離觀看樹林生態，遠看貝澳灣和芝麻灣風景；又計劃在山坡上發展「以自然生態為主題」的營地，給喜愛深度探索大自然的訪客多元體驗。但即使「可持續大嶼發展處」曾專文介紹此地「形影不離的水牛與牛背鷺」，今次計劃隻字未提已在此繁衍數代的水牛。「貝澳啲牛中午會去貝澳泳灘休息，將近黃昏返嚟，夜晚再搵位睡覺。」牛媽說，走廊計劃要建的行人步道，很大可能被牛踩爛，甚至把牛弄傷。

貝澳近羅屋村的一塊濕地，現被改作私人營地，但因土地水平較低，常被雨水淹沒。牛媽指要在這裏發展旅遊，要先平整土地，但工程又會破壞濕地，恐得不償失。她認為破壞濕地不論範圍多小，都易釀成危機，「是意識問題」。

新圍村水牛每走幾步就被私家地圍着的鐵網阻擋，原本濕地嬉戲變障礙賽。據牛媽與地主的交涉經驗，部分地主因怕被逆權侵佔，且近年看到土地升值、用途放寬的潛力，正待鄰近地帶發展，以土地牟利。在牛媽央求下，部分地主才願意打開缺口，讓牛入內吃草。

南大嶼居民與水牛的關係複雜，有些嫌牛阻埞，怕牠們撞人、拉一大坨糞或吃掉農作物；亦有不少人視牛為社區一部分，出門遛狗會帶香蕉給牛吃；也有人把拜神用的水果送給牛媽。比起興建新設施，牛媽建議政府做好貝澳泳灘清潔。現時垃圾清理不徹底，有罐頭把牛腳割傷，也有些漂到貝澳河牀底。針對牛糞、人牛衝突，她說招募數名義工，或聘請人員為牛打點，有助解決問題。

不反對生態遊 反對破壞

梅窩居民、永耕教育社區Ark Eden創辦人Jenny Quinton自35年前定居香港，一直復育大嶼山生態，植樹近4萬棵。她說：「大嶼山所擁有的、未被污染的自然淨土，是讓香港成為亞洲最佳城市的關鍵。」

Quinton不反對發展旅遊，但認為要用正確的方法去做：「不一定要去倒水泥。生態旅遊應是幫助復育，遊客可以貢獻，不是破壞。」她指整個走廊計劃的框架「老掉牙」，相識的大嶼居民，都因為計劃而沮喪，「因為他們真的很喜歡這個地方」。有人為大嶼山作畫、寫詩，亦有人記錄口述歷史，Quinton嘆道：「即使港人經歷了這麼多，一批批移民，他們仍然留守，不應被辜負。」

當局於2021年發布《貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究 - 可行性研究》，顯示貝澳有130個具重要保育價值的物種、水口有84個、石壁則有15個。文件指出，貝澳濕地、河溪和林地的生物多樣性高、相互連繫，孕育稀有植物，對多種鳥類、兩棲動物和魚類尤為重要。而這裏的水牛是濕地生境「管理員」，牠們在沼澤中覓食，讓牛背鷺和其他在水牛群附近覓食的水鳥受惠。

長沙對出一帶海域，本來有瀕危絕種的江豚和中華白海豚生活。長沙泳灘是全港最長沙灘，長達3公里。當局想在長沙建水上活動及康樂中心，供繩索歷奇、水上衝浪、登山吊椅及度假住宿等活動體驗，再增建碼頭連接市區。碼頭工程如何避免污水、噪音污染影響海豚，仍是未知之數。

水口的潮間帶沙坪，孕育獨有的生物群落，虎紋蛙、長趾蛙、盧氏小樹蛙等稀有生物在此棲息。政府打算在水口設立一所教育中心以推動保育工作，以及在靠岸位置設步道。遠足資訊網「綠洲」創辦人羅榮輝指，保育難達預期成效，因現時假日到水口泥灘掘蜆的人數眾多，「夏天一日可以有幾百人」，再推此處旅遊，可令蜆群受害。當局2022年的基線調查指，假期日均約2700人到訪貝澳、長沙、水口和石壁，走廊設施建成後，預計增至每天最多約8700人。

至於石壁，該處本有石壁鄉，因建水塘，村落成為水底遺蹟。當局計劃在水塘旁設文物徑及露天博物館。羅榮輝估計沿路只能看到石壁石刻和紀念碑，吸引力不大；他提醒文物徑緊貼郊野公園，呼籲當局注意生態影響。

建議善用已有資源、特色

雖然對走廊計劃感沮喪，但Quinton指走廊計劃是一次契機，讓香港人重新思考，想要怎樣的將來；除了完全反對計劃和完全支持計劃，她說還有「第三條路」，「發展旅遊，不必然要發展土地」。她認為大眾旅遊無法長遠盈利，並反問：「南大嶼的水牛好有型，為什麼不讓村民帶隊，發展水牛導賞團？不必到越南，都可以看到水牛！還可以賣水牛T恤和帽！」

若能充分利用南大嶼潛力，還可以創造綠色工作機會，包括戶外生態導遊、植樹教練、園藝手工藝老師。Quinton續指，梅窩已廢棄的中學適合作南大嶼生態教育、綠色職業訓練中心，「不必建什麼賺不到錢的遊客、保育中心」。而本身已有本地人在營運水上運動場地，她建議當局必須向他們諮詢相關知識，如在哪裏滑浪才不會太危險，並應在走廊計劃優先聘請本地人。

Quinton認為，未來南大嶼發展應採用「再生原則」，如必須建碼頭的話，只能選在東邊下長沙一帶，限制船隻大小和行駛速度，減少影響江豚等生物；亦可趁機會重新規劃港澳高速渡輪航線，免讓中華白海豚絕迹。

羅榮輝說走廊計劃有不少「建設型」的規劃，會為生態帶來負面影響，亦沒有重視南大嶼真正的吸引力。「好似是覺得這裏未開發，對遊客不夠吸引，所以要起所謂新穎的設施——山徑、中心、吊椅，吸引人來，看不見原有的特色。」當局承諾「北發展、南保育」，但現在是「北發展，南都要發展」。「起碼頭、在郊野公園起路、起樹頂步道，又搞露營，一定有污水、廢物。怎麼補償？以前發展北大嶼都試過補償（設立）海岸公園，但海豚已經死了，你怎補回來？」

考慮生態承載力 宜分段發展

已在梅窩駐紮7年的品牌「好老土」，則表示發展南大嶼必須考慮脈絡。品牌所屬機構「土地教育基金」的總幹事龍子維撰文指出，發掘令地區自豪的特色產品，連結社區，是更可持續的方向。他們近年推廣梅窩「雞心黃皮」及「香水蜜糖菠蘿」，供全港市民訂購；曾獲政府「大嶼山保育基金」支持。高級項目經理伍雋穎不解道：「政府資助多個項目，不少都有成果，但又沒把它納入發展藍圖。」

香港中文大學地理與資源管理系教授陳宗誠指出，從目前走廊計劃資訊來看，第一項規劃原則為保護自然生態資源，是正面的導向，未來能否持守原則十分關鍵。當局需就開發對陸地和海岸的生態影響，作發展前後不同階段的評估，並收集生物多樣性數據，設立指標以監測。

另外，陳宗誠強調發展範圍不能與郊野公園和海岸公園等保護地衝突，對從評估得知的重點生物生境，必需加強保護，例如禁止任意起建築物或旅遊活動、使用可持續基礎設施，減少對環境的影響等。他發現走廊計劃中，預計到訪的遊客數字或對生態造成壓力，當局卻未交代有否進行相關承載力研究。他建議計劃分階段發展，而非直接大規模開發，而且要讓不同持份者參與，包括在公眾諮詢環節（已在上月底完結）以外設更深度的參與途徑。

土拓署：年底或完成諮詢報告

記者就走廊計劃是否真如文件所述「不會為南大嶼造成不良影響」，向土拓署查詢。署方回覆指，已初步擬定措施，以避免、減低及/或彌補計劃可能造成的影響。就未來發展會否涵蓋梅窩等地社區特色，署方指正在梅窩分階段推展改善工程及康樂設施。署方未回覆公眾諮詢時收到多少人支持或反對計劃，只說在處理數據，預計相關報告在今年年底完成，但未說明會否公布。記者問署方，預料計劃吸引的會是本地、內地還是海外遊客，會否包括高消費力人群，署方未正面回覆。

本土研究社研究員陳劍青去年底隨村民走訪南大嶼，見到不少「泥頭山」，也有工地堆積儲存泥頭。他指非法倒泥頭是南大嶼屢禁不止的環境污染，政府應設法避免未來發展加劇問題。「在這些地方倒泥都是違規的，但政府部門僅有在海岸保護區、綠化帶和自然保育區有足夠執法能力。」對走廊計劃，他指政府問市民「想點玩？」之前，應該交代更多資料，「要有詳細生態評估資料，公眾才會知道這樣發展值不值得」。

【南大嶼發展篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞