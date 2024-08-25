無定向學堂：劏房防火貼士 紅會城大擬標準 盼住戶增警惕

1. 通道38厘米 雜物堆滿屋

踏進陳小姐居住的劏房，牆身與摺枱夾着一條闊約38厘米的通道，萬一不幸要逃生，尚算足夠一人穿過。雜物佔據儲物架、碌架牀上層，廚廁裏的烤箱上則堆滿廚具。住了5年的陳小姐自知雜物眾多，一直擔心火災風險。每次外出她都會關掉所有電器，用烤箱時搬走上方雜物，苦笑道：「不過好大工程啊！」為了女兒健康，陳小姐平日多煮住家飯，選用電磁爐比明火煮食更安全。

「但是有時候自己注意，都擔心其他人（鄰居）會不會注意。」陳小姐提到，前鄰居經常在其劏房吸煙，而吸煙正是劏房最常見的起火原因之一，確實「牙煙」。

這天香港紅十字會高級經理（社區備災） 楊綺華與香港城市大學建築學及土木工程學系教授李偉明來訪，以陳小姐的居住環境為例，闡述劏房防火標準建議。防火建議以科學為本，若你沒有把小學常識科學過的「火三角」還給老師，便會想起燃燒的3項要素：燃料、氧氣及溫度。李偉明提醒街坊記住一些防火概念：一是預防，「希望不要有火警發生」；二是滅火，「希望能夠救熄」；三是逃生，「救不熄我們都要有足夠的通道離開」。街坊可以嘗試從這3個角度出發，分析自身家居能否做到。李偉明一邊觀察陳小姐的劏房單位，一邊點出下列具體防火重點。

2. 防火小貼士

A. 電爐代明火 抽氣減油煙

楊綺華引述紅會過往家訪經驗，有些劏房戶就算空間狹窄，仍然喜歡明火煮食。「好細的空間都儲存石油氣（瓶），你會想像到更加危險。」陳小姐使用電磁爐已是較安全的選擇，但李偉明稱仍有起火風險，若煎煮時溫度過高，鍋上的油會汽化、冒煙，成為燃料。「如果抽氣做得不好，這些燃料周圍走，可能有人點煙也危險。」

因此他建議電磁爐的位置要遠離門口，一旦起火也不會阻礙逃生出口。至於通風方面，開抽氣扇的話就不應開相鄰的窗，以免剛入屋的空氣被抽走。以陳小姐的單位為例，在廚廁煮食時應開啟抽氣扇但關窗，同一時間打開大門，讓抽氣扇引進走廊空氣，帶走單位內的油煙。陳小姐問道：「但之前旁邊房間（住戶）經常食煙好臭，所以很少開門。」李偉明指向牀邊的另一扇窗：「或者開這邊的窗都好。」

B. 雜物入箱 免拖板過荷

開窗容易傳來樓下單位廚房的異味，又怕蚊蟲入屋，陳小姐要衡量一番。有些家居管理技巧較易做到，譬如處理屋內堆積如山的雜物、衣服，「𠵱家呢度好好燒㗎」。物品之間的空隙有氧氣助燃，李偉明建議將零散的雜物整理入箱，減慢火勢蔓延。「若起火至少燒咗個箱，才燒到裏面的東西。」當然陳小姐亦應恒常執屋，「斷捨離」減雜物。

除了吸煙，劏房另一常見起火原因是電力負荷過載。陳小姐廚廁及客廳各有一個拖板，供電予不同家電。「拖板正式來說是不太應該用」，但李偉明理解劏房戶的需要：「無可能做到周圍都是插座，唯有使用時小心一點。」他指出雖然處理「跳掣」比較麻煩，但電源自動截斷反而不會過荷。若發現插頭發熱（不止微熱），就要多加留意，因內裏電線可能發熱冒煙，引致火災。防火建議是避免同時使用拖板上的電器，不用時關掉開關。

C. 常備滅火氈 安裝測煙器

紅會與城大建築學及土木工程學系建議，劏房單位須設置家用滅火筒、滅火氈及煙霧感應器。現時消防處同樣鼓勵市民在處所安裝以電池操作的獨立火警偵測器，但並非法定要求，即使住宅大廈的公用地方亦不一定要安裝。楊綺華這天帶來滅火氈及煙霧感應器，並教授陳小姐使用方法。

打開滅火氈時先拉開黑帶，然後像蓋被子般覆蓋火源。李偉明稱，家用滅火筒效果更好，因使用者距離火源較遠。至於煙霧感應器，陳小姐提及紅會之前贈送的感應器比較敏感，容易誤鳴。擺放位置原來大有講究，李偉明提醒不能放在油煙飄過的地方，例如煮食爐上或傳來二手煙的大門附近。此外感應器應放在高處，煙向上飄時能即時觸動警報。若待躺在牀上的女兒感受到煙才逃生，已經遲了幾步。

D. 逃生道 保暢通

街坊盡力防火撲火，萬一失敗，逃生則成唯一任務。上文提到劏房的入屋通道只有約38厘米，雖然相當狹窄，但李偉明坦言已算不俗，至少沒有雜物阻擋。「劏房戶無辦法，不能說我要（劏房內通道闊度）留返750（毫米，即75厘米），無可能。」

他口中的750毫米，是指屋宇署現行《建築物消防安全守則》下，可容納不多於30 人的房間或樓層的防火門，其闊度至少為750毫米。紅十字會與城大建築學及土木工程學系建議，若整個單位入口大門不是防火門，那麼逃生通道闊度則須至少1080毫米（即108厘米），暢通無阻，而且牆身需具耐火效能。這標準參考同一份屋宇署守則對逃生通道的闊度要求。

李偉明初步判斷，陳小姐劏房所屬單位的大門可能為防火門，若然屬實，單位內的走廊闊度理論上符合守則要求。然而大門按業主要求長期打開，變相失去防火門功效，走廊闊度則未能達至李偉明建議的1080毫米。

3. 住戶努力外 政策同需變更

劏房起火後果不堪設想，狹窄擠迫的環境不但妨礙居民逃生，雜物更有機會助燃。楊綺華指，過去5年香港涉及劏房的嚴重火警有約19宗，其中12宗導致人命傷亡，「劏房面對火災的風險非常高」。針對此情况，紅會過往為劏房居民更換能源效益較高的電器，並教導居民改變生活習慣，例如使用家電的注意事項、預先練習逃生路線等。不過，楊說單靠個人努力仍未夠，需要法例與政策變更。「見到政府其實有心想建立劏房最低標準，我們就看看在劏房環境裏，針對預防火災可否再做更多？」

於是紅會聯同城大建築學及土木工程學系，推出一系列劏房防火標準建議，一方面期望政府制定「劣質劏房」定義、甚至未來修訂消防條例時會參考；另一方面則針對劏房住戶，以比較「貼地」的建議作教育宣傳。李偉明指，建議主要參考消防處及屋宇署指引及條例，抽取當中較關鍵的內容。在劏房這個人口密集的高危環境，分租單位內的防火措施尤其重要，可是現有指引主要規管住宅物業的公共地方，單位內的防火設計着墨較少。紅會與城大則補足了這方面的防火建議。

在陳小姐居住的那一層，公共地方具備消防喉轆及手動火警警報系統。李偉明提醒她，喉轆不止消防員可用，普通市民也可用，遇上火警時可用旁邊的槌仔打碎玻璃，拉出喉嘴及喉管救火。按動火警鐘掣則可通知消防到場，若鐘掣右上角持續閃燈，證明運作正常。

4. 倡防煙門常關 清梯間雜物

針對大廈的消防設備，紅會與城大建築學及土木工程學系建議，如梯間屬密封通道，須設置可自動關上的防煙門，並應保持關閉，不應鎖上。陳小姐住的大廈符合此要求，惟李偉明指出梯間不應擺放任何雜物，連扶手懸掛的物件都應清除，以免影響長者逃生。

所在大廈的防火措施尚算不俗，但記者好奇只有一條樓梯上落的唐樓，無可能設密封樓梯，怎樣符合防火規定或指引？李解釋，消防處或屋宇署經實地考察，會對這些大廈作出改善建議，以折中方案克服建築限制。政府亦設「消防安全改善工程資助計劃」，資助舊式綜合用途樓宇的業主，履行《消防安全（建築物）條例》下提升大廈消防安全的要求。

訪問過程中，李偉明不時慨嘆，劏房環境難以落實最理想的安全措施。參觀陳小姐家中的廚廁，他發現為洗衣機、電磁爐等家電供電的拖板置於窗邊，做法很不理想，因為雨水有機會沾濕拖板，引致觸電風險。有沒有其他位置可放拖板？李偉明與陳小姐來回幾次，由於家電的電線不夠長，故拖板難有更合適位置，唯有考慮關窗，或覆蓋拖板避開雨水。

政府去年10月提出成立「解決劏房問題」工作組，旨在為劏房居住環境設定最低標準，取締不達標的劏房。劏房仍會繼續存在，能否在狹小空間兼顧防火安全？劏房難以徹底遵從現行的防火指引，但李偉明嘗試提出可行的彌補方案，例如鼓勵住戶備存滅火氈、煙霧感應器和家用滅火筒。他說：「雖然有些部分做得不好，我們可不可以其他部分做得更好，彌補不足？」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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