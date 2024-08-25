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2024年8月25日星期日
星期日生活
星期日生活
大熊貓與人類的糾纏
命脈
周日話題：造化石猴「魂」：關於《黑神話：悟空》的隨想
同場加映：開篷巴士巡遊 起源考據及使用指南！
藝術介入：「睇唔明係一件好事，扮睇得明先至搞笑！」
無名周記：賀錦麗的多元宇宙
誰人日記：旅客的要求
星期日現場：跨越種族的美麗與醜惡 探訪巴人村莊
開門讀書：學習在巴黎吃午餐
圖文城市：隨說跨時空
Short D：（十二）：三個神諭
五音筆傳：brat 得了！ 再寫 Charli XCX 熱潮
#042 金魚囝
放心寫作：#100 為你的信念設計一張海報
讀者來信：〈有心不怕遲〉
阿貓阿狗：#243 捉蛇
對號入座：英倫光影魔法 鮑華與柏斯保格
家明雜感：敢愛敢恨的鐵娘子——悼珍娜羅蘭絲
影片簡評
單元連載：香港書112
星期日文學‧潛研粵劇戲寶，書寫伶人傳奇——專訪朱少璋博士
{歷史拾遺達人}鄧家宙 宏觀抗戰史 應串連18區
家常便飯：吃巧不吃飽 鮮蝦散尾雲吞
ways of seeing：視障人士以音符「瞳」行 唱出意志迎霧而上
社會實驗：SEN生變身護老大使 善用樂齡科技 活出自己價值
無定向學堂：劏房防火貼士 紅會城大擬標準 盼住戶增警惕
未來城市：發展生態康樂 開發棲息地 南大嶼動物鄉關何處？
影片簡評
【明報專訊】《 抓娃娃》IIA
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命脈
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星期日文學‧潛研粵劇戲寶，書寫伶人傳奇——專訪朱少璋博士
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家常便飯：吃巧不吃飽 鮮蝦散尾雲吞
ways of seeing：視障人士以音符「瞳」行 唱出意志迎霧而上
社會實驗：SEN生變身護老大使 善用樂齡科技 活出自己價值
無定向學堂：劏房防火貼士 紅會城大擬標準 盼住戶增警惕
未來城市：發展生態康樂 開發棲息地 南大嶼動物鄉關何處？
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