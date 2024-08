【明報專訊】米高鮑華(Michael Powell)、艾默力柏斯保格(Emeric Pressburger)是電影史上馳名的黃金組合。記得第一次看到他們合導的《平步青雲》(A Matter of Life and Death),即被當中充滿創意的故事及美術設計所吸引。去年我為「打開想像電影節」擔任節目策劃,就想到要放映這部作品。香港國際電影節的Cine Fan最近策劃了「天作之合──鮑華與柏斯保格的光影魔法」專題,回顧這對電影拍檔的創作歷程,同時放映參考影片《英倫魔法師:鮑華與柏斯保格》(Made in England: The Films of Powell and Pressburger)。