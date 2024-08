【明報專訊】Burce Nauman在大館的展覽剛完,未看的觀眾應感到可惜,看了的觀眾或者會睇到一頭霧水,只記得有人大叫thank you thank you thank you不停。6月初我受大館邀請,以當代藝術家的角度做一個展覽導賞,看完資料,我覺得一般人實在好難理解作品,最後我決定「以看不明白為前設」設計一個參與式的導賞工作坊。我以Burce Nauman展覽作例子,試驗一套「怎樣觀看當代藝術展覽的方法?」兩個小時的導覽我分成5個環節,參加者不需閱讀任何作品資料,我們以個人第一身直接的感官反應來進入展覽。