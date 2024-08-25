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同場加映：開篷巴士巡遊 起源考據及使用指南！

【明報專訊】巴士巡遊的討論，其實不是第一次出現。就在去年，香港有球迷為自己的球會奪得亞軍舉辦了一次巴士巡遊，就有人討論：亞軍應該慶祝嗎？2000年代，高登討論區常用一張香港曼聯球迷巴士巡遊大叫「United」的照片，恥笑他們是「魚拉突」（United的音譯）。先問一個問題：體育隊伍的巴士巡遊，是從何時開始？

象徵平民得到汽車使用權

巴士起源於1820年代，法國南特市郊的公共馬車，時稱Omnibus，意指「Vechicle for all」，漸漸流行，並流向英國。從馬車道上出現一個公眾可以乘坐的路上交通工具，是平民漸漸得到汽車使用權力的象徵——1850年代Omnibus的結構是一輛有蓋的馬車，後面裝了一條樓梯；上層只有椅子和欄杆，就像流動舞台一樣。蒸汽動力巴士大約10年後出現；1880年代，柏林也出現了無軌電車。

而現存最古老的現代足球賽事，是1871年開始的英格蘭足總盃。比1896年開始的現代奧運早得多。足總盃的冠軍巡遊，於1909年曼聯擊敗布里斯托城奪冠——用的還是一輛四乘馬車；1910年，紐卡素終於用上了開篷電車，在中央車站前駛過，迎接成千上萬市民夾道歡迎。之後經過一戰，好些年頭的足總盃的冠軍巡遊都沒有資料：1921年，熱刺奪冠用上單層開篷巴士；粗略估計，巴士巡遊已經超過百年歷史。

巴士巡遊超百年歷史

城巴早在1979年便有開篷巴士服務，其他私人營辦商也在隨後的日子陸續加入。開篷巴士常被認為很「遊客」的事，和赤柱那些I Love Hong Kong帆船T恤差不多。另一個常用開篷巴士的是公民活動宣傳和選舉：曾經見過立法會選舉巴士巡遊，經過敵對陣形的街站，兩班人互相「叫陣」——此情此景，已難復見。

不論旅遊或選舉宣傳——在我們印象中，似乎沒有見過遊客或政治人物，要像霍震霆一樣在車上表演梳頭。現時的遊客開篷巴士路線，大多都在市區游走；立法會選舉，即使你是在滿佈高速公路的新界西出選，也沒有必要在青馬大橋跟大家Say Hi吧？

遊客角度感狂風 狼狽變享受

連年奪冠的英超球隊曼城，他們的巴士巡遊只需要在市中心Deansgate大道慢慢走一條直線。我們的巴黎奧運選手，卻要港九新界四處走，經過高速公路去另一個市鎮。香港其實是一個眾多市鎮的綜合體，是真．的．很．大！巡遊時，區與區之間的公路，健兒們其實大可在下層休息：慘在現時什麼都有直播，公路上仍要「交戲」——即是等於向公眾公開後台，也造就了大家看見的「狼狽」畫面。

去年開始，我辦了十幾個開篷巴士團：最初是設計一條巴士路線，作為一個藝術展覽的作品，後來愈辦愈多——從山道天橋到屯門；從佐敦道到沙田再到上水；從土瓜灣到將軍澳殺上井欄樹。用很「遊客」的工具看自己的社區；舉頭看高速變形的大廈天際線；臉貼着獅子山隧道天花板高速移動；重新感受以前熱狗巴士開窗帶來的狂風。巴士每次經過公路、大橋，大家都會舉起相機，或是像玩過山車一樣舉手尖叫——只要你不是跟奧運選手一樣是「工作狀態」，這些狼狽都會變成享受。

如果大家都想享受開篷巴士，以下4招可保平安：

1. 夏天就要承受大雨風險。坐開篷巴士與行山相似，秋冬是最佳時節；

2. 無論暴曬或暴雨，謹記不要開傘，雨傘容易被吹走；戴帽要謹記綁好，否則旁邊駕駛者很容易發生交通意外；

3. 記得日間要防曬、吹風要保濕；

4. 無論如何興奮，記得坐下。巴士上層沒有企位，安全第一！（其實到底安全第一還是友誼第一？）

文˙林兆榮

圖˙林兆榮、法新社

編輯•林子慰

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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