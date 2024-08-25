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命脈

【明報專訊】近日新聞緊密追蹤海洋公園一對熊貓誕下孖胎，不過記者也沒有機會親眼見到熊貓BB，寫報道時也只能用官方發相，以及抄錄專家的話例如「見到黑眼圈」，有人便急不及待建議發展「熊貓經濟」；育有年幼女兒的葉蔭聰對於這些絮絮不休並不反感，反而遁入歷史去尋索有關熊貓被人類首次發現的歷史軌迹，寫寫吓忽然領會，熊貓跟香港的命脈竟有共通？不知算不算是給出了發展「熊貓經濟」的彈藥。

另一熱話新聞是國產遊戲《黑神話：悟空》大熱，被譽為打破遊戲界壟斷的一項創舉，遊戲主角是一隻馬騮精，不少人已為之晨昏顛倒，有工唔返，力求早日打到結局。這次成功背後有什麼天時地利人和？國產與日美同類遊戲作品又有什麼分別？

以上是生存在鎂光燈和虛擬世界的動物，現實世界中的動物故事跟述說社會低下階層的人物又有點相似，譬如讀南大嶼發展康樂走廊的專題報道及劏房戶防火指南的特寫，都見出生存空間的威脅和環境裏危機充斥。關於開發大嶼山發展旅遊，記者又訪問了歷史研究學者鄧家宙，路路有牌匾、區區都寫自己的抗戰史有什麼不好？

美國大選繼特朗普後，日前上演民主黨總統候選人賀錦麗發表接受提名演說的重頭戲，交完上周文章後病倒了的林康琪砥礪前行，卻見到獲准入場採訪的網紅多到一個點，但她看不到世界的出路。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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