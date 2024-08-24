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暑假尾聲抓緊優惠 抵玩入門筆電 迎新學年

【明報專訊】轉眼間，接近兩個月長的暑假又到尾聲，學子們將迎接新學年，父母也可能要為子女添置不同的工具及器材，尤其近年推動STEM課程，也增加了學習過程中對電腦及平板的需求。近來由於AI電腦大受追捧，令其他中低階電腦都紛紛降價，加上不少生產商亦趁開學推出優惠，能以更低價格為子女的新學年整裝待發！

中學生之選：Lenovo14吋防眩光屏幕 做功課夠醒神

中學生要買手提電腦應付功課和學習所需，配置未必需要頂級，但屏幕卻不能太細，尤其是經常用來做功課和上網，屏幕大一點有助減少雙眼疲勞。Lenovo最近推出優惠的V14 Gen 4（AMD）手提電腦，優惠價$3512.1起，內置14吋屏幕，並使用AMD Athlon Silver 7120U處理器及內置8GB LPDDR5-5500MHz焊接記憶體，以價位來說效能不錯。儲存方面，機體本身僅內置256GB SSD硬碟，不過可加$100升級為512GB SSD，又或者另購外置裝置來解決。屏幕上方設有720p鏡頭，配合內置雙收音咪設計，和同學或朋友視像通話也能滿足需求。機體支援連接Wi-Fi 6網絡及藍牙5.0，亦設有HDMI輸出，方便連接更大屏幕作簡報之用。●

Lenovo V14 Gen 4（AMD）

作業系統：Windows 11家用版

處理器：AMD Athlon Silver 7120U

屏幕：14吋1920×1080像素防眩光

記憶體／儲存容量：8GB／256GB SSD

連接：USB Type C、USB Type A×2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi 6、藍牙5.0

體積：324.2×215×19.9mm

重量：1.37kg

售價：$3512.1（原價$5018）起

網址：reurl.cc/XReZ1g

大專生之選：Lenovo國防級堅固機身 激減$3400

如果要為準大學或大專生買手提電腦，由於很大機會需要經常帶回學校使用，便要考慮機體夠不夠堅固。ThinkPad一向以機體耐用為賣點，其中ThinkPad E14 Gen 6正推出優惠，中階版本尤其抵玩，$5698起的機價比原價便宜$3400，內置AMD Ryzen 5 7535U處理器，並加入整合式AMD Radeon 660M顯示卡，可應付簡單的多媒體工作；同時內置16GB DDR5-4800MHz記憶體，同時開多幾個網站蒐集資料，都不用怕拖慢速度。容量方面則提供512GB SSD，用家若以文書為主的話應該夠用。機體設有指紋解鎖功能，保障用家私隱和資料安全。●

Lenovo ThinkPad E14 AMD G6

作業系統：Windows 11專業版

處理器：AMD Ryzen 5 7535U

屏幕：14吋1920×1200像素防眩光IPS

記憶體／儲存容量：16GB／512GB SSD

連接：USB Type C×2、USB Type A×2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi 6E、藍牙5.3

體積：313×219.3×18.59mm

重量：1.42kg

售價：$5698（原價$9098）起

網址：reurl.cc/VM3Y66

多媒體科目之選：HP電競級效能 繪圖剪片無難度

如果準新生入讀多媒體相關科目，或需要一部效能更高的手提電腦。最近HP的Victus系列手提電腦15-fa1030TX便推出優惠，這個系列主要針對遊戲玩家而設，優惠亦包括第13代Intel Core i7處理器的版本，機價$8999起，內置15.6吋1920×1080像素144Hz防眩光IPS屏幕、NVIDIA GeForce RTX 4050顯示卡，配有6GB獨立顯存，加上16GB DDR4-3200MHz記憶體，無論用在剪片、繪圖等工作都十分夠用。●

HP Victus 15-fa1030TX

作業系統：Windows 11家用版

處理器：第13代Intel Core i7-13620H

屏幕：15.6吋1920×1080像素防眩光IPS

記憶體／儲存容量：16GB／512GB SSD

連接：USB Type C、USB Type A×2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi 6E、藍牙5.3

體積：357.9×255×23.5mm

重量：2.29kg

售價：$8999（原價$10,999）起

網址：reurl.cc/dyVQD8

Intel用家之選：Dell $4200樓下 入手i5筆電

雖然採用AMD處理器的手提電腦定價一般較低，但如果鍾情於Intel處理器又不想買貴機，也可考慮由Dell推出的Vostro 15，分別推出第13代Intel Core i5-1334U及第13代Intel Core i7-1355U兩個選擇，其中前者定價在$4200以下，對於學生用機來說十分適合。基礎配置上，兩個版本均設有15.6吋1920×1080像素防眩光LED屏幕及512GB SSD，其中i5版本內置Intel UHD顯示卡和8GB DDR4-2666MHz記憶體，i7版本則內置Intel Iris Xe顯示卡和16GB DDR4-2666MHz記憶體，用家可視乎需求選擇。●

Dell Vostro 15規格

作業系統：Windows 11家用版

處理器：第13代Intel Core i5-1334U或Intel Core i7-1355U

屏幕：15.6吋1920×1080像素防眩光LED

記憶體／儲存容量：8GB或16GB／512GB SSD

連接：USB Type C、USB Type A×2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi 5、藍牙

體積：358.5×235.6×16.96至19mm

重量：1.66kg

售價：$4198.99起

網址：reurl.cc/vv5Qvy

●平板輕巧

Lenovo 45W快充平板 8喇叭聽書更清楚

對於中小學生而言，機身相對輕巧的Android平板亦適合使用。例如早前Lenovo推出的Tab Plus，機價僅$2599，設有11.5吋LCD屏幕，並且取得TÜV Rheinland護眼認證；同時內置8個JBL喇叭，包括矩陣式高音喇叭和平衡式低音喇叭各4個，無論上課時看視像教材或閒餘時睇影片都能滿足需求。

機體內置8600mAh大電池，可連續播放影片12小時，跟機亦提供68W USB-C充電器，配合機體支援45W快充，只需90分鐘即可充滿電。●

Lenovo Tab Plus

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Helio G99

屏幕：11.5吋2000×1200像素觸控式LCD

記憶體／儲存容量：8GB／256GB；支援microSD卡

體積：268.3×174.25×7.77mm

重量：605g

售價：$2599

網址：www.lenovo.com/hk

紅米三重認證+大芒 呵護學子雙眼

如果想選擇更大屏幕的平板，機價$2699的小米Redmi Pad Pro 5G會是不錯的選擇。機體採用12.1吋LCD屏幕，顯示尺寸與小型手提電腦接近，更取得TÜV Rheinland三重認證，大大減低雙眼疲勞。Redmi Pad Pro 5G另一賣點是電池容量，足足10,000mAh，能連續播放影片14.49小時，閱讀時間更長達16.36小時。此外，機頂及機底合共設有4個立體聲喇叭，並支援Dolby Atmos及雙卡雙待功能，睇片也十分適合。●

Redmi Pad Pro 5G

作業系統：Android 14

處理器：Snapdragon 7s Gen 2

屏幕：12.1吋2560×1600像素觸控式LCD

記憶體／儲存容量：8GB／256GB，支援microSD卡

體積：280×181.85×7.52mm

重量：566g

售價：$2699

網址：www.mi.com/hk

●同場加映

MacBook Pro開學減$2400

提到學生優惠，當然不能不提Apple專為在學、準大專院校學生，以及教職員所提供的教育折扣。手提電腦今年減得最多的是MacBook Pro 16吋M3 Max晶片版本，由$27,499起減至$25,099起，減幅多達$2400；最實惠則是MacBook Air 13吋M2晶片版本，由$7999起減至$6999起，減幅亦有$1000。購買MacBook Air、MacBook Pro及iMac將送出AirPods 3（配Lightning充電盒），可加$100升級為MagSafe充電盒，如果想升級為AirPods Pro則可加$450。

平板方面，iPad Air由$4599起減至$4199起；iPad Pro由$7999起減至$7199起；iPad由$2799起減至$2599起；iPad mini則由$3999起減至$3599起。另外即日起至9月30日，購買iPad Air及iPad Pro都會送1支Apple Pencil Pro或Apple Pencil（USB-C），用家在放入購物袋後，Apple Pencil的售價會自動在iPad Air或iPad Pro的機價中扣除。●

網址：www.apple.com/hk-zh-edu/store

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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