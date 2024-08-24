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曼谷夕陽下騎車 鐵鳥相伴繞機場

【明報專訊】從飛機小小的窗戶俯瞰曼谷素萬那普國際機場，四周錯落有致的水道與綠地之間，一條藍紫雙色的「彩帶」吸引了記者的目光，原來那是圍繞機場一圈的Happy and Healthy Bike Lane。這條全長23.5公里的雙速單車徑，不論新手騎士或職業車神皆可滿足。到泰國旅遊，想抽空一試身手，建議大家傍晚到來，伴着衝上雲霄的鐵鳥，在斜陽夕照中迎風飈車，格外暢快。

Happy and Healthy Bike Lane（HHBL，前稱Sky Lane）標榜more than a bike lane，的而且確，位處曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）東北角上的HHBL單車公園，集吃喝玩樂設施於一身。除了2018年底投入使用的主打項目HHBL雙速單車徑，園內尚設1.5公里自行車道及慢跑道、兒童自行車及平衡車公園等，更提供租借單車、淋浴、餐飲等服務，配套充足；不單園區免費入場，連汽車停車場都可免費泊車。

公園免費入場 配套齊全

記者上月跟隨泰國單車網紅Glory為首的Angel Team，到HHBL來一轉落日單車遊。一行人約於下午4時抵達單車公園，先在入口接待處海灣館（Gulf）即場申請SNAP電子錢包手環（須帶同護照登記），作HHBL單車徑入場之用，費用全免。手續簡單，過程約需5分鐘，填寫個人資料後，在櫃枱前的鏡頭拍照，職員便會分發一個藍色SNAP電子錢包手環給申請人，終身有效（亦可以手機App代替）。現場設充值機，大家可為手環充值以供園內消費，即充即用，但注意充值的金額不能退回。而在公園內，亦可以現金消費。

園內設有租借單車的店舖，大家可以即場選車，或如記者般自攜單車上陣。我們約在下午4時半來到HHBL單車徑大閘前，須憑電子錢包手環感應打開閘口。注意公園要求，騎單車時必須佩戴頭盔。

出發前，勿忘記先觀賞公園地標之一、超巨型的天空之翼（Sky Wing），它以廢棄塑膠水瓶製成，不單為騎乘者提供遮蔭區，獨特造型更成為打卡熱點。

雙速單向騎行 新手、車神皆滿足

記者一行人騎上HHBL單車徑，繞着機場逆時針騎行。藍色線為普通車道，採用雙車道單向藍色瀝青路面，寬4.8米，適合一般車速的騎行者。紫色線為快速賽道，同樣是單向雙車道，採用紫色瀝青路面，寬3.8米，適合專業水平車手。

記者選擇沿藍色車道而行，路面平坦寬闊，沒有凹凸不平或碎石罅隙，騎車時「咬地」很強；大直路騎乘，輕輕鬆鬆保持時速約15至20公里。至於紫色快速賽道則有很多車隊騎乘操車，記者跟隊騎了一段時間，時速高達40公里，過足癮！單車徑與機場只隔了一條景觀水道，一飛冲天的航機伴單車飛馳，感覺特別暢快。

燈柱列求助熱線 免費載人車回起點

暑假期間的曼谷，下午4、5時氣溫約27℃、28℃，十分舒服。騎車時，不時看到一家大小悠閒騎車，玩得累了，可以在路邊休息區歇息看看美景。單車徑每隔5公里處，分別在路邊的150號、300號及442號燈柱位置，規劃了3個休息區，設有洗手間、飲品販賣機等；其中「休息區二」更設有Samitivej醫療集團的急救站，提供醫療服務。

騎乘期間，記者突然看到一部農夫車在紫色快速賽道經過，車上載着一部單車和一名車友。事後查詢得悉，原來單車徑的燈柱附有標誌編號，部分燈柱更列出緊急求助熱線，如單車出狀况，可致電救助。公園會免費派車支援，人車一起載回起點。

沿途無大樹遮蔭 近傍晚騎乘較涼快

騎了大半路程，來到傍晚6時半，以太陽能發電的街燈亮了起來，單車徑路面明亮，夜間騎乘也非常適合（開放時間至晚上9時）。

現場所見，單車徑環境優美，包括河景、青草地，但路邊沒有種植大樹，相信中午陽光猛烈，沒大樹遮蔭，騎車會比較辛苦。建議大家選擇臨近傍晚時來騎乘，氣溫較涼快，更可以欣賞日落晚霞美景。

騎回終點前，有一條分岔路，車友可以選擇繼續前行繞圈，或騎上天空之橋離開。記者選擇騎上天橋打卡，觀賞飛機升降日落美景。這次騎車繞了機場一圈，約花了2小時。

HHBL

開放時間：每天上午6:00至晚上9:00（最後入場晚上7:30）

地址：素萬那普機場 Suvarnabhumi 3 Rd, Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan

網址：www.hhblbikelane.com

●旅遊錦囊

證件：持香港特區護照，免簽證入境泰國

航班：8月份飛曼谷，大灣區航空單程約650港元（包稅項及附加費）

匯率：1港元約兌4.4泰銖

查詢：泰國政府旅遊局香港辦事處（www.amazingthailand.hk

文：蔡朗清

美術：朱勁培

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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