趙無極巔峰期三聯作 展獨特視野

佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部主席張丁元表示，趙無極是中國現代藝術的奠基人，他將西方藝術風格和中國繪畫傳統巧妙融合。這件尺幅恢宏的傑作創作於趙氏的「無境時期」，標誌其藝術生涯蜚聲國際的巔峰時刻。作品引人入勝的構圖讓觀眾一窺藝術家處於創作生涯和人生黃金時期對世界的獨特視野。藝術家把西方繪畫捕捉光影之技巧，與將自然元素轉化為純粹能量形式的東方哲學思想巧妙結合，並採用中國傳統山水畫常用的動點透視法，呈現由內向外望的視野，同時捕捉時間與空間的混沌和流動。趙氏曾創作12幅《三聯作》作品，而曾現身拍場的三聯作至今僅4幅，顯示其珍罕度。

作品曾在重要展覽中亮相，見證趙氏在東西方的藝術旅程和備受推崇之地位。他曾在巴黎大皇宮舉行法國首場大型個展，並特別為此創作此三聯巨作。該展覽代表頂尖美術館向趙無極在西方30餘年的非凡藝術成就致以最高敬意，亦開啟了復興東方藝術傳統的嶄新篇章。

佳士得「二十及二十一世紀晚間拍賣」

日期：9月26日

地點：香港佳士得全新亞太區總部

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