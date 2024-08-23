區百齡珍藏頂級名瓷 橫跨宋元明清 稀世明玉壺春瓶 完美登場

「區百齡珍藏：首拍」單一藏家專場將於佳士得位於中環的全新亞太區總部舉行，成為總部的首場拍賣會。拍賣行指出，逾50年來，區百齡一直醉心蒐羅珍罕的中國瓷器精品，建立了匯聚不同朝代傳世傑作的非凡私人珍藏。區百齡的收藏品橫跨宋元明清，即中國陶瓷史上的4個傑出時期，當中更以工藝精妙的明成化時期御瓷最聞名。

1998年倫敦皇家藝術學院曾舉行「區百齡珍藏100件官窰瓷器」展覽，展出他的精選藏品，包括明成化鬥彩花鳥紋高足杯六字楷書橫款，該展覽更為皇家藝術學院成立以來首次舉行的單一中國瓷器私人珍藏展覽，見證區氏珍藏在全球藝術和收藏界的超然地位。

今次專場拍賣包括19件來自宋朝至20世紀初的中國瓷器，每件均來源有緒，突顯區百齡珍藏的多元化和深度。拍賣行形容，領拍作品是極珍罕的明永樂青花四季花卉紋玉壺春瓶，繪以畫工精細的四時花卉紋飾，花卉代表春夏秋冬四季，給人完整和圓滿的感覺，是現時唯一由私人收藏的同款紋飾玉壺春瓶；另外3款則由重要博物館收藏。此瓶亦曾在1998年皇家藝術學院展覽展出，令其身價倍升。

拍賣也帶來一系列清代御瓷，展示在景德鎮官窰工作的陶瓷大師精湛創新工藝，焦點包括罕見的清雍正粉青釉葫蘆瓶、極珍罕的清乾隆鬥彩描金暗八仙纏枝番蓮綬帶紋雙耳瓶，以及清嘉慶青花金紅彩龍紋「懋勤殿」大印盒。首拍部分收益將撥捐區百齡慈善基金會，支持慈善工作，發揚區百齡的慷慨精神。

明成化高足杯坐鎮特展

除了拍賣預展，區百齡的珍藏特展將展示其收藏中「只可遠觀」的一批中國陶瓷精品。明成化鬥彩花鳥紋高足杯六字楷書橫款也會在此亮相。此高足杯體積細小，考驗工匠的畫工，極具藝術價值。佳士得亞洲區主席程壽康指，這場別具歷史意義的盛會，除了讓大家一睹其中一個藏品最多元和全面的中國瓷器私人珍藏系列，同時也是向區百齡的鑑藏慧眼和收藏理念致敬。他表示，這個珍藏雲集見證中國藝術史變遷的珍品，是同類瓷器珍藏的典範。

佳士得亞太區中國瓷器及藝術品部主管Marco Almeida補充，選擇在香港的全新亞太區總部為這重要珍藏舉行拍賣，正好為新總部打頭陣，也印證此珍藏的非凡價值。他透露，繼這場矚目拍賣之後，拍賣行將於11月舉行一系列亞洲藝術拍賣，展示全球多個顯赫單一藏家珍藏的絕美藏品，勢將吸引全球藏家的目光，同時鞏固拍賣行在珍罕中國瓷器、藝術傑作和各類珍品拍賣市場的領導地位，藏家可要密切留意。

「區百齡珍藏：首拍」現場拍賣

日期：9月26日

區百齡珍藏特展

日期：9月22至25日

地點：香港佳士得全新亞太區總部中環美利道2號The Henderson 6樓

查詢：www.christies.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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