歷史上影響深遠的南海海槽大地震，包括1854年發生在江戶時代的「安政東海地震」及「安政南海地震」。當時他們相信地底、水底或洞中住着龍神（後來演變成大鯰魚），當神明亂動作怪就會引發地震。而支撐着日本的安全基石（稱為「要石」）旁住着一條魚龍去守護着這「要石」。後來這條魚龍就演變成現在的鯰魚。另一個說法，是「要石」深延地土之下，藉以壓伏妖鯰，避免災難。

江戶安政地震後的兩個月間，地震鯰魚浮世繪在江戶（現在的東京）蔚然成風，稱為「鯰繪」（なまずえ），鯰繪的刊物和傳單隨處可見。當時鯰繪的出版有各種規則，例如要事先審查、註明藝術家和出版商的名字，以及不提及流行的謠言等。但出版商趁着震後混亂，簡化了一些雕刻和印刷的工序，迅速印刷鯰繪變賣。

所以那時候的鯰繪都是以匿名出版的。災後的鯰繪也成為反映民情的傳播工具，以諷刺政府救災不力、失德無能等。民俗學家柳田國男弟子、荷蘭人類學家奧偉翰（Cornelius Ouwehand）就著有名著《鯰繪——民俗的想像力世界》，涵蓋鯰繪的種類、社會關係、地震淵源、生物學方面，以及他獨特的見解。

我在網上購買防災物品時，偶然發現了「鯰魚公仔防災包」，商品說明除了條尾會鳴響和條脷會發光，還列明有壓力消除功能。大概是下次被地震警報嚇死時，大可以抱抱軟綿綿的鯰魚君，這也算是人們的智慧所創造的。

作者簡介：從事藝術創作，現居東京

文：陳楚翹

[開眼 大都會文藝誌]