明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【阿布扎比】跌入異托邦的循環

【明報專訊】我在異鄉看到智海的Halogen系列（2022）作品：那些似是脫色的畫作，描繪了香港1960至1980年代的街景地標，場景取自一盒舊香港幻燈片。畫了40多幅之後，他為畫作拍照，製作成幻燈片，令實體的畫作轉化成難以捉摸的投影。在一個與流散、移民相關的群展中，我找到了一絲熟悉又陌生的氣息。1980年代生的我，畫作中的場景我未真實地經歷過。但那種舊香港的情懷、繁榮都市欣欣向榮的氣息、所謂的獅子山精神和大時代的氛圍等，都是我心目中真實且正悄悄消逝的家。另一邊廂，看到熟悉的香港區旗及一堆不同國家的旗幟，那是藝術家Hira Nabi的作品18 Flags（2024）。Hira某次在巴基斯坦加達尼（Gadani）拆船場拍攝時，看到工人將航運過程被棄置的旗幟當成窗簾使用。在拆船場裏，任何沒有商業價值的東西都可以分拆及重設用途。昔日代表地域的旗幟回歸到其本質時，也不過是布料一塊。Nabi用新製的窗簾與工人交換這些旗幟，至今收集了18幅，展示在戶外中庭位置。遠洋、船等意象，總是神秘及抽離。藝術家Joar Songcuya以前是航海工程師，10年來都是在船上度過。他以繪畫記錄在船上艱苦的日子，亦以此作為短暫脫離現實的方式。Joar憶起渡過紅海、蘇伊士運河及沙特阿拉伯港口時的種種開心、緊張，甚至衝突的時刻，刻劃了工人及自己長期在海上工作的隔離感及疲憊。顏色鮮艷、有點卡通化的風格，似乎與艱苦又隔離的工作環境形成一種矛盾。

傅柯曾說船是最典型的異托邦。異托邦是一個與現實有連結的異質空間，當中有着與主流現實不同甚至是矛盾的價值及知識系統。在這個空間內的時間是會堆疊的，意指不同時空可以同時出現。博物館展就是一個例子。觀者欣賞作品的時候，進入了藝術家營造的時空，與現實世界互相碰撞時，異托邦由此而生。這感覺有點似在看黎巴嫩現代大師Aref El Rayess的畫作。Untitled (Desert series)（1981-1982）描繪沙漠中出現比例不一又帶未來感的建築群，恍似將不同時空軸攙在同一畫面上。Aref於1981至1989年間居於沙特阿拉伯，當時正值石油業黃金時期，政府積極推行多個城市改善項目。Aref亦有參與其中，為沙特建造了28米高、名為Column of Light（1981）的大型雕塑，至今依然屹立於吉達的巴勒斯坦街。閃閃發光的鋁面雕塑豎立在這個發展中的城市，與周遭的平房成了對比。他的創作很烏托邦，亦很異托邦。Aref不但於現實世界中放了一座雕塑，為本來平淡的城市營造了異態空間，同時亦在畫作中注入很多烏托邦空間的想像，比如在Untitled (Desert series)畫中的沙漠綠化景象等。他亦創作了很多未來建築的草圖，以創作拼湊阿拉伯的未來想像。

不論是拆船場、舊香港的場景、虛構的阿拉伯世界，其實凡在藝術館中出現的，都令觀者如我恍似跌入異托邦的循環中。異鄉人如我長期從原生空間及系統抽離，可能從頭到尾我都是被異質空間包圍。我們在異托邦的循環中跌跌撞撞，會否就能尋得烏托邦的入口，找到安心立命的良方？

（上述作品於迪拜Jameel藝術中心的「At the edge of land」展覽展出，展期至9月29日。）

作者簡介：游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究

文：鄧芷茵

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞