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探3歲女心底話 成創作濫觴 親子AI畫 見童趣亦見共學必要

【明報專訊】小孩學習AI，AI亦像小孩在學習……父母也要學習提問的技巧。

「媽媽，我看過一個小孩，他沒有撞到頭，他本來在玩車子，玩着玩着，突然就死去。」作家黃愛華的女兒島島說。童言童語令人想起《麥兜》的跳脫思維。孩子牙牙學語時，滿心期待他說出第一句話；當孩子懂得說話，老被他的胡言亂語逗樂，笑着笑着，原來童年轉瞬即逝。黃愛華記下女兒天馬行空的話語，轉化成人工智能（AI）繪圖工具Midjourney的「咒語」，不必揮魔棒，就變出島島嘴巴裏的奇幻世界。討論AI總落於應用生產甚或威脅，但是黃愛華想像，或許可以「有溫度」使用冷冰的AI工具。

「來到媽媽肚裏之前，你在哪裏？」也許每個爸爸、媽媽都問過孩子這個問題，未懂科學的孩童往往交出妙想天開的答案，島島的答案則是「turtle house（烏龜之家）」。到底什麼是烏龜之家？黃愛華也摸不着頭腦，然而女兒只得3歲，言語能力有限，問下去亦問不出什麼來，只好將對話擱於心裏。後來黃愛華想到，如果將島島的說話放進Midjourney生成圖片，「當她看到圖的時候，會不會可以說更多話呢」？

有根有據，島島確實延伸描述她想像中的烏龜之家，黃愛華一邊發問一邊調整輸入的指令，譬如烏龜之家應該有一個女孩，最終島島、黃愛華和Midjourney共同完成創作《烏龜之家》，這做法也成為她們之後的創作方式。黃愛華發現，調整指令時訓練女兒的溝通和串連能力，也延伸島島的想像力，「（想像是）一種很純粹的快樂，或者很純粹為想像而想像，其實是這個年紀才有的，轉瞬即逝，可能去到5歲已經沒有了」。

美國發展心理學學者Robert J. Sternberg認為，人皆有創意思考的能力，創意思考也可以學習和培育。另一研究兒童發展的心理學學者John S. Dacey，更在Fundamentals of Creative Thinking （可譯作《創意思考的基礎》，1989）指出，0至5歲是培養兒童創意思考最重要的階段。不過Sternberg和Dacey研究時AI尚未普及，未知AI能否解放兒童創意？去年，加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）博士生Ariel Han和Zhenyao Cai設計應用生成式AI，來讓年輕學習者學習視覺敘事，並在研究論文Design implications of generative AI systems for visual storytelling for young learners（可譯作〈生成式人工智能系統對年輕學習者視覺敘事的設計意義〉）建議可用於發展兒童表達創意、敘事和讀寫能力，似乎跟黃愛華的想法有異曲同工之妙。

島島跟黃愛華的創作上月在藝穗會展出，作品的創作力量和幻想會嚇你一跳。去年有着500年一遇的暴雨，街道恍如河道，但島島在《回家》想像，暴雨並非冲走任何事物，而是讓樓房和車輛游泳回家，她還說要開燈給它們在深夜回家，一條條吊燈遂從天而降。《蛋殼劇團》則是某次島島看完戲劇演出，回家後就拿出許多玩偶模仿表演，說玩偶每晚結束表演後就回到蛋殼，蛋殼縫合包裹身體，明早破殼重生。

應對「敏感」題材 輸入「咒語」有竅門

黃愛華跟島島一起用Midjourney創作時，她就像設計師對着她的客人，「客人說：『我要這個這個』，但我現在的客人就是一個3歲的小朋友」。因應「客戶」需要，輸入「咒語」也有竅門。文首提到突然死去的孩子，原來是黃愛華着島島玩的時候不要跳來跳去，嚇唬她撞到頭就會死，島島卻說不用撞到頭都會死，並解釋看過突然死去的孩子。即使Midjourney本身有過濾器，黃愛華在《突然死去》輸入「咒語」時亦小心翼翼，刻意加入Edward Hopper—— 一個美國畫家的名字，令生成風格偏向他的畫風，而非恐怖，「對於年紀這麼小的小朋友，我不知道他們的接受範圍可以去到哪裏」。在《沖涼》，島島說每天洗澡肚臍會生一朵花，但有關身體裸露，Midjourney無法生成肚臍生花的圖像，直至黃愛華加入naïve art—— 一個藝術流派模仿小朋友繪畫，方才成功。

問黃愛華哪一幅圖最匪夷所思？「全部都很匪夷所思。」她笑說，接續又舉了一個例子。島島在白板畫了一個頭和一雙眼，不斷問媽媽問題來加入新元素，最後畫成一幅畫作。原來島島在模仿媽媽向她提問和Midjourney生成畫作。後來黃愛華將島島那幅畫放進Midjourney，生成《孩子模仿AI程式》，「其實她看到這些圖，她覺得很開心，她覺得『我畫不到，但是你又能夠讓我看到』。當然不會是她100%想要的東西，但也很近似」。小孩學習AI，AI亦像小孩在學習，「所謂Midjourney或者AI，其實它也在學我們整個世界上有的東西」。

作品在藝穗會展出時，黃愛華亦舉辦親子工作坊，教導他們使用Midjourney創作。她分別問孩子和家長同一個問題：想用Midjourney製造什麼怪獸？孩子不加思索，便回答「像飛機的怪獸」；家長想了大概半分鐘，才答出「像兔仔的怪獸」，聽起來還是過於因循。不過父母跟子女都是Midjourney的初學者，柴娃娃合力完成圖像，關係相對對等，親子之間較少評斷。黃愛華只想起，工作坊有個媽媽調侃自家孩子那麼沒有創意——原來那個孩子已經12歲，是孩子當中最年長。

父母學習提問 引導孩子創作

黃愛華認為對父母來說，最困難是開始使用Midjourney生成心目中的圖片，「起碼要對基本的藝術風格有所認識」。父母也要學習提問的技巧，學習提問的另一面，就是學習寫故事的技巧，「你愈懂得怎樣講故事，其實你就愈知道怎樣問問題，因為你大概知道一個故事有什麼元素才好看」。家長提問來引導孩子在Midjourney創作，恰恰呼應鷹架理論（Scaffolding Theory）。鷹架理論建基於蘇聯心理學家Lev Vygotsky的最近發展區（zone of proximal development），他認為學習既有不用幫助就能做到的區域，也有只要幫助就能做到的區域，鷹架理論便認為，學習新概念和技能有足夠支援的話，學習者能從已知事物學習新知識，自主以後漸漸退除支援。只要孩子有父母足夠引導，就能說出一個完整的故事。黃愛華計劃日後再辦親子工作坊，至於她和島島的作品，目前在她們的個人網頁（註）能夠看到。

註：bit.ly/46Hm3Tf

文：嚴嘉栢

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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