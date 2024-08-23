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Friday Planner：我摯愛的

【明報專訊】我摯愛的，我摯愛的，我摯愛的，我摯愛的，我摯愛的。說一遍，是傾慕的表達；說五遍，就是嘗試召喚逝去之物的咒語。藝術家多米尼克‧諾爾斯（Dominique Knowles）或許曾經幻想過如此召喚出祖父的魂靈——他的祖父是詩人，常稱呼周圍事物為「我摯愛的」。在祖父的葬禮上，長長的送葬隊伍一路高呼着「我摯愛的！」多米尼克說，自此，「他稱呼人們的方式，最終成為了他永恆的名字」。

位於灣仔適安街的馬凌畫廊，正展出多米尼克‧諾爾斯個展「為我所愛而設的莊嚴肅穆、四季合宜的葬禮」。展覽中所有繪畫作品都以《我摯愛的》命名，他將對摯愛之物的情感投入畫中，顛沛流離的灰塵、共度童年的寵物馬、在香港時居住的南丫島、祖父的白色身影……統統用畫筆記錄。在溫柔又暴力的繪畫中，或許得以窺見他的悲愴。「在進入創作過程之時，我往往在思考葬禮，而作品最終呈現的面貌往往是重生。」多米尼克如是說。

摯愛催生靈感，也催生憂傷，對人對景，莫不如是。石硤尾光影作坊正展出「未明之境：李德銓-都市景觀攝影」，透過十餘年來游走多個城市，李德銓捕捉瞬間的動態、空間的疏離，以及陌生人驟變的表情，描繪出都市舞台上流動的景觀與身分。對於「故鄉」香港，他的創作更加深情。透過使用紅外線黑白攝影，李德銓將沉重的灰調轉化成明亮的風景，讓城市變成夢幻仙境。然而，仙境只是幻象。鏡頭之下，歷史的繁榮短暫浮出，萬般摯愛，終是難逃被時代的沙塵沒過頭頂。

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[開眼 藝述速遞]

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