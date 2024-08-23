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仿談旅遊實談政治 大館書展細看巴勒斯坦海報

【明報專訊】大館第六屆「BOOKED：香港藝術書展」下周五（30日）開鑼，世界各地藝術出版商、書店、機構和藝術家紛紛參展，其中香港小誌（zine）推廣團體ZINE COOP帶來罕見蹤影——展出16幅從東京運來的巴勒斯坦海報。以巴衝突自20世紀中連綿至今，不乏海報創作聲援巴勒斯坦人，累積下來，悄然瞥見一門海報藝術。

巴勒斯坦海報的東京故事，要由10多年前說起。東京一個年邁店主告老還鄉，打算關閉其二手店，遂將一批巴勒斯坦海報轉交從事二手商品行業的後輩松本哉。轉眼10年過去，松本跟另外兩名店主討論疫情期間的營業問題，突然想起這批海報，3人決定發起「遊覽巴勒斯坦」海報計劃（Visit Palestine Project），整理和保存巴勒斯坦海報，到各地巡迴展出。除了松本第一批收藏，他們也在網絡競投海報，還有一大部分來自在日研究中東文化的長澤美抄子的私人收藏。

16幅海報到港 宣揚和平與友誼

巴勒斯坦代表團曾關閉在日辦事處，代表便贈送海報予長澤的朋友，朋友後來讓長澤接手海報。長澤指出，海報主要由巴勒斯坦解放組織（巴解組織）在1960至1980年代製作，國際藝術家亦有參與設計。她表示，海報首要目的是教育巴勒斯坦年輕一代認識自身身分和身處狀况；另一方面也讓世界各地認知巴勒斯坦人及其權利問題。

「遊覽巴勒斯坦」海報計劃發起人之一Andhika Faisal親自挑選16幅海報來港，他稱考慮到香港近年政治和社會狀况，海報大多關乎和平和友誼，避免指涉暴力。例如海報Visit Palestine - The Land Of The Bible約在1947年製作，二戰後熱烈討論以色列復國問題，現代以色列亦於海報製作翌年（1948年）立國。「Visit Palestine」字句常見於巴勒斯坦海報，酷似旅遊宣傳字句，實則以反諷手法宣示巴勒斯坦的土地主權。海報取材自希伯來聖經典故，藉聖經的應許之地承認巴勒斯坦的存在。

戰火連綿希望不滅 籲國際關注

據長澤觀察，儘管1970至1980年代巴勒斯坦人處境極不穩定，其間多次爆發以阿戰爭，但巴勒斯坦海報信息對未來充滿希望。巴解組織在坦桑尼亞製作海報ONE STRUGGLE Solidarity Between The Palestinian & South African Peoples（約1978年），連結巴勒斯坦人和當時南非人的處境。巴解組織以外，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處曾製作海報A Double Disability...Being a Refugee and Being Disabled.（1981年），向世界展示巴勒斯坦狀况。1993年以巴簽署和平協議《奧斯陸協議》，惟情况並未好轉，長澤說《奧斯陸協議》之後創作的政治海報似乎不多。

海報信息隨時局而變化，Faisal表示，海報視覺元素則應印刷技術進步和時代風格而改變。1960至1970年代，海報多為手繪插圖和拼貼，後來才更多使用照片，以及思考排版、不同字體和顏色。1988年巴解組織在南斯拉夫印刷海報Palestine Needs Your Love，背景拼貼不同歐美雜誌封面，中間是一幅德蘭修女抱着孩童的相片，配合海報上端一句「Palestine Needs Your Love（巴勒斯坦需要你的愛）」，諷刺歐美社會漠視巴勒斯坦的處境，時至今日似乎仍舊合用。

BOOKED：香港藝術書展

日期：8月30日至9月1日

時間：下午2:00至晚上7:00 （8月30日）；中午12:00至晚上7:00（8月31日至9月1日）

地點：中環大館賽馬會藝方

票價：$40

詳情：bit.ly/4drIMoB

[開眼 藝述速遞]

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