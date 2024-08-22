beauty：選合適洗髮品 護髮首重清潔

清潔頭皮免毛囊阻塞

頭髮生長於頭皮之上，因此頭髮健康與頭皮狀態絕對息息相關。跟面部皮膚一樣，如果頭皮清潔得不夠徹底，雜質便會堵塞毛囊，阻礙頭髮生長。因此兩者都應該採取類似的保養護理方式，既要徹底清潔，又要保持皮膚的天然保護屏障，選用含有強化、保濕和平衡成分（例如生物素和咖啡因）的高品質洗髮配方，有助維持頭皮健康，使稀疏的頭髮恢復活力。市面上不同品牌均有推出蘊含多種生物活性成分洗髮露，例如Lush山葵洗髮露（A，$320/300g），成分結合新鮮辣根、咖啡因粉和薄荷腦，聲稱有助擴張頭髮毛囊，並促進頭髮生長。當中蘊含的初榨橄欖油，聲稱有助加強髮幹部分的強韌度，改善斷髮問題。The Body Shop推出的生薑頭皮護理洗髮露（B，$85/250ml），配方蘊含生薑根密度複合物，聲稱有助頭髮密度持續增生；成分中的樺樹皮萃取和白柳樹皮萃取聲稱具鎮靜紓緩、滋潤去屑的功效，避免因頭皮屑過多時，影響頭髮的生長。

另外，由於洗髮肥皂普遍含有天然成分，比起一些化學品較重的洗髮產品更為溫和，可以避免頭皮和髮絲過度乾燥，因此近年亦興起使用洗髮肥皂的潮流。香港護理品牌Nulo Vida推出的平衡活養洗髮磚（C，$250/件）， 採用天然成分製成，不含致敏防腐劑、二噁烷、甲醛。當中蘊含3種主要成分，包括瑞士專利的厚朴樹皮提取物MAXnolia O.、豌豆苗提取物（AnaGain）和植物液體毛鱗片，聲稱有助控制慢性頭皮炎、頭皮痤瘡、頭皮屑、痕癢、油性頭皮，並減少脫髮等頭皮問題。

按摩頭皮促進血液循環

除了注重頭皮清潔外，適度的頭皮按摩，可以促進頭皮的血液循環，有助改善頭髮健康。市面上亦有針對防掉髮的頭皮護理精華，為按摩頭皮時提供鎮靜紓緩。L'Occitane推出的頭皮護理精華（D，$380/50ml），蘊含99%純淨天然成分和100%純素配方，成分中的獐牙菜精華聲稱有助活絡頭皮、強韌髮絲，糅合水芥精華，聲稱促進頭髮生長；配以紓緩成分甘草精華，聲稱可放鬆頭皮壓力、減少脫髮。

至於美國護髮品牌Philip B也推出了結合潔淨和按摩頭皮的Peppermint Avocado Scalp Invigorating洗護髮套裝（E，$680/一套，from Joyce Beauty），當中包括Peppermint Avocado Shampoo（220ml），配方含有溫和淨化的薄荷油、牛油果萃取，聲稱具鎮靜頭皮、刺激髮量功效；套裝還設有配方冰涼清爽的Peppermint Avocado Conditioner（178ml） ，配以人體工學設計的Scalp Massager使用，有助促進頭皮健康和頭髮生長。●

doctor's note：吸煙 過度飲酒可致脫髮

很多人每天洗頭後，看到自己掉下的一團團頭髮，總會顯得擔心，害怕自己頭髮愈掉愈多。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出，「正常人每天也會掉髮，平均掉100根頭髮，而隨着新陳代謝，掉髮後會長出新生的頭髮。」那麼怎樣才算問題嚴重？林嘉雯表示：「當頭髮生長和脫落的周期受到干擾，或毛囊受到破壞且被瘢痕組織取代時，便會出現脫髮或禿頭的情况。」她補充，導致脫髮有不同原因，例如遺傳性雄性禿、身體出現貧血、荷爾蒙失調，或免疫系統疾病問題，以及頭皮感染、藥物副作用、營養不良和精神壓力等。另外，生活中許多不良的習慣亦有可能引致脫髮，例如吸煙和過度飲酒，也會對頭皮和頭髮造成影響。

勿用過熱水洗髮 盡量不用熱風吹頭

她提醒洗髮時要注意的部分：「不要使用過熱的水，亦切勿用指甲大力抓頭皮，應該用手指頭皮膚溫柔按摩頭皮，吹頭的時候盡量不用熱風，以免損及頭皮健康。」當發現出現明顯脫髮的問題，應及時就醫尋求專業診斷及治療。

在選擇洗髮產品方面，林嘉雯指出：「洗髮後，頭皮感覺舒適，沒有出現問題，便可以。」那麼哪些成分的護髮產品、洗頭水，有助保持頭髮豐盈、濃密？她表示：「市面上很多聲稱有助防止脫髮的洗髮水，暫時也沒有足夠證據顯示成效。因此，選擇洗頭水時，根據個人膚質便可。」●

查詢：JOYCE Beauty 3798 0172（太古廣場店）L'Occitane 2234 7198（ifc店） Lush 2153 9680（銅鑼灣店） Nulo Vida www.nulovida.com The Body Shop 2915 0962（銅鑼灣店）

編輯：陳淑安

文:劉詩言

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