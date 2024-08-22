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high jewellery：高級珠寶展現藝術創意 四季葉片與蜻蜓 表達生命律動

【明報專訊】高級珠寶世界蘊含深厚的文化、美學和工藝根底，很多人以為必定是過百年的歐美高級珠寶品牌。創立剛好二十年的CINDY CHAO The Art Jewel，就是一個與藝術有緊密關係的高級珠寶品牌，其以Art Jewel的定位，為它在高級珠寶界確立地位。

CINDY CHAO The Art Jewel創辦人Cindy Chao出生於一個藝術世家，其父是雕塑家，外祖父則為建築師。在充滿設計藝術的家庭背景薰陶下，於2004年創辦同名珠寶品牌，Cindy Chao堅持以「建築師思維、雕塑家手藝」來打破珠寶與藝術之間的界限，並以「用最堅硬的金屬，打造最柔軟的線條」為理念，使用沿襲自18世紀的手工蠟雕技術 （Cire Perdue），以手工為作品造型，因此作品能展現一種在高級珠寶中罕見的靈動與生命力。

獲美法英博物館收藏

品牌創立20年間，已有3件作品分別獲美國史密森尼國家自然歷史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History）、法國巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）、英國倫敦的維多利亞與艾爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）納為永久館藏，令品牌成為200年來首位獲得3大國際權威博物館收藏的華人珠寶品牌，並多次受邀參與國際頂尖藝術博覽會，通常只有歷史悠久的高級珠寶品牌才能躋身參與，它們包括巴黎古董雙年展（Biennale des Antiquaires）、歐洲藝術與古董博覽會（TEFAF）和倫敦巨匠臻藏藝博會（The London Masterpiece Fair），更連續三屆獲得後者頒發的大會獎項。Cindy在2021年成為首位獲法國文化部特別頒發「藝術與文學騎士勳章」的亞洲珠寶藝術家，20年來取得豐碩成果。

製作四季葉片 歷經3個春夏秋冬

為紀念品牌成立20周年這重大日子，Cindy以品牌賴以揚名國際的「四季系列」，和象徵藝術家勇氣與堅持的「蜻蜓系列」作為主題，表達生命的律動與張力，並展現累積了20年的工藝精髓和藝術創意。四季系列以「葉片」作為主題，Cindy與12名擁有30年經驗的歐洲工匠，為了捕捉葉片在四季不同的自然氛圍和生命力，特意在特定季節製作該季節的葉子，系列的四季葉片製作便歷經了3個春夏秋冬。每塊葉片上平均鑲嵌1500多顆寶石（圖F、G），在僅有1.77毫米厚度的鈦金屬上塑造大幅度彎曲褶皺並全鑲寶石，工匠必須在20到60倍的顯微放大鏡下鑲嵌，對眼睛帶來的壓力令他們一天僅能工作3至5小時。每件鑲滿寶石的葉片胸針平均僅重22克，其皺摺空間、光影漸層、色彩漸變等效果，展現品牌極高的空間掌控能力和雕塑技巧。

每枚蜻蜓胸針 形態各有不同

另一個20周年系列的主角為「蜻蜓」，能逆風高速飛翔的蜻蜓象徵Cindy Chao過去20年來不變的堅持與勇氣，呈現出藝術家逆風拓界、跨越東西、放眼未來的顛覆精神。每枚蜻蜓胸針的翅膀形態各有不同，創作通過對自然的細膩觀察，以13種寶石、高達50多種不同的色調鑲嵌，並以鈦金屬、K金、牛角、光化樹脂塑造蜻蜓的身體與翅膀。不同材質結合時，需評估各材質的特性，並考量韌性與硬度，設計相應適合的卡榫結構，精準計算金屬與其他材質的接合位置、角度，其間歷經漫長研究、材料打磨與重新雕刻的過程，成品極具視覺震撼。●

查詢：Cindy Chao https://www.cindychao.com

文：溫兆明

模特兒：Fan、Maeken（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

服裝提供：stylist's own

編輯：陳淑安

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