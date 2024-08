德國歎水療 買首飾 看主題展 黑森林蛋糕以外的黑森林

到訪黑森林必嘗的,一定是黑森林蛋糕(德文︰Schwarzwälder Kirschtorte)。香港不少名菜如瑞士雞翼等以外國國名「調味」,實則並非當地名產,但黑森林蛋糕卻是實實在在的當地名物,亦是全球最出名的甜品之一,出名到全球各地也可以找到它的蹤影並且有各自的演繹。今年4月,《紐約時報》的一篇報道,便透過各地的黑森林蛋糕變奏,帶出其跨文化甜品的特質。

祖母級家傳食譜為本

在黑森林區內,黑森林蛋糕也有不同版本,如原址為Bad Liebenzell水療室、2016年改建為餐廳的Café Badhaus 1897,便以代代相傳的家傳食譜為本,他們製作的黑森林蛋糕別具媽媽風味,沒有過重的朱古力味,亦沒有港式的罐頭車厘子藥水味,反而整個配搭很能突顯車厘子和車厘子白蘭地(Kirschwasser)的良好平衡,沒有被忌廉掩蓋。Café Badhaus 1897的另一特點,是他們提供各式烘焙工作坊,讓人能親身學習當地的祖母級秘方。

作為德國代表甜品,黑森林蛋糕亦像法國香檳一樣有其法定規格,包括必定要用上車厘子白蘭地和車厘子,並用上忌廉或奶油(buttercream),餅底則要包括至少3%的朱古力粉。作為發源地,單是今次到訪的北黑森林區便有過200個地點提供黑森林蛋糕,整個黑森林區更有約千個,各有特色。當地不少居民更會到訪區內各處試蛋糕,例如區內城鎮Pforzheim的首飾精品店Juwelier Leicht主理人Georg Leicht和太太Silke。Silke分享︰「我與Georg之所以愛到各處試蛋糕,全因為黑森林蛋糕是我們能享受得到的重要傳統,亦是我們小時候在特別節慶才會品嘗的甜品,各家各戶有其自家秘方。不同人各有喜好,我自己最愛車厘子,愈多愈好。Georg則愛浸過車厘子白蘭地的餅底。不少黑森林蛋糕也做得高身,但總括而言,好味與否取決於平衡,並非愈高愈好。」●

Café Badhaus 1897

地址:Hirsauer Str. 15, 75378 Bad Liebenzell, 德國

網址:https://badhaus1897.de

● Local's Pick

「高」級蛋糕 滿車厘子白蘭地香

Georg Leicht夫婦黑森林蛋糕推介:Hotel Ochsen

「位於Ochsen的小旅館,提供加大碼黑森林蛋糕,每件切餅足有碟子大小(圖五)。蛋糕有大量忌廉、浸滿車厘子白蘭地的朱古力餅底,突顯車厘子白蘭地味道,是頂級首選之一。」

網址:https://ochsen-hoefen.de

Wellness Hotel Cafe Talblick

「這個能看到山谷景色的酒店,提供18厘米高、用上大量忌廉和朱古力碎的黑森林蛋糕。每個蛋糕均用上250毫升車厘子白蘭地,令此特高蛋糕別具風味。」

網址:https://wellness-talblick.de/

Café am Eck, Baiersbronn

「咖啡館所在地Baiersbronn是區內的美食熱點。顧客不單能一睹製作過程,同時亦能參與工作坊一嘗製作蛋糕樂趣。蛋糕以鬆軟餅底口感為特色,與車厘子、忌廉和適量車厘子白蘭地組成良好平衡。」●

網址:https://www.cafe-am-eck.de

水療小鎮 泉水中暢泳

德國自18世紀以來便重視預防勝於治療(prophylaxis),在醫學家Christoph Wilhelm Hufeland提倡下,水療更成為保健重點。以往德國國民健康保險政策覆蓋水療,但隨着1997年開始收緊保險條款,水療不再納入受保範圍,迫使它們轉型吸引外國遊客。有別於當代浸泉按摩以個人私密享受為本,在以前的德國,社交和文藝是水療的重要治療元素,讓不同社會階層交流的Kurhaus休閒宮,又或是將表演場地與水療結合的Spa Theatre,便是應運而生的建築。浸泉以外,飲用泉水亦是水療一種,如在巿中心的Forum König-Karls-Bad,便能自斟自飲。

豐儉由人的水療體驗

區內最出名的水療館是建於1847年的Palais Thermal,糅合Moorish建築風格和Art Nouveau細節(A)。所用泉水來自該區後冰河世紀時期2500至3000米深的氟化地下溫泉水(fluoridated akratothermal water),含多種微量礦物。除了12個溫泉水池,水療館另備有4個蒸氣浴室和位於觀景台的戶外浴池。區內較平民的選擇則有公共泳池方式營運的Vital Therme,採用同一泉水(B),沒有坊間泳池的氯氣味,在泉水中暢泳可說是平民但奢侈的體驗!●

Palais Thermal

地址:Kernerstraße 5, 75323 Bad Wildbad, 德國

網址:https://www.palais-thermal.de

Vital Therme

地址:Bätznerstraße 85, 75323 Bad Wildbad, 德國

網址:https://www.vitaltherme-wildbad.de

首飾之都 「罐頭字母」幽默

時間倒帶到18世紀,當時Pforzheim總督Karl Friedrich為解決孤兒問題,讓他們接受金工和製表培訓,令這個城巿成為德國金工之都,以金絲編花繩索聞名的珠寶品牌Wellendorff,便在此起家。除了參觀Pforzheim Jewellery Museum(C)外,當地亦有不少有趣首飾店,例如Marleen Hecker在2021年創立的手工首飾店Studio Panama,其以罐頭字母湯為靈感的鍍金純銀字母吊飾(D),別具幽默感。●

Pforzheim Jewellery Museum

地址:Jahnstraße 42, 75172 Pforzheim, 德國

網址:https://www.schmuckmuseum.de/

Studio Panama

地址:Dillsteiner Straße 16, 75173 Pforzheim, 德國

網址:https://studiopanama.de/

辦展覽推動北黑森林區旅遊

作為金工之都,Pforzheim曾於1989年創辦Ornamenta活動,是展示當地金工和視像藝術的5年展,但其後因各種因素中斷。為了振興當地經濟,當地政府於今年重推Ornamenta 2024(E),並找來策展人Katharina Wahl、Willem Schenk和Jules van den Langenberg策展,以文化旅遊推動北黑森林區旅遊業,並以5個不同主題,以現代和創意活化手法,呈現當地旅遊特色風貌。

如在Forum König-Karls-Bad Bad Wildbad,便有由荷蘭院校WaterSchool、Pforzheim Goldsmith and Watchmaking School和Vocational Training Centre Bad Wildbad以Library of Bodily Fluids(F)為主題的展覽,集合不同地方的泉水予參觀者品嘗之餘,同時欣賞學生設計的純銀匙羹。而在Pforzheim巿的Enz河畔,則能看到由Studio Brynjar & Veronika創作的Haug Rainbow Fountain, 2024裝置(G),以噴泉折射呈現河畔彩虹的景致。今次的活動亦特別邀請了著名「潮流先知」,荷蘭趨勢預測家(trend forecaster)Lidewij Edelkoort(H)合作,舉行World Hope Forum Germany活動,以A Virtual Symposium on the Future of Wellness為主題,探討未來的身心靈健康的演變。整體而言,整個5年展既回顧該區歷史,亦審視在泉水日少的情况下,北黑森林區應如何發展未來。●

網址:https://ornamenta2024.eu

