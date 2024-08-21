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德國歎水療 買首飾 看主題展 黑森林蛋糕以外的黑森林

【明報專訊】談到「黑森林」，大眾不期然會想到是鋪滿朱古力碎的車厘子蛋糕。但有着同樣名字的德國西南部黑森林，其實有着甜點以外的到訪理由。其中在2021年被聯合國教育、科學及文化組織列為世界遺產的Baden-Baden，便是舉世聞名的水療勝地，而黑森林本身也是森林浴和遠足勝地，區內城鎮Pforzheim則是德國首飾產地……在筆者眼中，黑森林就像德國版的九州由布院！

到訪黑森林必嘗的，一定是黑森林蛋糕（德文︰Schwarzwälder Kirschtorte）。香港不少名菜如瑞士雞翼等以外國國名「調味」，實則並非當地名產，但黑森林蛋糕卻是實實在在的當地名物，亦是全球最出名的甜品之一，出名到全球各地也可以找到它的蹤影並且有各自的演繹。今年4月，《紐約時報》的一篇報道，便透過各地的黑森林蛋糕變奏，帶出其跨文化甜品的特質。

祖母級家傳食譜為本

在黑森林區內，黑森林蛋糕也有不同版本，如原址為Bad Liebenzell水療室、2016年改建為餐廳的Café Badhaus 1897，便以代代相傳的家傳食譜為本，他們製作的黑森林蛋糕別具媽媽風味，沒有過重的朱古力味，亦沒有港式的罐頭車厘子藥水味，反而整個配搭很能突顯車厘子和車厘子白蘭地（Kirschwasser）的良好平衡，沒有被忌廉掩蓋。Café Badhaus 1897的另一特點，是他們提供各式烘焙工作坊，讓人能親身學習當地的祖母級秘方。

作為德國代表甜品，黑森林蛋糕亦像法國香檳一樣有其法定規格，包括必定要用上車厘子白蘭地和車厘子，並用上忌廉或奶油（buttercream），餅底則要包括至少3%的朱古力粉。作為發源地，單是今次到訪的北黑森林區便有過200個地點提供黑森林蛋糕，整個黑森林區更有約千個，各有特色。當地不少居民更會到訪區內各處試蛋糕，例如區內城鎮Pforzheim的首飾精品店Juwelier Leicht主理人Georg Leicht和太太Silke。Silke分享︰「我與Georg之所以愛到各處試蛋糕，全因為黑森林蛋糕是我們能享受得到的重要傳統，亦是我們小時候在特別節慶才會品嘗的甜品，各家各戶有其自家秘方。不同人各有喜好，我自己最愛車厘子，愈多愈好。Georg則愛浸過車厘子白蘭地的餅底。不少黑森林蛋糕也做得高身，但總括而言，好味與否取決於平衡，並非愈高愈好。」●

Café Badhaus 1897

地址：Hirsauer Str. 15, 75378 Bad Liebenzell, 德國

網址：https://badhaus1897.de

● Local's Pick

「高」級蛋糕 滿車厘子白蘭地香

Georg Leicht夫婦黑森林蛋糕推介：Hotel Ochsen

「位於Ochsen的小旅館，提供加大碼黑森林蛋糕，每件切餅足有碟子大小（圖五）。蛋糕有大量忌廉、浸滿車厘子白蘭地的朱古力餅底，突顯車厘子白蘭地味道，是頂級首選之一。」

網址：https://ochsen-hoefen.de

Wellness Hotel Cafe Talblick

「這個能看到山谷景色的酒店，提供18厘米高、用上大量忌廉和朱古力碎的黑森林蛋糕。每個蛋糕均用上250毫升車厘子白蘭地，令此特高蛋糕別具風味。」

網址：https://wellness-talblick.de/

Café am Eck, Baiersbronn

「咖啡館所在地Baiersbronn是區內的美食熱點。顧客不單能一睹製作過程，同時亦能參與工作坊一嘗製作蛋糕樂趣。蛋糕以鬆軟餅底口感為特色，與車厘子、忌廉和適量車厘子白蘭地組成良好平衡。」●

網址：https://www.cafe-am-eck.de

水療小鎮 泉水中暢泳

德國自18世紀以來便重視預防勝於治療（prophylaxis），在醫學家Christoph Wilhelm Hufeland提倡下，水療更成為保健重點。以往德國國民健康保險政策覆蓋水療，但隨着1997年開始收緊保險條款，水療不再納入受保範圍，迫使它們轉型吸引外國遊客。有別於當代浸泉按摩以個人私密享受為本，在以前的德國，社交和文藝是水療的重要治療元素，讓不同社會階層交流的Kurhaus休閒宮，又或是將表演場地與水療結合的Spa Theatre，便是應運而生的建築。浸泉以外，飲用泉水亦是水療一種，如在巿中心的Forum König-Karls-Bad，便能自斟自飲。

豐儉由人的水療體驗

區內最出名的水療館是建於1847年的Palais Thermal，糅合Moorish建築風格和Art Nouveau細節（A）。所用泉水來自該區後冰河世紀時期2500至3000米深的氟化地下溫泉水（fluoridated akratothermal water），含多種微量礦物。除了12個溫泉水池，水療館另備有4個蒸氣浴室和位於觀景台的戶外浴池。區內較平民的選擇則有公共泳池方式營運的Vital Therme，採用同一泉水（B），沒有坊間泳池的氯氣味，在泉水中暢泳可說是平民但奢侈的體驗！●

Palais Thermal

地址：Kernerstraße 5, 75323 Bad Wildbad, 德國

網址：https://www.palais-thermal.de

Vital Therme

地址：Bätznerstraße 85, 75323 Bad Wildbad, 德國

網址：https://www.vitaltherme-wildbad.de

首飾之都 「罐頭字母」幽默

時間倒帶到18世紀，當時Pforzheim總督Karl Friedrich為解決孤兒問題，讓他們接受金工和製表培訓，令這個城巿成為德國金工之都，以金絲編花繩索聞名的珠寶品牌Wellendorff，便在此起家。除了參觀Pforzheim Jewellery Museum（C）外，當地亦有不少有趣首飾店，例如Marleen Hecker在2021年創立的手工首飾店Studio Panama，其以罐頭字母湯為靈感的鍍金純銀字母吊飾（D），別具幽默感。●

Pforzheim Jewellery Museum

地址：Jahnstraße 42, 75172 Pforzheim, 德國

網址：https://www.schmuckmuseum.de/

Studio Panama

地址：Dillsteiner Straße 16, 75173 Pforzheim, 德國

網址：https://studiopanama.de/

辦展覽推動北黑森林區旅遊

作為金工之都，Pforzheim曾於1989年創辦Ornamenta活動，是展示當地金工和視像藝術的5年展，但其後因各種因素中斷。為了振興當地經濟，當地政府於今年重推Ornamenta 2024（E），並找來策展人Katharina Wahl、Willem Schenk和Jules van den Langenberg策展，以文化旅遊推動北黑森林區旅遊業，並以5個不同主題，以現代和創意活化手法，呈現當地旅遊特色風貌。

如在Forum König-Karls-Bad Bad Wildbad，便有由荷蘭院校WaterSchool、Pforzheim Goldsmith and Watchmaking School和Vocational Training Centre Bad Wildbad以Library of Bodily Fluids（F）為主題的展覽，集合不同地方的泉水予參觀者品嘗之餘，同時欣賞學生設計的純銀匙羹。而在Pforzheim巿的Enz河畔，則能看到由Studio Brynjar & Veronika創作的Haug Rainbow Fountain, 2024裝置（G），以噴泉折射呈現河畔彩虹的景致。今次的活動亦特別邀請了著名「潮流先知」，荷蘭趨勢預測家（trend forecaster）Lidewij Edelkoort（H）合作，舉行World Hope Forum Germany活動，以A Virtual Symposium on the Future of Wellness為主題，探討未來的身心靈健康的演變。整體而言，整個5年展既回顧該區歷史，亦審視在泉水日少的情况下，北黑森林區應如何發展未來。●

網址：https://ornamenta2024.eu

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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