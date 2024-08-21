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黑暗中清晰讀時 夜光表款散發綠色光芒

【明報專訊】時間回到千禧年前，A. Lange & Söhne在兩德合併後的1990年重生，至1994年推出新款腕表。而在短短5年後，品牌開發了表廠首款自製Datograph計時機芯，結合特色大日曆顯示和計時功能，自此成為品牌重要一員。Datograph系列轉眼誕生25周年，品牌今年特別推出新的Up/Down和Perpetual Tourbillon夜光表款，記念品牌由計時功能開始，一步步加入各種附加功能的發展史。

Datograph是A. Lange & Söhne（下稱A. Lange）在1999年創作的首款計時機芯，由品牌標誌的大日曆、具飛返功能的導柱輪計時功能和精確跳分的分鐘計時盤結合而成。只要按一下飛返裝置的按鈕，瞬即執行掣停計時、歸零和重啟計時3個切換步驟，此功能在早期的航空業界經常使用，方便機師快速連續計時。計時分針也特別採用跳針方式顯示，當計時秒針經過60秒，分針才會向前跳一格，令用家讀時更清晰。

加推藍色表盤Up/Down

今年系列面世25周年，品牌特別以Datograph為主角推出兩個新款，其中一個是配備藍色表盤的18K白金表殼Datograph Up/Down。Up/Down表款用的是2012年面世的L951.6型機芯，在原本的Datograph機芯上改良，動力儲備增至60小時，並配備動力儲備顯示。Up/Down的名字源自6時位置加入的動力儲備顯示，當指針轉入紅色部分（Down），即顯示能量將耗盡，提醒用家需為腕表上鏈。新推出的表款是系列首次採用藍色設計：銀灰色副表盤、夜光指針和棒形小時刻度，與優雅的藍色調形成鮮明對比，系列另有鉑金配黑色表盤、18K玫瑰金配黑色表盤的組合，直徑同為41毫米。

加入Up/Down動力儲存顯示的表款，可說是系列最簡單的變奏款式。品牌歷年來一直研發各種複雜功能機芯，其中一個便是萬年曆。A. Lange在2001年首次製作出能夠計算閏年的機芯，至2006年首次將功能添加到Datograph系列，帶來鉑金殼銀色表盤和白金殼灰色表盤兩個款式的Datograph Perpetual腕表，但後者只推出了2年便停產，到2015才在微調和升級後回歸。

「2月凹槽」分辨閏年

在腕表傳統上，萬年曆功能由一個具有48個凹槽的程式輪控制，對應4年周期（3個平年和1個閏年）內48個月份的不同長度。程式輪每4年轉完一圈，凹槽會控制對應的槓桿，原理是凹槽愈深，槓桿裝置便會愈早跳轉至下個月的第一天，四個較深的凹槽位置便對應每年的2月。在4個「2月凹槽」中其中一個相對較淺，代表閏年2月多出來的第29日。這個裝置可分辨每年不同月份的長度，只需於2100年、2200年和2300年（此三年為平年）調校。

少見的可制停陀飛輪

在首枚Datograph Perpetual腕表面世10年後的2016年，品牌在Datograph Perpetual之上加入陀飛輪裝置，帶來限量100枚、鉑金殼配搭黑色表盤Datograph Perpetual Tourbillon腕表，而陀飛輪隱藏在表盤之下，只能從底蓋一面觀賞。品牌的陀飛輪跟坊間品牌的出品有個很大的分別：大部分品牌推出的陀飛輪並不能在運作時制停，故腕表不能精準地調校時間至秒鐘。A. Lange卻在機芯中加入停動槓桿，當拉出表冠後，停動槓桿會鬆開，將附帶類似W字的波浪形掣停彈簧推向擺輪。掣停彈簧突起的兩邊（即波峰的位置）會分別接觸到擺輪和陀飛輪框架，以此接觸壓力掣停轉動，用家因而可為時間精準設定至秒鐘。當表冠被按回，掣停彈簧便會鬆開，擺輪和陀飛輪隨即重新啟動。

在表盤一面，時間、日曆和計時顯示佈局井井有條，跟德國人的工整性格、不謀而合。小秒針、星期和日/夜指示位於表盤左邊副表盤；精確跳分計時分鐘盤、月份和閏年顯示位於右邊；6時位置則為月相顯示。3個隱藏式校正器可獨立調整月相、星期和月份顯示，10時位置的綜合按鈕則可同時推進所有日曆顯示。

夜光蜂蜜金版本

來到今年，品牌為Datograph Perpetual Tourbillon腕表推出Honeygold "Lumen"版本新作，是系列首枚以品牌獨家18K蜂蜜金製作的腕表，也是第6枚Lumen夜光腕表。時針和分針皆含有夜光物料，而計時秒針更完全覆上同樣物料，小秒針、星期、月份、計時分針的指針在左右兩個夜光副表盤上轉動。表盤特別採用半透明設計，令設於表盤上半部的夜光大日曆顯示轉盤可透過表盤吸光，以便腕表隨時在黑暗環境中顯示日期。其讓人過目不忘的綠色光芒，就像漆黑中的螢火蟲一樣鮮明出眾！●

查詢：2462 2538

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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