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Happy PaMa 教得樂 第515期

Happy Pa Ma

媽媽維特：淘氣的空間

【明報專訊】我那將升小五的細仔，無聊時常會拿一些廢紙寫寫畫畫，寫完就隨便地到處亂塞。近日我和老公在他的小書架，發現一張摺成四摺的字條，上面煞有介事地寫着「機密文件」、「只有王小明不能看」。這個王小明（化名），是唯一與他連續4年同班的同學。「機密」二字散發着八卦的誘人氣息，既然只有那同學不能看，那麼爸媽看了也沒問題吧？

沒料到一打開，竟看見一個畫得草草的碑牌，上面寫着「R.I.P. 王小明死於他殺，在2014年8月30日死了」。天啊，什麼事讓他們結下這麼大的仇口？2014就是他們出生那年，那不是說對方一出世就夭折嗎？阿仔為什麼要這樣詛咒同學呢？老公提醒我，先問問阿仔在什麼情况下寫這張字條。我也同意，當時已夜深，待第二天再談吧。

細仔向來會對我打開心扉說話，所以由我負責。我有意識地提醒自己態度要開放，以包容之心聆聽阿仔的任何煩惱，選了早餐後的時間問他。我先跟他確認，字條上只寫王小明不能看，所以我也看了，這沒有問題吧？沒想到他給我的，是又一個意料之外的回答。

互寫R.I.P.非詛咒

他說，媽媽看了當然沒問題，就連王小明也看了呀！我丈八金剛摸不着頭腦，問他，小明不會不高興嗎？這字條是什麼情况下寫的呢？原來，這是他們在學校的自由時間，一時無聊鬧着玩而寫的，不單止他寫了一張，王小明也寫了一張。他們互以對方為R.I.P. （安息吧）的對象，玩得很開心呢。

本來，我一心準備好先聆聽阿仔與同學如何不和，阿仔內心如何悲憤，以至要暗地詛咒對方；而在同理阿仔之後，我會循循善導，告訴他詛咒別人往往也會被怨恨自縛，是一種「殺敵一千，自損八百」的行為……但聽完阿仔的話後，我立刻把這些都統統吞下肚。因為，我清晰感受到，那跟詛咒或惡意是完全不沾邊的。

知道彼此界線

那是兩個小孩一起忽發奇想，一起共同享受的世界。他們知道闖進了帶有一點「忌諱」的領域，享受着一種類似頑童冒險的痛快。那也有點像是思考實驗，他們互寫對方在出生那一年就死了，但真正的自己還好好活着，我覺得那更像是對自身存在感的某種玩味。難能可貴的是，我相信他們之間必有某程度的默契，知道彼此的界線，可以這麼玩而又不冒犯對方。阿仔說，也有別的同學看見他們互寫字條，但只有他們兩個參與。

我想，這是個表面上觸碰禁忌，實質上無傷大雅的遊戲，孩子在遊戲中尋求一種「可以淘氣的快樂」。如果我就着「詛咒是不好的」認真說教，就如同為這份簡單的快樂，硬加一個緊箍咒了。

我深深覺得，能夠淘氣其實是孩子，甚至是大人的一種福氣。不是所有的孩子，都擁有「可以淘氣」的空間，又或擁有「淘氣一下也沒問題」的安心。回想自己，我幼時沒有任何曾經淘氣過的記憶，一次都沒有。一個乖巧至極的孩子，也許會令大人感到滿意，但孩子自己可能會留下某種難以排解的空虛。

今年阿仔10歲了，卻仍不時有天真淘氣的表現，例如早兩天就拿兩個大坐墊，縛在自己身上當做龜殼，在地上手腳爬爬扮龜游泳，悠然自得。看着他的淘氣，我心裏只有安慰。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第515期]

相關字詞﹕葉杏麗 親子筆陣 維特媽媽

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