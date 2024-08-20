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副刊
Happy PaMa 教得樂 第515期

Happy Pa Ma

華德物語：在色彩中尋找音樂

【明報專訊】大熱天時，大家有沒有去旅行或避暑呢？有些來歐洲玩的朋友遇到熱浪，覺得特別不適應，還問我如何才能知道德鐵哪一班車次有冷氣！然而，家裏沒有中央空調的人又如何應對熱浪呢？以前我們住在波昂舊城區某房子的頂樓公寓時，夏天必須把日照方向的窗簾拉上，直到日落後才開窗通風。白天，城裏的噴泉和水池附近總是擠滿了一家大小，玩水嬉戲。近年來，我們搬到了一棟小房子，有自家的地庫，地下室的溫度往往低於20℃，也是避暑的好地方。

當然，我們也不能每天待在地庫或水池邊。今年暑假除了去海邊度假一星期，還找到了不少溫度宜人的室內場所。例如我們城內的大商場，今年放置了不少玩樂設施，例如2張小型桌球桌、3部手動足球機、1部氣墊冰球機等，只需出示身分證明登記，便可換取一節30至40分鐘的使用權。有足足一個星期，我和兩兄妹都去了這大商場，他們玩耍，我買杯飲料坐下，拿出手提電腦繼續工作，也相當愜意！

顏色看得見 也聽得到

除了大商場，我們也去了幾間博物館和藝術館，其中最值得一提的是位於杜塞爾多夫（Düsseldorf）的K20藝術館。我獲一名朋友的邀請，帶着兩兄妹一起去看抽象派畫家瓦西里．康丁斯基（Wassily Kandinsky）的展覽。話說很久以前，在俄羅斯的一個小鎮上，有一個名叫康丁斯基的小男孩。康丁斯基與其他孩子不同，在大多數孩子眼中，世界只有紅、藍、黃等簡單的顏色，而當他混合藍色和黃色時，不僅看到了綠色，還聽到了美妙的旋律！顏色旋繞在一起，就像樂譜上的音符，那聲音讓他感到非常快樂。從那天起，他相信顏色不僅是可以看的東西，也是可以聽到和感受到的東西。據說康丁斯基就是一個聯覺者。聯覺（synesthesia）是一種感覺相互交錯的現象，例如聽到音樂時看到顏色，或看到顏色時感受到味道。

繪畫「視覺交響曲」

在康丁斯基的畫作中，能夠看到他不斷嘗試在色彩中尋找音樂的影子。他的抽象畫風格使它們看起來不像樹木、人或房子。相反，它們看起來像形狀和漩渦，幾乎像一個個秘密密碼。康丁斯基認為，色彩和形式本身可以傳達情感和精神狀態，而不必依賴具象的描繪。所以，他的作品中常常使用大膽的色彩、旋轉的線條和動態的構圖，試圖捕捉音樂和內心情感的共鳴。康丁斯基常把繪畫比喻為音樂，認為顏色就像音符，能夠組合成「視覺交響曲」。

我們有幸在這個暑假親眼看到這位畫家的作品，然而兩兄妹全程喊悶，甚至在場內添亂。唉！我們差點被趕出展覽呢。唯一能讓他們靜下來體驗的，是館方的VR眼鏡聽故事活動。我們戴上眼鏡，體驗了抽象大師的模擬世界（圖）。事實證明，小朋友總是能帶給我們無限的驚喜，這次未能成功交流，下次我們再找其他風格的藝術展覽來體驗！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第515期]

相關字詞﹕親子筆陣 華德媽 華德物語

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