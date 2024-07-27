明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第515期

Happy Pa Ma

教大GPS：如何指導小朋友做功課？

【明報專訊】家長指導小朋友做功課，有時只着重盡快把功課完成。其實，我們在過程中怎樣指導他們，對於他們的學習至關重要。

辨識小朋友面對什麼困難

譬如，小朋友問：「『7與8的和』是什麼？」讀者會怎樣回答？

倘若目的只是為了完成功課，我們直接回答「15」，就可完成任務，而且答案正確。不過，這樣小朋友只是盲目跟從，學不到加數概念。那麼，怎能讓小朋友有所得着？其實，第一步是要辨識他們面對的困難。

如果我們認為，小朋友的困難是不理解「和」是什麼意思，我們可以引導他們：「『和』即是『加』，7加8是什麼？」

假如小朋友未能掌握抽象思維，我們可進一步指導：「7個蘋果，再多加8個，共有多少個蘋果？」

或是，小朋友只是性格依賴，我們就鼓勵他：「再想想吧，你能做到的！」

回應小朋友的方法有很多，主要取決於我們認為他們的困難在哪裏，然後採用不同的指導方式。

教導作文 引導孩子寫出心中所想

另一個例子是作文，例如當小朋友要寫一篇題為《我的家人》的文章，我們可怎樣指導？

倘若目的是要盡快完成功課，或功課要求遠超出小朋友的語文能力，有些家長會將自己構思的內容講給小朋友聽，讓他們逐句抄錄下來。這樣的作品，表面上文句流暢，表達確切，可是，作文就變成抄寫、默書練習，並不是小朋友想表達的內容。

如果作文的目的是讓小朋友寫出自己心目中的內容，可先要求小朋友講出他們想到的東西，引導他們組織內容後，再協助他們自己寫下來。這樣，小朋友就不會由於語文能力不足，而窒礙他們的思想表達。透過鼓勵小朋友表達自己的想法，家長或會發現孩子敏銳的觀察力，例如有小朋友想到的不只是爸爸工作、媽媽持家的傳統家庭定型，而是描述爸媽的口頭禪：「快點啦！」從另一角度帶出家人日常相處的點滴，展現童趣幽默。

假如我們認為，小朋友的困難是不知道寫什麼內容，我們可提供一些相關的範例讓他們參照，從而仿寫出自己的作品。這些範例，教師在寫作大綱中可能已有提供，就算沒有，也不難在網上搜尋。小朋友看這些範例時，我們可指出每個段落的主旨，例如：家人有什麼外貌長相、習慣嗜好？日常做什麼事情？家人之間的相處如何？小朋友思考過這些問題後，我們就可協助他們選取自己的內容，並組織成前後貫通的文章。

倘若小朋友的詞彙貧乏，我們可提供一些相關生詞，例如：相親相愛、感情深厚等，這樣，小朋友就能學習更多詞語，措辭更為恰當生動。

功課只是學習的成果，家長應聚焦於學習的過程，考慮提供怎樣的教導和指引解決學習困難，使他們能做到期望的成果。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第515期]

相關字詞﹕親子筆陣 林浩昌 教大GPS

上 / 下一篇新聞