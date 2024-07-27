教大GPS：如何指導小朋友做功課？

辨識小朋友面對什麼困難

譬如，小朋友問：「『7與8的和』是什麼？」讀者會怎樣回答？

倘若目的只是為了完成功課，我們直接回答「15」，就可完成任務，而且答案正確。不過，這樣小朋友只是盲目跟從，學不到加數概念。那麼，怎能讓小朋友有所得着？其實，第一步是要辨識他們面對的困難。

如果我們認為，小朋友的困難是不理解「和」是什麼意思，我們可以引導他們：「『和』即是『加』，7加8是什麼？」

假如小朋友未能掌握抽象思維，我們可進一步指導：「7個蘋果，再多加8個，共有多少個蘋果？」

或是，小朋友只是性格依賴，我們就鼓勵他：「再想想吧，你能做到的！」

回應小朋友的方法有很多，主要取決於我們認為他們的困難在哪裏，然後採用不同的指導方式。

教導作文 引導孩子寫出心中所想

另一個例子是作文，例如當小朋友要寫一篇題為《我的家人》的文章，我們可怎樣指導？

倘若目的是要盡快完成功課，或功課要求遠超出小朋友的語文能力，有些家長會將自己構思的內容講給小朋友聽，讓他們逐句抄錄下來。這樣的作品，表面上文句流暢，表達確切，可是，作文就變成抄寫、默書練習，並不是小朋友想表達的內容。

如果作文的目的是讓小朋友寫出自己心目中的內容，可先要求小朋友講出他們想到的東西，引導他們組織內容後，再協助他們自己寫下來。這樣，小朋友就不會由於語文能力不足，而窒礙他們的思想表達。透過鼓勵小朋友表達自己的想法，家長或會發現孩子敏銳的觀察力，例如有小朋友想到的不只是爸爸工作、媽媽持家的傳統家庭定型，而是描述爸媽的口頭禪：「快點啦！」從另一角度帶出家人日常相處的點滴，展現童趣幽默。

假如我們認為，小朋友的困難是不知道寫什麼內容，我們可提供一些相關的範例讓他們參照，從而仿寫出自己的作品。這些範例，教師在寫作大綱中可能已有提供，就算沒有，也不難在網上搜尋。小朋友看這些範例時，我們可指出每個段落的主旨，例如：家人有什麼外貌長相、習慣嗜好？日常做什麼事情？家人之間的相處如何？小朋友思考過這些問題後，我們就可協助他們選取自己的內容，並組織成前後貫通的文章。

倘若小朋友的詞彙貧乏，我們可提供一些相關生詞，例如：相親相愛、感情深厚等，這樣，小朋友就能學習更多詞語，措辭更為恰當生動。

功課只是學習的成果，家長應聚焦於學習的過程，考慮提供怎樣的教導和指引解決學習困難，使他們能做到期望的成果。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第515期]