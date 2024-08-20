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副刊
Happy PaMa 教得樂 第515期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：畫筆下的富士山

【明報專訊】開心時間過得特別快，轉眼間暑假已過了大半，各位的暑期活動進行得如何？原定的繪畫計劃是否順利，還是已經拋諸腦後？

暑假期間，相信很多小朋友也會外遊歡度假期，日本可以說是熱門地點之一，今期找來幾幅以富士山為主題的學生畫作和大家分享。

◆繪圖Q & A

Q：孩子暑假後便升讀五年級，需要怎樣為視藝科的「呈分試」作好準備？

A：小學五年級視藝科的「呈分試」在下學期才會正式展開，距離現在仍有一段時間，現歸納要點如下：

1. 先了解學校採用哪種視藝科「呈分試」模式，只計平時分，又或只計考試分，還是採用兩者合併的模式？如果是採用平時分計算，孩子在這方面的表現相對要比較穩定，如果只計考試分，在考試前便需加緊練習。

2. 多留意五年級上學期視藝堂所教授的主題和應用素材，日常應保持恆常練習，並以這個方向作為練習基礎。

3. 預備好應用工具，如相關用品長時間存放在校內，建議多購買一套作為日常練習，熟練個人工具非常重要，在考試時會暢順得多。

4. 了解孩子過往在這方面的表現，包括個人興趣和成績，技巧需時練習，切勿臨急抱佛腳。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第515期]

相關字詞﹕親子筆陣 童繪遊樂場

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