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副刊
Happy PaMa 教得樂 第515期

Happy Pa Ma

簡易廚房：節瓜燜排骨 正氣開胃

【明報專訊】雖然已經立秋，本以為天氣會漸漸變涼，但這段日子依然炎熱，與夏天幾乎沒有分別。想家庭成員胃口好一點，唯有多煮一些以瓜類為主題的菜式，希望有消暑的效果。今次我選擇了節瓜，它又叫正氣瓜，既可以用來煲湯，又可以燜煮。今次我嘗試用它做主題，再加入幾款材料，炮製節瓜冬菇燜排骨。排骨我用上飛排，其位於豬頸附近，肉質較腍，適合燜煮。下午煮好後，晚上開飯時加熱便可上枱。另外我會再煮一道做法較簡單的「黃金豆腐」，只要家中有4款材料便可以做到，大家不妨一起試試。

■節瓜冬菇燜排骨

材料（3至4人分量）

飛排*——300克

節瓜———2條

冬菇———3隻

蒜蓉———1茶匙

調味料

生抽——2湯匙

蠔油——2湯匙水——— 少許

*註﹕飛排用2湯匙生抽調味

◆做法

(1)冬菇浸軟後切件，浸冬菇水留起備用

(2)飛排洗乾淨備用；節瓜去皮切件

(3)熱油鑊爆香蒜蓉

(4)放入飛排，炒香

(5)加入節瓜、冬菇及浸冬菇水兜均，加調味料蓋上蓋用中細火燜20分鐘即成

完成

■黃金豆腐

材料（2人分量）

硬豆腐——1盒

鹹蛋黃——2至3隻

雞蛋———1隻

粟粉———適量

◆做法

(1)鹹蛋黃蒸10分鐘，用叉壓碎備用

(2)豆腐用廚房紙吸乾水分，切粒

(3)豆腐沾上雞蛋再撲上粟粉

(4)熱油鍋放入豆腐煎至金黃色，盛起備用

(5)將鹹蛋黃落鑊，炒至起泡放入豆腐兜勻便完成

完成

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第515期]

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