簡易廚房：節瓜燜排骨 正氣開胃

【明報專訊】雖然已經立秋，本以為天氣會漸漸變涼，但這段日子依然炎熱，與夏天幾乎沒有分別。想家庭成員胃口好一點，唯有多煮一些以瓜類為主題的菜式，希望有消暑的效果。今次我選擇了節瓜，它又叫正氣瓜，既可以用來煲湯，又可以燜煮。今次我嘗試用它做主題，再加入幾款材料，炮製節瓜冬菇燜排骨。排骨我用上飛排，其位於豬頸附近，肉質較腍，適合燜煮。下午煮好後，晚上開飯時加熱便可上枱。另外我會再煮一道做法較簡單的「黃金豆腐」，只要家中有4款材料便可以做到，大家不妨一起試試。