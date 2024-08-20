永明的天空：在世界舞台找回最純粹快樂

提到微笑劍后，上屆奧運八強止步，賽後她連聲道歉，因為令支持她的人失望……而今次成功奪金，她接受訪問時喜極而泣，直言「終於無輸」，相信當晚有追看live的香港人也被她感動。對呀！法國劍手不單有主場之利，支持者更吶喊助威，故一直領先；然而世事無絕對，順境當然氣勢如虹，但同時包袱甚大，背負眾望，重劍更重。江旻憓於第二節比賽落後至1比7時，她突然提出換劍，並稍稍綁好鞋帶，重整節奏；但見賽事只餘幾分鐘，Vivian落後6分，然而精彩的大翻盤卻由此刻啟動。

剎那間一念之別 反敗為勝

朋友們，你此刻是否面對逆境，困難重重？不妨向劍后學習：請勿輕看停一停、唞一唞，剎那間一念之別，轉個心念、換個角度，就是反敗為勝的開始。

今屆香港劍擊隊表現出色，劍后世一，劍神張家朗更再次衛冕奧運金牌。看着家朗一直由32強打入決賽，你會感到高手過招，儼如寒風蕭瑟，飛沙走石，倏忽間高下立判！其中有一場，家朗對着國家隊選手莫梓維，那時家朗領先10比6，當下莫梓維採取主動，反擊進攻，張退後防守；然而劍神冷不防反守為攻，持劍不徐不疾快步趨前，信心爆燈，彷彿王者降臨，勢不可擋，最後提劍前刺，完美得分！據報那場比賽張只用了4分半鐘便進身8強。隔住熒光幕也感受到那種鬆緊有度的氣場，緊中帶鬆，鬆而不散，台上一分鐘，台下十年功，沒有半劍是巧合撞彩。193劍神有句名言：Don't lose your way！的確，致勝之道就是懷抱初心。朋友們，你的初心是什麼？

過程重要還是結果為本？

有人說體育競技以奪冠為目標，十年苦練就是要成為金牌得主。各位HappyPaMa，你認為呢？究竟過程重要，抑或結果為本？今屆獲兩面奧運銅牌泳手何詩蓓、羽毛球混雙組合「鄧謝配」（鄧俊文和謝影雪）的賽後感言或許讓大家有個參考。試想想，若將人生拉長拉闊，所有結果也只是過程的一部分吧！年僅17歲的奧運泳手張心悅是今屆香港代表團中最年輕的運動員。出發前她接受訪問時說：「希望在這次比賽中找回那種最純粹的游泳快樂，並在世界舞台上展示出最好的自己。」

朋友，請不要忘記：我等一介凡夫俗子，日常生活便是我們的世界舞台，無論順流逆流，只要活好當下就能活出初心，找到那種純粹的快樂和幸福……

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第515期]