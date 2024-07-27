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Happy PaMa 教得樂 第515期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：新學年家長孩子各訂新目標

【明報專訊】「光陰似箭，日月如梭」這句話，對莘莘學子來說，可能最適合用來形容暑假。一個多月的假期，轉眼將要結束，孩子和家長也是時候收拾心情，迎接新學年了。

不宜只聚焦在分數之上

每年開學前，我們都會請來教養專家，分享準備開學的注意事宜，今年亦不例外。今年兩名受訪者，包括教育心理學家黃雋灝（Calvin）和註冊社工文正康（Chris），都提到一個重點，我覺得蠻有意思的，就是新學年宜訂立新目標。不過，前者提及的對象是學童，後者則針對家長。

坦白說，要小朋友訂立目標，一點也不困難，他們隨口就說出一大堆，但如何執行才不會「有頭威無尾陣」，甚至「爛尾」收場呢？這個才是關鍵，也有些小技巧的。亦由於孩子的目標，往往跟學業有關，Calvin特別提醒家長，大家在磋商時，不宜只直接聚焦在分數之上，改善溫習的方式和態度，反而更加重要。

Chris則建議家長，也不妨趁新學年為自己訂立一些管教目標，其中可包括「放手」，逐漸擺脫「書僮伴讀」的角色。不過，謹記要在「不放」和「急放」之間取得平衡，宜按部就班給子女逐少逐少去嘗試，讓彼此慢慢建立起信心，最後才把讀書的責任全盤還給孩子。各位加油啊！祝願大家都有美好的新學年。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第515期]

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