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Happy PaMa 教得樂 第515期

Happy Pa Ma

適應開學：子女調整身心 家長循序漸進「放手」 SMART迎開學 還學習給孩子

【明報專訊】歡樂時光過得特別快，悠長暑假又來到尾聲，學生哥是時候收拾心情，準備開學了！幫小朋友在新學年「開個靚頭」固然重要，但爸媽也不妨趁新學年，替自己訂下一些新的管教目標，並嘗試循序漸進地「放手」，把學習還給孩子，培育他們成為一個有責任感的人。

孩子不想上學 聆聽好過講道理

來到暑假倒數階段，不少孩子都會感到依依不捨，甚至經常把「不想返學」掛在口邊，究竟父母該如何處理子女這種心情呢？教育心理學家黃雋灝（Calvin）指出，家長回應時，不用太過着墨解釋「為什麼需要返學」、「每個小朋友都要返學」等大道理，反而應該去了解和聆聽子女不想上學的原因，從根源入手，去紓緩他們的不安情緒，「可能小朋友會答，不想上學，是因為不想做功課，又或者覺得某些科目很艱深。家長聽罷，便可針對子女的憂慮，提出解決方案，例如說開學後，會抽多些時間陪伴和指導他做功課等」。

商討調節作息方法 避親子衝突

然而，也有些孩子純粹是未預備好心情去上學，那現在就是時候作出調節了。Calvin表示，對於一些在暑假期間，仍然有穩定作息及恆常做習作的學童來說，要他們重新適應上學的節奏，固然問題不大，但倘若小朋友在暑假時習慣了晚睡晚起，甚至每天「放題式」打機，他鼓勵家長可嘗試引導子女自己想想，開學後的作息時間，與現在的情况有多大差別，並請孩子建議怎樣調節，「把情况放回現實處境去討論，好處是可避免小朋友誤以為是父母無理管束，減少不必要的親子衝突。當然，父母亦應該以身作則，跟子女一起調節作息時間，那小朋友自然會『服氣』些」。

設打機時間 按子女喜好添裝備

至於打機失控問題，Calvin直言，這往往是源於家長事前未有訂立規條和跟孩子約法三章，他認為趁新學年，爸媽應重新替子女設定打機時間，「很多父母常叫子女打『少些』機，但怎樣為之『少些』，其實小朋友是沒有概念的。因此，家長應該給予清晰的指引，例如小朋友每天完成功課和溫習後，可以有30分鐘打機時間，讓孩子有一個數值作指標」。

為讓子女開開心心迎接新學年，不少父母都不惜大破慳囊，給他們購買新校服、新皮鞋、新書包、新文具等，Calvin說，雖然添置物品這個舉動，對提升士氣沒有直接作用，但可以藉此建立「儀式感」，讓子女感受到爸媽也很重視新學年，而且整理好儀容，亦是代表尊重學校、教師及學習，「但要提醒家長，選購的東西，應該是按子女的喜好，而非按我們的喜好，這樣才會有效果的」。

複習比預習佳 訂目標要「SMART」

談到有些爸媽為想幫子女「開個靚頭」，都會在暑期完結前，跟他們預習新一年的課本，Calvin強調，預習本身並無問題，但就要視乎家長帶着什麼心態去做，「如果是想小朋友快人一步，提前掌握課本知識，那就要衡量，此舉會否反而令孩子到真正上課時，因為已經學會了而變得不專心，失去學習動機呢」？

他建議家長或可跟小朋友瀏覽課本目錄，大概知道新學年將要學些什麼，這些知識和日常生活有何聯繫，讓小朋友期待該課題而提升學習動機。更值得做的是，把握開學前的日子，替子女複習過去未太掌握的知識，「先打好基礎，複習舊有的內容，其實比起預習新知識，或更加幫到小朋友」。

新學年是訂立新目標的好機會，但如何令這些目標能貫徹執行，不會「虎頭蛇尾」呢？Calvin說，在訂立目標、計劃前，家長可先跟孩子反思過去成敗的因由，並以SMART為原則，即Specific（具體的）、Measurable（可量度的）、Achievable（可達到的）、Relevant（相關的）和Time-related（有時限的），來訂立新目標。他以一個中文默書表現一直未如理想的學童做例子，若家長想孩子有進步，不能含糊地鼓勵他「讀好些書」，也沒可能一步登天，比較實際的執行方法和目標應該是，「請孩子每天都花15分鐘溫習中文課本，並持續做」。此外，若小朋友盲目樂觀，以為自己下一次默書便可取得100分，家長不妨引導他調節至一個較合理的期望；而當他願意按所訂的計劃去做，持續每天溫習，家長便要適時獎勵，那子女便會更有信心、動力去繼續這個溫習計劃，並接受更高的挑戰。

跟小一新生多做心理預告

最後，他提醒，家有小一新生的父母，宜花多些準備工夫，好使孩子更容易衝破開學的心理關口，「小一學生在新學年，需要面對一個全新的學習環境，他們會比起其他年級的學童，需要多些心理預告，有適應困難的孩子就更甚。父母需要提前多天，去具體描述小學生活是怎樣的，包括預告學校位置、上學方式、校園環境、上課常規等」。由於是小一學生，他建議可聚焦於上學和學習有多開心、多精彩，「當然，也可讓孩子有心理準備，讀小學也會有很多挑戰，例如要做功課、默書等，但同時告訴他，這些挑戰是可以解決的，爸爸媽媽會給予陪伴，也有方法幫他更容易應付，因此不用太擔心」。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第515期]

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