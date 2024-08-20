深圳倉儲式超市尋寶 自家品牌性價比高

Costco採用會員制，可於Costco WeChat小程式、Costco App或在深圳店即場登記，只要年滿18歲，填好回鄉卡號碼、住址、內地或香港電話號碼等資料即可。會員年費299人民幣（約325港元），Eddie指只要一年消費3次，會員價優惠已足夠抵消入會費。記者現場所見，以熱門產品Physiogel防曬霜為例，兩盒40毫升裝特價為129.9人民幣（約141港元），香港網店售價則約189港元。

除了價錢便宜，很多港人亦抱着「尋寶」的心態來購物，因為有些商品在香港難以找到，例如香港沒有進口的貨品，以及Costco的自家品牌KIRKLAND。Eddie稱，KIRKLAND的商品可比其他同類貨品價格最少低15%至20%，比如質素相若的咖啡豆，別的品牌售200多人民幣，KIRKLAND才售約100人民幣。●

■店長精選5大入手貨（人民幣，下同）

①網紅公仔

巨型Lotso毛公仔乃「網紅商品」，開賣以來已出售過千隻，甚至一度供不應求。（80厘米Lotso 399.9元，150厘米Lotso 1999.9元）

②休閒上衣

KIRKLAND推出不同款式的上衣和外套。 （男裝休閒上衣99.9至175.9元）

③咖啡豆

KIRKLAND咖啡豆質素不比大品牌差，但價錢便宜近一半。（精選焙炒咖啡豆109.9元）

④純棉浴巾

產地為印度的純棉浴巾厚身吸水，Eddie笑說它的唯一「缺點」是非常耐用，難以找到換新浴巾的藉口。（灰色純棉浴巾52.9元）

⑤小青檸混合果汁

大熱的小青檸混合果汁，聲稱沒有添加糖及NFC原榨，Eddie（圖）指他試飲後，感覺味道天然。（47.9元／8支）

■深圳Costco

地址：深圳市龍華區民達路68號

營業時間：上午9:00至晚上9:00

網址：www.costco.com.cn