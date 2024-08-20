澳門沉浸月球遊非洲 與長頸鹿排排坐看夕陽

今次記者就為大家策劃了一個舒服旅程，早上由香港出發，中午到達澳門，躲過烈日走進室內欣賞互動展覽，在黃昏品嘗日本料理，晚上在涼風相伴下邊喝cocktail邊欣賞噴泉表演，最後乘搭夜船或金巴回港，玩得輕鬆之餘，行程又緊湊，最適合愛玩到盡的香港人！

■行程一：幻影空間登月留足印

近年流行沉浸式體驗，讓參觀者完全投入特定情景，感受當中的環境氣氛。好像澳門永利皇宮去年底新開幕的「Illuminarium幻影空間」，便是透過先進的投影及音響技術，帶大家走入非洲大草原近距離觀看大象和長頸鹿，或隨太空人坐火箭到月球留下腳印，以及用視覺和聽覺一同感受古典音樂的魅力。

3個各有特色的探索之旅，主題分別為遨遊寰宇、荒野奇遇及交響綺旅，各長約45分鐘，均是集音樂、影像、觸感於一身的體驗。入場前，工作人員先簡介展覽內容，隨後帶大家進入展覽區自由探索。展覽區是一個被四面牆環繞的密閉空間，透過29台4K投影機把逾24億像素的高清影像投射於360度全景投影空間內，連地面均可看到不斷轉變的影像。以遨遊寰宇為例，45分鐘的探索共分兩部分，第一部分講述中國載人航天工程的進程，包括紀錄片片段。此時建議大家坐在場內台階上，因為當播放火箭升空或在宇宙間飛行時的影像時，參觀者會感受到真實的「震動」感覺，記者認為坐在台階會比站着的感覺更深刻。第二部分則借助韋伯太空望遠鏡（James Webb）的視角，讓大家以360度窺探12星座、太陽系深處等。當畫面出現月球時，只要在地面行走，更會看見自己在月球表面留下腳印。

另一個展覽「荒野奇遇」，投影會輪流展示47種非洲大陸動物，包括長頸鹿、非洲象、黑猩猩、花豹等。除了可以在投影空間看到實物原大，或是放大幾倍的動物影像，亦可透過場內超過2000個揚聲器聽到大象的沉重步伐，或如天籟般的雀鳥叫聲。當然別忘記在場內四處漫步，當走到泥巴或水窪之上，便會看到漣漪泛起；走在陸地時，自己和朋友的足迹又會隨機變化成不同的動物腳印。

「交響綺旅」則是最新推出的展覽，主題為古典音樂，以不斷變化的光影、音符或琴鍵影像，配襯莫札特的經典作品《弦樂小夜曲》、維瓦爾第《四季協奏曲——夏》等著名樂章。參加者更可一邊欣賞古典樂，一邊品嘗美酒，感受與別不同的音樂旅程。

Illuminarium幻影空間

票價：1日票（可同日欣賞遨遊寰宇+荒野奇遇）成人288元（澳門幣，下同）；長者、小童及永利禮享會員228元；交響綺旅228元，滿18歲可選擇門票+Kir Royale雞尾酒288元

地點：澳門體育館大馬路永利皇宮幻影空間

購票：tinyurl.com/yc7nethb

或現場購買

■行程二：歎煙熏魚腩、炭燒菲力心

全新裝潢的「泓」日本料理，距離「Illuminarium幻影空間」只有1、2分鐘步程，欣賞展覽後可立即試試全新現代日式佳餚。餐廳提供一系列廚師推介菜、壽司、刺身、卷物、天麩羅、鐵板燒及炭燒料理等，單點菜式亦有不少選擇，如煙熏吞拿魚腩配蛋黃醬油，上菜時以火燒開覆蓋在碟上的一層薄紙，帶出吞拿魚腩的煙熏風味，甚有儀式感；炭燒日本和牛菲力心則是行政總廚前田裕紀擅長的炭火料理，選用牛身油脂偏少的部位，入口香嫩。

「泓」日本料理

地點：澳門體育館大馬路永利皇宮

查詢：853 8889 3663

■行程三：華麗酒館賞水柱舞動

永利皇宮的表演湖是澳門著名景點之一，每天由中午至凌晨均有水柱舞動表演，尤其晚上加入燈光效果就更好看，連澳門街坊也喜歡在晚飯後專程前來乘搭免費觀光纜車欣賞。如果不想排隊坐纜車，介紹大家到酒店新開的酒吧「鴻翊廷」。今年3月開幕的鴻翊廷設計靈感源自1920年代的經典酒館，裝潢華麗，除了有調酒師調校專屬的雞尾酒，周末更有live music演出，甚至邀請觀眾上台表演。由於酒吧的戶外面對表演湖，觀賞位置極佳，可邊飲cocktail邊欣賞表演，是不錯的體驗呢。●

表演湖演出時間：每日中午12:00至晚上6:00（每隔30分鐘）；晚上6:00至凌晨12:00（每隔20分鐘）

鴻翊廷營業時間：周二至日下午5:00至凌晨2:00

文：顏燕雯

模特兒：Becky

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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