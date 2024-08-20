東京近郊隱世溫泉鄉 銚子化石海水溫泉迎旭日

記者身邊許多朋友到日本旅遊，就是為了泡溫泉，哪怕房價貴一點、位置偏遠一點也不介意，因為浸泡溫泉後，整個人完全放鬆，感覺無價！因此大家樂此不疲走訪不同溫泉，尋找到愈是隱世的溫泉就愈感雀躍，感覺自己「升呢」成為溫泉insider。記者早前到了東京附近一個鮮為人知的新興溫泉鄉，地點是千葉縣銚子市的犬吠埼溫泉鄉。由於此溫泉鄉跟成田國際機場接近，由銚子開車至機場大概1小時多，非常適合哈日族在回港前來一趟2日1夜溫泉之旅，為身體「充電」！

白色燈塔鎮守最東端

銚子位於日本第二長河流利根川（332公里）的出海口附近，由於出海口狹小而內部河道較寬廣，形似開口狹小的酒器「銚子」，因而得名。犬吠埼則是銚子半島的一處岬角，地名有「狗在吠叫的海角」的意思，位處關東地區的最東端，能眺望太平洋。從東京開車約2小時多便可抵達；搭列車的話，從JR東京站乘特急至銚子站，轉銚子電氣鐵路（下稱銚鐵），由銚鐵銚子站搭至犬吠站，車程大約2小時多起。

2日1夜之旅的首站，可先從犬吠站步行約12分鐘至犬吠埼燈塔。犬吠埼昔日常有海難，為減少意外發生，當地政府於1874年在岬角興建一座高約32米的白色西式燈塔「犬吠埼燈塔」，自此成為地標。記者還遇上一名正環遊日本一周的銀髮鐵騎族，特地前來燈塔打卡。燈塔附近設有「犬吠埼燈塔資料展示館」及被稱為「成就戀愛的郵筒」的白色郵筒，還有結合打卡、展望台、餐廳和手信的複合設施「犬吠Terasu Terrace」。燈塔附近有不少打卡位，其中一個最著名的景點就是日本東映電影公司的片頭「怒濤礁石」（荒磯に波），當中巨浪不斷怒打礁石的畫面便是在犬吠埼拍攝，代表不論遇上任何驚濤駭浪也屹立不倒。

懷舊日式旅館泡湯觀浪

犬吠埼一帶的地質層約於1.2億年前形成，後來湧出「化石海水溫泉」，那是藏於中生代白堊紀地層內的1萬至2萬年前遠古海水，據說蘊含鐵、鋅等豐富礦物質。沿海岸邊興建的酒店和旅館陸續共同利用溫泉，於2000年起逐漸形成「犬吠埼溫泉鄉」。千葉科學大學曾分析溫泉水，認為泉水含有的礦物質有助肌膚保濕。記者下榻的「銚子大酒店」，樓高8層，室內環境富日式懷舊情懷，和室客房、餐廳、酒吧、展望風呂均能飽覽太平洋海景。而這家酒店又特別靠近海邊，故浪濤聲不絕於耳，觀浪的震撼感非常強烈！至於溫泉設施，男女溫泉均設有展望風呂和岩風呂，設備齊全，水質清澈，浸泡後感覺皮膚幼滑，而女士們更有多款顏色浴衣選擇。

跟上戶彩歎親民海鮮餐

酒店提供純浸泡溫泉、純住宿或「一泊二食」（即包早晚餐）等住宿方案。記者建議大家趁回港前，再來個一泊二食。銚子是日本著名漁港，其魚獲量曾連續12年高踞日本第1位，吞拿魚、秋刀魚、沙丁魚及銚子手釣金目鯛等均十分著名。嫌一泊兩食的海鮮晚餐未夠滿足，還可額外點叫魚生船，記者當天品嘗吞拿魚、鮑魚等7種當造海鮮的海鮮船大約20,000日圓（約1060港元），價錢合理。

如果不在酒店吃晚飯，當地人推介創業逾60年、由鮮魚批發商直營的活魚料理店一山魚缸（一山いけす），距離銚鐵笠上黑生站約10分鐘步程，上戶彩等多個日本名人都曾是座上客。賣點是價錢親民，每晚座無虛席，當中以日本龍蝦、金目鯛及鮑魚最出名，記者試過燒活鮑魚，柔軟、鮮甜又香滑，海鮮丼和壽司都鮮味十足。大家還可在店內落地玻璃欣賞黑生漁港、日本100大奇岩之一的「麻鷹岩」（とんび岩），以及約在2000萬年前形成的黑色岩礁「安山岩」等自然美景。

由於犬吠埼周邊大型娛樂、商店街均欠奉，讓人產生一種隱世的感覺。倒不如早點在浪濤聲下相伴入睡，養足精神，迎接翌日太平洋上的旭日。

觀元旦第一道曙光勝地

犬吠埼是日本觀賞日出的勝地，大部分酒店前台均會顯示當日日出及日落時間，方便客人預留時間欣賞。記者在酒店外觀看日出，當耀眼的太陽在波濤洶湧的海面上徐徐升起，金光劃破海面和晴空，波光粼粼，加上附近的燈塔、海浪和礁石，構成一幅充滿動感的日出美景，肉眼所見比相片美麗得多。當然你也可以在酒店的展望風呂，一邊泡溫泉一邊賞日出，更愜意。

根據日本氣象協會資料顯示，日出時間視乎地區的經緯等元素，因此每月日本最早日出的地方皆略有不同，而每年1月，犬吠埼就是日本平地上最早看見元旦日出的地方。有興趣在日本迎接2025年元旦第一道曙光，記得提早預約當地溫泉酒店啦！

賞300萬年天然「屏風」

吃完早餐，退房後回到銚子站，可轉搭千葉科學大學線巴士，在「千葉科學大學碼頭巴士站」下車。銚子於2012年獲認定為日本地質公園，當中的銚子Marina海水浴場有較多自然奇觀，內裏的屏風浦懸崖被列入國家級天然紀念物，地質層推斷為300萬年前，是沿銚子半島南岸，長約10公里、高逾40呎的海蝕崖，在銚子Marina海水浴場便可拍攝到。如果有時間的話，銚子海洋研究所不定期舉行海豚觀賞團，可出海看海豚，順道近距離觀賞屏風浦懸崖及大型風力發電設施。不過，看海豚隨緣，記者拍攝當日就看不到了！●

一山魚缸

地址：千葉縣銚子市黑生町7387-5

網址：www.ichiyamaikesu.co.jp

註：逢周四休息

銚子大酒店

地址：銚子市犬吠埼10292

房價：一泊二食標準和室每人22,325日圓（約1183港元）起，2人入住

網址：choshigrandhotel.com

銚子海洋研究所

地址：千葉縣銚子市潮見町15-9

網址：choshi-iruka-watching.co.jp

●旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：100日圓約兌5.3港元

航班：8月份往返香港與東京，國泰航空票價約$3202起，香港航空約$3312起（連稅及燃油附加費）

交通：

˙由JR東京站出發，乘搭JR特急しおさい至銚子站，車程約1小時50分鐘，車費3890日圓（約206港元）

˙由成田國際機場出發，可於第二客運大樓乘搭JR成田線快速至佐倉站，轉JR總武本線至銚子站，車程約1小時55分鐘，車費約1342日圓（約71港元）

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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