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飲食

「木化石花園」歎fusion菜 超高樓底裝潢IG-able

【明報專訊】對於生活在繁忙都市中，希望尋找片刻寧靜的人來說，一處能感受到自然氣息，又能享用美食的地方，無疑是一種奢侈。荃灣PARKSIDE@NINA位於香港首個木化石公園——如心園旁邊，設計師將木化石元素融入餐廳設計之中，不僅提供精緻的中西融合佳餚，更以其超高樓底的獨特設計，營造浪漫舒適的用餐環境，成為近來的打卡熱點。

PARKSIDE@NINA毗鄰綠意盎然的如心園，園內展示逾100件經歷數百萬年歷史的木化石藏品，皆屬華懋集團已故創辦人龔如心的私人珍藏。為延續這份大自然氣息，木化石主題貫穿了餐廳的整體設計，大地色系的裝潢，米色及棕色的融合，營造舒適的氛圍。

甫進餐廳，首先映入眼簾是天花上一圈圈的紋路，模仿樹木生長形成的年輪，中心位置還「綻放」大大小小的花卉，宛如倒轉了的小花圃。而右手面的玻璃櫃展示了多件木化石藏品，另一面則有多件木裝飾品，這是餐廳特意將本地社企「香港木庫」回收的環保原木及被颱風吹倒的樹木，製成藝術品點綴餐廳，讓木資源重生，賦予空間更深層次的意義，也讓大自然元素融入餐廳每一個角落。

不過，要數店內最驚艷的打卡位，一定要走到靠近公園入口的偏廳。歐陸式設計，超高拱形樓底一層一層延伸，空間既長又深，感覺莊嚴華麗，就如走入教堂聖殿一般，立時令人平靜下來。大面積落地玻璃，陽光灑進，用餐區充滿溫暖光線，令人更期待接下來的美食。

牛肉薄片紋似木化石 軟滑鮮嫩

餐廳行政總廚及總經理Andrew Lee表示，餐廳菜式主要融合中西創意，打造含多國風味料理。研發菜單時，他也有了解相關木化石資訊，嘗試在食材或菜式造型上貼合這個主題。招牌菜式之一意式生牛肉薄片，就應用了這個概念，他特意選用美國牛柳，因其紋路像木化石。牛柳先以黑胡椒醃過，再刨成薄片，加入自家製醬汁、火箭菜及巴馬臣芝士等，入口軟滑鮮嫩。

川辣西瓜盞鬼 紅酒糟煮意粉中西合璧

另有一道非常盞鬼的前菜川辣西瓜沙律。大家也許聽聞過西瓜沾鹽會更甜美，但西瓜沾川辣汁又試過未？Andrew把四川元素加入爽甜西瓜之中，為炎熱天氣帶來一絲清涼。切成塊狀的西瓜蘸過混合黑醋汁與乾辣椒的川辣汁，部分更以青瓜包裹，增加層次感。他指，西瓜的清爽及甜味中和了辣度，相得益彰，而且在上菜前最後一分鐘才會蘸辣汁，辣度不會太過嗆喉。

說到餐廳的top seller，不得不提這道紅酒糟虎蝦捲意粉。Andrew以一般西餐較少用的酒糟入饌，再加入少許紹興酒，令菜式帶點酒香。醬汁呈現浪漫的粉紅色，皆因釀製酒糟時添加了紅米，「紅酒糟是自己釀的，平均做一次需時3星期，先蒸糯米，待發酵7天，再加入紅米發酵多2星期」。畢竟以中式材料做西式餐飲，確實有難度，Andrew經多番嘗試後，最終做出現時的版本，加重了紹興酒味的西式忌廉意粉，食味特別。他又特別選擇麻花捲意粉，能更有效吸收大量醬汁，吃起來亦不會太乾。

餐廳另一亮點為即叫即製新鮮薄餅，餅底以純天然發酵酸種麵糰製作，口感比一般薄餅更軟熟，而薄餅邊則非常香脆。薄餅共有8種口味可選，包括風乾火腿蘑菇、瑞士式薯仔、洋葱德國腸等。「食肉獸」還覺差一點點？可叫原隻烤雞大家一起開心share，分別有經典迷迭香大蒜、日式味噌及辣椒醬3款口味。Andrew選用900克美國雞，因應味道使用不同醃料風乾後，再烤35分鐘，入口皮脆肉嫩，香口冶味。

甜美「木化石」 朱古力控必試

最後來到令人期待的甜品時間，與餐廳主題十分相襯的特色木化石朱古力餅，造型似足木化石。但它其實是用朱古力、櫻桃等製成的甜品，面層有脆片，整體朱古力味較香濃，朱古力控必試。還可配上一杯Fossil Latte（Oreo），基底以latte為主，加入Oreo餅碎，面層有綿密奶泡，外貌亦如化石花紋般，打卡一流！●

PARKSIDE@NINA

地址：荃灣楊屋道8號 如心廣場1期2樓201號舖

查詢：2117 4681

註：另加一

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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