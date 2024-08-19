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健康

口齒生香：腺樣體肥大影響面容？

【明報專訊】腺樣體（adenoids）位於鼻咽腔後部，和扁桃腺一樣是淋巴組織，具有免疫功能，防止病菌經鼻腔進入人體。腺樣體由出生後會一直發育，約10歲後開始逐步萎縮。

可致兒童上呼吸道阻塞

腺樣體發炎肥大是兒童上呼吸道阻塞的常見成因，發病率達34%，會導致口呼吸、打鼾和兒童睡眠窒息症等問題，還有可能因為鼻腔細菌感染而引發中耳炎和鼻竇炎等。若腺樣體肥大沒有帶來徵狀，不用治療，患者可使用噴劑或藥物改善徵狀；若情况嚴重，則需要考慮手術切除腺樣體。

12歲發病率高 與牙頜面畸形相關

網上流傳大量關於腺樣體肥大導致青少年牙頜面畸形的報道，但學術界證據並不充分。尤其是腺樣體在10歲以後開始逐步萎縮，其肥大發病率還有多高？它和牙頜面畸形有多大關係？仍是值得研究的問題。

香港大學牙醫學院矯齒科團隊對此推行大樣本回顧研究，原始資料來源於一個抽樣調查。該調查從香港各區隨機選取11所學校共517名12歲學童，拍攝頭顱側位X光片。研究分析X光片上的腺樣體，結果顯示，香港12歲兒童腺樣體肥大的發病率仍然很高，達到14%到19%，而且它與下顎骨後縮等牙頜面畸形相關。這個研究成果表明，我們仍然要對10歲以上香港青少年的腺樣體肥大問題給予相當重視，不能因為其可能開始萎縮而忽視其危害，應及時治療，例如腺樣體手術切除術仍然需要考慮。

文：辜岷（香港大學牙醫學院矯齒學臨牀副教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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