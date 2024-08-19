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健康

瘤言情深：新衣先洗後穿 除殘留甲醛

【明報專訊】不少人在購買新衣時開始留意甲醛（CH2O）殘留問題。美國國家環境保護局（EPA）及國際癌症研究機構（IARC）均將甲醛歸類為可致癌物質，到底衣物中殘留的甲醛成分有無致癌風險？日常生活中如何有效去除甲醛？

甲醛在室溫下是一種無色、劇毒、易燃的氣體。它不僅會刺激皮膚、喉嚨、肺部和眼睛，職業上長期接觸甲醛，亦可能引起慢性呼吸道疾病，甚至導致鼻咽癌、結腸癌、腦瘤等。世界衛生組織（WHO）指出，環境中甲醛濃度保持在0.08ppm（即0.1mg/m³）以下對人體相對安全，而這也是多數國家及地區室內甲醛濃度限值。簡言之，日常環境中接觸低濃度甲醛不足以致癌。流行病學研究報告顯示，接觸甲醛平均水平1.34mg/m³以下和峰值水平5.36mg/m³以下的人群中，鼻咽癌發病率並未增加。

游離甲醛通過汗液被吸收

衣物生產過程中，為了提高衣物染色牢度和防皺性能，會使用固色劑；塗料印花工藝也常使用含甲醛的自成體系交聯劑。這些化學物質中的甲醛與衣物纖維結合，確保衣物色彩鮮艷和形態穩定。然而，衣物出廠時可能殘留甲醛，其中未與纖維固定部分稱為游離甲醛。由於甲醛能溶於水，未清洗新衣物中游離甲醛可能會通過汗液等途徑被人體吸收，但這種吸收極為微小，甲醛含量和暴露時間遠未達到致癌水平。

含量不足致癌 但可致皮膚過敏

然而，這並不意味可以完全忽視甲醛的存在。雖然衣物中殘留甲醛在一般情况下不會直接導致癌症，但可能引發一系列皮膚問題，如過敏、紅腫等。此外，長期接觸低濃度甲醛還可能引發急性眼部不適徵狀、咳嗽、流淚等反應。對於敏感人群來說，這些影響可能更為顯著。

新衣通過清洗，可有效去除殘留甲醛及其他有害物質。此外，購買衣物時盡量選擇天然材質，如棉、麻、絲等衣料；此類材質毋須使用過多化學處理劑，甲醛殘留量相對較低。另選擇經過合格檢測的衣物，並在穿新衣前先清洗，可以減少接觸甲醛。享受時尚帶來的愉悅與自信的同時，不忘呵護自身健康，營造健康、安全的生活環境。

文：曾偉光（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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