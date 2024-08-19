明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

醫路同行：乾眼症處理不當 可損視力

【明報專訊】原來，當眼睛乾涸和感到不適時，淚腺便會作出相應的反射，加強分泌淚水，嘗試紓緩眼睛乾澀，因此可能令患者不停流眼水。

乾眼症症狀包括眼乾、眼澀、視力模糊、雙眼痕癢、眼紅、有異物感、感覺有沙入眼、怕光、眼睛容易疲倦，甚至有火燒的灼熱感覺。最奇怪的是，流眼水也是乾眼症症狀之一。

分泌減少、揮發增加

乾眼症成因主要分為兩類，淚水分泌減少和揮發增加。分泌減少主因是年齡增長，其中女性在更年期或停經後，因荷爾蒙分泌改變而出現眼乾。此外，部分免疫系統疾病，如甲狀腺病變、類風濕關節炎、紅斑狼瘡、強直性脊椎炎，或會令患者出現乾燥綜合徵的病徵，感到眼乾和口乾。揮發增加的主因則包括天氣乾燥、強風、塵埃、二手煙，以及長時間使用暖爐、冷氣機及抽濕機等。

乾眼症其他成因還包括曾接受激光矯視或其他眼睛手術，長期戴隱形眼鏡及使用電腦、手提電話和平板電腦，睡眠不足，吸煙，服用個別藥物和患糖尿病等。

很多人忽略淚水其實是保護雙眼的一道重要防線，作用是將留在眼睛表面的細菌、病毒冲走。如果缺乏充足淚水，細菌、病毒、異物便容易在眼球積聚，引致發炎。一旦患上角膜炎又處理不當，有可能形成疤痕，導致永久視力受損。

治療乾眼症，醫生會處方人造淚水或藥膏，紓緩不適。在個別嚴重情况下，亦可能處方抗生素、類固醇，以至免疫系統抑制藥物，改善病情。醫生會考慮為情况未有改善的患者，利用淚孔塞或透過手術把淚孔關閉，減少淚水排走。近年，美國食品及藥物管理局（FDA）認可使用脈衝光治療乾眼症，透過熱能效應，打通堵塞的油脂腺，令油脂分泌回復正常，減少淚水蒸發。

然而，治療乾眼症最簡單方法是改變生活模式。患者應戒煙，有充足睡眠，減少使用電腦和手提電話的時間，多喝水和避免長時間逗留在冷氣或抽濕機運作的環境。閉上雙眼休息，或以暖毛巾敷眼都有幫助；看書或使用電腦期間，每20分鐘便應休息20秒，以免雙眼過勞。

乾眼症患者應保持均衡飲食，避免進食煎炸食物，要攝取適量含維他命A、C及E等的水果及蔬菜，例如西瓜、木瓜、香蕉、深綠蔬菜及紅蘿蔔等。

預防勝於治療，如想保持雙眼健康，多讓眼睛休息，注意均衡飲食，培養良好的用眼習慣至為關鍵。

文︰麥兆婷

（香港中文大學醫院眼科專科醫生）

上 / 下一篇新聞