明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

吾生有杏：居安思危

【明報專訊】在這悠長的假期裏，我計劃去不同地方認識當地的風土人情、醫療制度及科研水平。上星期我應邀到內蒙古參加「京蒙消化疾病論壇」。這是我第二次到訪呼和浩特，我簡直不相信40年前小鄉鎮轉眼間已變成了大城市。城市雖是變得十分現代化，但當地人的人情味卻一如以往親切，並沒有因為我是外地人而遭白眼或受騙。

我到訪的醫院是當地最具規模的，擁有3000病牀及多幢專科大樓。以消化科為例，他們每天在內視鏡及門診服務的吞吐量是一般香港醫院的3至5倍以上。論工作壓力，他們肯定比我們高，但從來沒有定下每周最高工作時間。醫生長時間缺乏休息並不是病人之福，大量候診病人亦令醫生無暇詳細解釋病况。內地大醫院往往吸引很多病人從鄉鎮甚至跨省遠道求醫，除非社區基層醫療得到病人信任，否則那些龍頭醫院仍是擠得水泄不通。

那麼大灣區醫療情况又如何？在飛機上我偶然閱讀了一篇大灣區醫療評論文章，題目為〈為何更多香港患者願意北上就醫？〉，這位內地筆者比較內地和香港醫療制度及醫生質素，他認為內地有多項優勢。大醫院的硬件設備完善，並且價廉物美，例如口腔科服務、掃描檢查等，都是「又平又靚」。此外，近年國產的抗癌藥物質量非常高，價格亦是香港的五分之一或更低，對於負擔能力有限的港人無疑是個喜訊。這位筆者更指內地醫生的技術及經驗並不遜於港醫，因為內地病例比香港高出好幾倍。我個人認為這位筆者的論點亦頗有道理，香港私營醫療將面對不能忽視的挑戰。

港醫生具國際視野、人性化態度

但這位筆者亦非夜郎自大，他指出內地醫生有兩方面仍比不上香港醫生，就是國際視野及人性化態度。儘管地緣政治打壓，香港仍是一個國際大都會，能夠吸引海外專家交流，保持香港的國際醫學水平。多年來，香港醫管局服務質素都獲國際肯定，我期望本地醫院的水平不單向內地三甲醫院看齊，亦能繼續與外地醫療接軌。

我慶幸內地人士仍然相信香港重視醫德，「人性化態度」就是「上醫醫人」，這是得來不易的榮譽，亦是多年來無數仁心仁術的同僚建立起來的整體名聲。隨着科技日新月異，AI將不斷取代那些繁複或容易人為出錯的工作，但行醫者願意讓AI代替我們與病人溝通嗎？我們可以靠AI作人性化的臨牀判斷嗎？我們能夠把醫療事故的責任推卸給AI嗎？

未來香港的醫療地位，除了繼續投放大量資源去改善可量度的硬指標外，我們絕不可忽略人性化醫療及那份不能量化的仁心。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

相關字詞﹕內蒙古 醫療 大灣區 陳家亮 吾生有杏

上 / 下一篇新聞