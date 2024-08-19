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健康

熱天不時發作 症狀易被忽視 頭痛身熱 提防反覆中暑

【明報專訊】有一名病人，每年夏天總有3、4天頭痛發作，特別在外出玩水上活動之後，經過暴曬、喝水不足後便容易發作。

這病人每年夏天有反覆中暑的傾向，正正提示有些人是容易中暑的體質。如果曾經中暑，就需要高度警惕提防再次中暑。不要因為一時玩樂，把自己放在危險處境，因為中暑是危急重症，發展迅速，幾分鐘病情已經可以失去控制。雖然現已立秋，但天氣持續高溫，大家仍要提防中暑。

這名病人感到頭昏腦脹、頭像裂開，口渴飲水量增多，但飲水太多大便質地變得稀爛、次數增多，而小便則量小色黃。她平素有嚴重偏頭痛，壓力大易發作，發作時需要請病假。過往她是一名劇團導演，經常對稿、指導演員、排劇、外出工作演講、教導語文，以及處理行政工作，而且工作時間不定。每每發作時，她都需要服用止痛藥及中藥方能緩解。自從育兒後，她由全職轉為兼職工作後病情改善。病人慨嘆自己的才華被病情拖累。

中暑症狀因人而異，有些人會頭暈、神志不清；有些人則會頭痛、腹瀉。這跟個人體質及發作時氣候因素有關，例如熱重於濕或是濕重於熱。

食燒肉飲酒 增中暑風險

有一名男病人是建築工程師，喜歡在節日期間跟友人聚餐飲酒和吃燒肉。每年暑假身熱、口乾、唇燥特別明顯，夏天發作時發展至中暑的程度。因為在暑熱天飲酒會明顯增加中暑風險，所以地盤經常有通告提示工人請勿飲酒。這名工程師經常穿梭商業大廈冷氣環境及戶外建築地盤，加上經常食燥熱的燒肉、飲酒，增加中暑風險。

我在此分享個人中暑經歷，某年5月行山時突然出現頭痛惡心，頭痛感覺是重痛、包裹痛，需要休息10至15分鐘，到了通風地方方能緩解。另一次是3、4月，跟朋友到越南旅遊，溫度高達38℃，正是東南亞全年最熱的時候。豈料旅行社安排午餐是戶外越南火鍋，我跟團友早上吃了燥火的越式椰子煎餅，午餐再吃火鍋，中途出現頭暈欲睡。我趕緊用藥油按壓人中、風池穴；然後到通風陰涼地方避暑，稍為改善。現在回頭看，當時一旦睡了，有可能醒不過來。

中暑症狀跟平素的小毛病如頭痛、身熱、口渴相似，有時不易發現是中暑；暑邪亦令病人已有的疾病惡化或發作。中醫經典《黃帝內經》名句「邪之所湊，其氣必虛」，即邪氣聚集的部位必然是人體正氣不足、抗禦能力最虛弱的地方。暑邪也會在這些有舊病的地方聚集起來。

陽暑汗多不怕冷 陰暑惡心四肢軟

中暑病人有分「陽暑」和「陰暑」。

陽暑病人多見體溫升高、不怕冷、出汗量大、煩躁及心跳加快。患者出現口渴情况，飲水多，尿黃量小，或出現小便痛（俗稱赤痛）、尿熱感。這跟暑熱之氣損傷人體津液，水分流失有關。患者若出現疲倦、頭暈、四肢乏力、面色白、胃口欠佳，這跟暑氣損傷人體「正氣」，導致氣虛有關。舌象可見舌紅。

這時在場人士必須移動患者到陰涼地方避暑，補充水分、電解質。如果有電解質飲品、西瓜、豆腐花，可以給患者食用。西瓜有「天生白虎湯」之稱，可以消暑退熱。豆腐或豆腐花，含有石膏，也是清暑之品。行山之友在中途補給站食一碗「山水豆腐花」，確實可以消暑，豆腐花大部分成分是水，可以補充因運動而流失的水分。如患者昏迷，或出現嘔吐便不宜進食。

陰暑患者在暑熱天氣下乘涼貪冷，由高溫地方出入冷氣環境，因溫差太大而受寒，出現暑天感冒病徵，乍寒乍熱、四肢乏力痠軟；或喜愛冰冷飲食，或食用過多瓜果湯水，未及消化吸收，腸胃功能受阻，脾胃陽氣受損而出現虛寒，脾胃被未能消化吸收的水液「水濕」阻礙。陰暑病人容易出現頭重痛、頭暈、嗜睡、腹脹、腹痛、上吐下瀉、胸悶、惡心等。舌象可見舌苔白厚膩。

陰暑病人忌食大苦大寒之物，不宜太涼。宜食用健脾化濕食物。可飲用生薑水、陳皮普洱溫運脾胃、神曲茶化濕運脾。

■知多啲：刮痧按穴紓緩中暑不適

治療方面，陽暑多用清暑益氣、醒神開竅藥物，如清暑益氣湯、白虎加人參湯、羚麻白虎湯、清營湯、安宮牛黃丸。藥物成分包括西洋參、石斛、麥冬、黃連、竹葉、荷梗、知母、西瓜翠衣。

陰暑多用祛暑解表、化濕和中藥物，如香薷飲、新加香薷飲、藿香正氣散及感冒解表方劑。藥物成分包括香薷、厚樸、扁豆花、藿香、大腹皮、紫蘇葉、茯苓、蒼朮、半夏、神曲、白芷、生薑、葛根等。

氣陰兩虛患者，宜用生脈散。藥物包括人參、麥冬、五味子。夾濕的患者，適宜用石斛取代麥冬，提防暑濕。中暑後患者見頭暈、神情呆滯、判斷力下降、嗜睡的話，可按情况處方石菖蒲、遠志化濁開竅；丹參、水牛角清心醒竅；羚角絲、鈎藤、天麻平肝熄風，預防抽搐。

另外，亦可透過刮痧及穴位按壓紓緩不適。中暑患者背部、頸部肌肉、四肢肌肉豐厚位置適當刮痧，至表皮出現紅色或紫紅色後停止，有助緩解症狀。刮痧透過微細血管破裂把暑熱之邪在皮膚排出，「透邪外出」意思是透達暑熱邪氣外出。若情况緊急，未能找到刮痧板，可就地取材找相對清潔的硬身材料刮痧。

另外，用指腹按壓以下穴位以緩解中暑症狀：百會、太陽穴、風池、內關、大椎穴、肩井。

如果患者出現項直、抽搐、昏迷，甚至四肢厥冷，必須尋求急症服務，盡快到醫院求醫。

■解暑有法

西瓜皮入饌 清熱良方

西瓜也能入藥？是的。被拋棄的西瓜皮、便宜的綠豆、在水中粗生的蓮藕和包裹糯米雞的荷葉也能入藥。這些夏天當造的食材是消暑、預防中暑佳品。

吃完西瓜，不要把西瓜皮丟棄！把紅肉內側薄邊去掉，也把外側青色硬皮削掉，留下白色瓜肉——西瓜脆衣，可切片煮餸。西瓜翠衣煮法跟冬瓜大同小異，或配以苦瓜一同煮餸，消暑清熱，又可配以炒肉片、煮排骨湯，或滾鹹蛋湯等。

文：陳姵璇（註冊中醫、香港中文大學中醫專科診所暨臨牀教研中心醫師兼任導師）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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