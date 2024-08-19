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心病未解 酒癮難斷 破戒復飲 隨時變本加厲

【明報專訊】早年曾因醉酒鬧事而決心戒酒的藝人鄭中基，早前發聲明表示自己罹患抑鬱症，再次借酒逃避現實，為解決問題，他將到美國參加戒酒中心的療程。

戒酒的挑戰，停止飲酒只是第一步，預防復飲才是重點，復飲隨時比之前飲得更多。專家指酗酒只是表徵，背後或隱藏情緒壓力，需處理背後原因，才可脫離酒癮，同時要提早制訂日後處理壓力和負面情緒對策，預防破戒。

何謂酒精上癮？承受酒精能力人人不同，青山醫院屯門酒與藥物依賴組顧問醫生董梓光指出，臨牀診斷時，不會以消耗酒精分量作衡量標準，「有些人因遺傳，沒有飲很多都可能有上癮問題」。診斷主要參考《精神疾病診斷及統計手冊》（DSM）中對酒精使用障礙（alcohol-use disorder）所列的徵狀，例如，需飲更多分量才達到飲酒帶來的歡愉效果，不飲酒後出現焦慮、失眠等斷癮徵狀，難以控制飲酒渴求，或者因為飲酒而在健康、社交、工作等範疇出現問題。

借酒逃避問題 掩蓋情緒病

下班後小酌，聚會時飲酒助興，本來尋常不過，但有些人把酒精當作逃避現實的窗口。東華三院「遠酒高飛」預防及治療酗酒服務負責社工仇鳳君指，求助人對酒精危機意識低，「例如他們初期以飲酒處理失眠，久而久之需依賴酒精才能入睡，甚至愈飲愈多，從一兩罐啤酒，到需要半打甚至一打才能入睡；亦有些人發現飲酒後毋須再想煩惱事情，借酒處理當下的情緒困擾、壓力等」。

酗酒與情緒病息息相關，鄭中基提到自己患上抑鬱症，借醉逃避現實。董梓光指，遇上問題時訴諸酒精，沒有認真解決問題，令壓力愈積愈多，甚至帶來新問題，更易患上情緒病。他留意到每年向屯門酗酒診療所求診的新症患者，四至五成同時患有精神疾病，當中過半是抑鬱症。酒精上癮與情緒病共存，增加治療難度，「酒精是中樞神經抑制劑，可令本身的抑鬱症更嚴重，使人想法更負面、無動力；亦會減低患者接受治療的誘因，因飲酒問題掩蓋抑鬱徵狀，讓人錯過背後的情緒問題；即使治療後，患者受酒精影響，對於覆診、服藥依從度都會變低，使抑鬱症更難治療」。當留意到自己或身邊人因酗酒令生活或健康出問題，應盡早求助。

「求助人來到說想戒酒，但聽下去發覺他們不止是戒酒，而是想處理背後的問題。」仇鳳君指，機構每年接收200至300宗求助，男女比例約7比3，多介乎30至49歲。求助人一般酒齡較長，令健康出問題，例如飲到「斷片」送院後，檢查發現肝酵素高、脂肪肝等而前來求助；「其次是家庭、親密關係出現問題，酒後情緒容易激動，衝突增加，希望戒酒改善關係」。長期飲酒亦會影響長期記憶，腦袋轉數、手眼協調等變慢，影響工作表現。

藥物輔助 心理支援力求治本

治療酒精上癮，着重心理輔導和行為治療。仇鳳君指，「例如因失眠而飲酒，問題源自工作壓力，當事人未必連接兩者；或在面對負面情緒時，身邊缺乏正面支援而訴諸酒精。輔導過程中，要尋找他真正的需要」。靜觀可提升戒癮人士對身體、情緒狀態的覺察；當發生衝突，比起習慣避開、以酒精處理，透過靜觀可穩定情緒，了解當下要處理的問題。

「有酒癮的人通常是『一岩一窟』，經歷過很多不好的事情，喪失很多東西，我們就要將這些碎片拼合，幫忙修補缺口。」董梓光表示，藥物可抑壓酒精渴求，例如納曲酮（naltrexone）阻擋酒精帶來的快慰、舒暢、興奮；戒酒硫（disulfiram）使人飲酒後產生不良反應，如頭痛、頭暈、想嘔等。但藥物只是輔助，治療重心仍在於心理支援。「治療計劃中，很強調給予戒癮人士新的生活重心或意義，讓他們知道做什麼令到自己覺得有用，發展一些可以幫助減壓的事情，飲酒自然不再是一個很大的引誘。」醫護人員、社工還會幫他們建立新嗜好、社交圈子，求職和修補與家人關係，是一個長遠的治療與支援。

準備應對方案防復飲

「停止飲酒只是開端，重點是怎樣持之以恆，要想方法克服未來可能出現的挑戰。」董梓光表示，治療中醫護會與戒酒人士預測危機，準備應對方案。復飲最高危時段，是剛完成戒酒治療，無論是解難能力、壓力處理仍很不穩定，身邊人也可能半信半疑，缺乏鼓勵，這時候很容易受動搖而復飲；或者戒酒一段時間，對酒精戒心慢慢降低，見到身邊人可以節制飲酒，就猶豫是否應放棄滴酒不沾的目標。一旦復飲宜盡早坦白，分析在哪些情况下「破戒」，看看是否需要額外幫助，或重新檢視之前治療時可能遺漏的地方。戒酒人士一旦復飲或覺得前功盡廢，變得灰心，身邊人又感到失望、批評，可能很快就打回原形，甚至變本加厲。

培養新興趣 同路人互助

當「破戒」接觸到酒精，就會再次上癮？董指因人而異，如果當初酗酒的原因已解決，再接觸酒精可能無問題，「但若本身不利因素如患情緒病或壓力沒有解決，又或體質上較容易依賴酒精，就有較高風險」。東華三院「遠酒高飛」預防及治療酗酒服務資深戒癮輔導員陳潔華建議，戒酒人士盡量不要再飲酒，「因為身體很容易出現飲酒的記憶」，尤其是酗酒嚴重的人，或因飲酒衍生出不同健康或情緒問題；可透過培養新興趣，預防復飲，「如運動時可轉移視線，並非只透過飲酒來處理壓力」，或加入同路人互助小組，在傾談過程感受到被理解，獲得支援與力量。

東華三院「遠酒高飛」

預防及治療酗酒服務

查詢：2884 9876

屯門酗酒戒療所

查詢：2456 8260

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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