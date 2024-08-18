星期日文學‧潛藏在奧運開幕式的法國文學與文化

噢，對了，你知道嗎？《愛的讚歌》其實是法國歌后Edit Piaf的其中一首金曲，自1950年發布之後，就屢次獲得世界各地的歌手和音樂人重唱、改編，其中一個版本，就是黃耀明的《給你》。另外，開幕式片段開首部分，那條沉潛在下水道的鱷魚，也非空穴來風，而是來自鱷魚Eléonore的真實故事，牠在開幕式的出現，無疑也隱含了創作團隊想要表達的某種價值和信息；至於那些以跑酷（Parkour）的方式躍現、穿梭於一個個房頂的神秘火炬手，其造型其實是源於電玩遊戲《刺客教條》（Assassin's Creed），這套經典遊戲是由法國電子遊戲公司Ubisoft開發，故事靈感則來自斯洛文尼亞裔的意大利作家巴托爾（Vladimir Bartol）的小說《鷹巢》（Alamut）。那麼Minions又跟法國有什麼淵源？這齣動畫其實是由美國和法國共同製作，而其中一位導演，就是法國的皮埃爾．柯芬（Pierre Coffin）……

巴黎奧運的開幕式雖然在7月27日已經結束，但對於熱中文藝，對文化懷有濃厚興趣的人而言，它卻彷彿有說不盡的話題，因為它的每個細節背後，都有豐富的互文性，蘊藏了許多美學和象徵意義，而這些說不盡的話題，實際都只在講一個故事：法國文化的實力。

讓奧運開幕式首度在運動場館以外的地方進行，這個實在是一個大膽的想法，它展現了法國文化一貫的創新精神、文化熱情和文化自信（雖然這些文化精神有時也會被解讀為矯揉和傲慢），但與此同時，這個選擇也體現了法國人的精細和理性。

人文地景綻放文藝想像

開幕式的選址，位於奧斯特利茨橋至耶拿橋（Pont d'Iéna）之間。這兩條橋跟拿破崙的兩場重大勝仗有關，隱含了法國歷史的某種榮譽記憶。（但當然，在我們更加明瞭和平之重要性的今天，加上奧運的起源乃是為了消解衝突與戰爭，我們最好還是將焦點放在河道沿途的其他歷史和風光。）以歷史文化建築論，奧運開幕式的選址，無疑是世上人文風景最豐富和最瑰麗的其中一組地景。它以孕育出布豐（Buffon）《自然通史》（此書對達爾文、拉馬克影響深遠）的植物公園為起點，途經巴黎聖母院、囚禁瑪莉皇后（Marie-Antoinette）的巴黎古監獄（La Conciergerie）、羅浮宮、法蘭西學院、重點收藏印象派繪畫的奧賽美術館（Musée d'Orsay）、協和廣場、大皇宮、榮軍院……然後以巴黎鐵塔為終點，而船隻沿途還會駛經新橋（Pont Neuf）、藝術橋（Pont des Arts）和亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）等著名橋樑。

這些地點一方面風景秀麗，另一方面，它們在經過許多世紀的文學、藝術，以及近代的影視作品的不斷書寫、繪畫和拍攝之後，已經成為了蘊含豐富內涵的文藝地景，讓這短短約6公里的水道，得以敘述出無數的故事，綻放出無限的文藝想像。

正是對這些文化遺產的價值了然於心，法國才有自信去辦一個有別於傳統的奧運開幕式。然而，要在這些豐富的文化寶庫裏，尋找合適的素材、糅合到開幕式，從而充分說好這個法國的故事？單靠奧運開幕式的藝術總監托馬斯．祖利（Thomas Jolly）一人謀劃，實在難以成事，正如他在一個訪問裏坦誠提到：

「由獲得委任的一刻開始，我就知道我們必須聚集不同作家，來完善這個即將在巴黎歷史和地標心臟地帶舉行的、獨特典禮的故事，從而讓全世界可以最大限度地沉浸在法國文化之中。」

作家參與策劃開幕式

於是籌備團隊邀請了4位作家來幫忙，他們分別是范妮．埃雷羅（Fanny Herrero）、萊拉．斯利馬尼（Leïla Slimani）、帕特里克．博舍洪（Patrick Boucheron）和達米安．加布里亞克（Damien Gabriac）。這個團隊一起為開幕式的6公里路線，設計了12個主題，藉此介紹法國，突出她複雜、多元、始終處於動態之中的文化特點。

值得注意的是，這4位作家分別擁有不同的專業知識和文化背景，范妮．埃雷羅是一位影視編劇，於2006年起，就創作了多部劇集，代表作有《藍色：警隊中的身一步》（Les Bleus: Premiers pas dans la police）系列，以及《找我經紀人》（Dix pour cent）等作品。

萊拉．斯利馬尼是一位摩洛哥裔法國記者和作家，她的處女作小說《食人魔花園》（Dans le jardin de l'ogre）於2014年出版後，就讓萊拉備受關注。兩年之後，她更憑藉第二部小說《溫柔之歌》（Chanson douce）獲得法國文壇的最高榮譽龔固爾獎，成為了炙手可熱的作家之一。特別值得一提的是，萊拉出身記者，對於北非和西非的社會問題尤其關注，她私淑西蒙．波娃（Simone de Beauvoir）和伍爾芙（Virginia Woolf）的作品，她的作品也表現了對女性處境的關注，以及對種族主義的批判。

相較於團隊中的其他成員，帕特里克．博舍洪予人一種相對濃厚的學術背景。他是法蘭西公學院（Le Collège de France）的教授，是中世紀意大利政治和城市歷史的專家，他對象徵權力、公共經驗和城市空間提出了獨特的思考，出版了大約20本相關主題的著作。然而博舍洪並沒有在象牙塔中劃地自限，學院之外，他也活躍於公眾文化空間，他為公共廣播節目和紀錄片系列擔任編輯、製片人，是捍衛歷史公共用途的旗手。

至於最後介紹的達米安．加布里亞克，他是一位舞台劇演員、導演，同時也是一位作家，是開幕式藝術總監祖利合作無間的搭檔，代表作有《票房》（Box Office）。

正是這個多元背景的團體，為奧運的開幕式的演出定下基調，並決定以「幽默」的方式，去挑戰傳統奧運開幕式的風格。博舍洪特別提及，他為開幕式做設計的部分靈感，就來藝術家尚-保羅‧古德（Jean-Paul Goude）為紀念法國大革命200周年所設計的巡遊，特別是當時的巡遊打破了民族的刻板印象，並且勇敢地將不同的國族組織成「地球部落」。正是因為這個淵源，觀眾可以開幕式裏，看到籌備團隊為演出所注入的博愛、平等、包容和對話等的意念，以及對種族、性別、弱勢社群等問題所表現的關注。

旁敲側擊向文學大師致敬

奧運開幕式無疑是一個大型的綜合藝術表演活動，但這次巴黎的開幕式卻有一個鮮為人注意到的特點，那就是在整個開幕式中，法國文學的身影一直深深地貫穿着整個活動當中。

大概是出於美學考慮和對本國文化的自信，又或者是想讓熟悉法國文學的觀眾，自行發現各項細節和各個彩蛋，奧運的開幕式裏，並沒有採用直白的方式，向法國文壇的一眾巨星致敬，而是採取了旁敲側擊的技巧，將一眾法國文學大師的身影以及其著作，鑲嵌到開幕式的故事當中。

在開幕式開始不久，當3位少年，接過施丹的火炬，走進地下人骨墓穴的時候，近年有關注法國影視作品的觀眾，就會想起Netflix劇集Lupin，甚至可能會想起，跟英國的《福爾摩斯》分庭抗禮，由法國作家莫里斯‧盧布朗 （Maurice Leblanc）所創作的怪盜故事《亞森．羅蘋》（Arsène Lupin）；至於那位在下水道泛舟的怪人，相信也讓不少觀眾看到了卡斯頓‧勒胡（Gaston Leroux）《歌聲魅影》（Le fantôme de l'Opéra）那位歌劇院怪人的影子。

至於雨果的作品已經可說是舉世聞名，再加上影視作品和百老匯歌劇的改編，觀眾相信不難在修復的聖母院房頂，認出《巴黎聖母院》（或譯《鐘樓駝俠》）裏的主角卡西莫多的影；以及在火炬手潛入沙特萊劇院（Théâtre du Châtelet）的舞台上，認出《悲慘世界》（或譯《孤星淚》）的經典場景，還有浪漫主義畫家德拉克洛瓦的畫作《自由領導人民》。

然後，當火車撞破了由火車站改建而成的奧賽美術館的巨鐘，神秘火把手跨進了夢一般的奇幻世界時，我們看到了《八十日環遊世界》的作者儒勒．凡（Jules Verne）《氣球上的五星期》的熱氣球、《從地球到月球》（De la Terre à la Lune）的火箭，還有經喬治．梅里愛（Georges Méliès）將這故事改編成電影時，那個被火箭擊中的經典月球頭像，並在太空遇到了聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）筆下，那位住在B612星球的「小王子」（Le Petit Prince）。至於在B612旁邊的那個星球和自由女神像，其實也是為了向皮埃爾‧布勒（Pierre Boulle）這位創作了《人猿星球》（La Planète des singes；英譯Planet of the Apes）這位科幻小說作家致敬而安排在片段中的。

論到開幕式之中，最直白地向法國文學致敬的部分，無疑就是以黎塞留舊址的法國國家圖書館為場景，以「自由」為主題的那幕。然而，這一幕相信也讓不少觀眾納悶：片段所選的作家和作品似乎並沒有特別聽過，創作團隊到底是基於什麼原因，選擇在奧運的開幕式上，呈現這些作品？

反思風俗倫理的絕對性

事實上，熟悉法國電影的觀眾，或許有機會從這部分的兩男一女的愛情故事背景，聯想起法國導演杜魯福（François Truffaut）以亨利-皮耶‧羅謝（Henri-Pierre Roché）小說改編的同名電影《祖與占》（Jules et Jim）（或譯《夏日之戀》），這個故事以一戰前後為舞台，講述祖與占這對好友，同時愛上女孩凱薩琳，三人忠於自己所愛，但同時又能夠共同相處的故事，故事的戀愛觀在今天看來，仍可說是相當前衛，而劇中有關女性自由與自主的內容，也十分值得觀眾細味。至於這個部分所選錄的其他文學作品，都可說是圍繞着愛、自由、自主、女性這些關鍵詞而互相產生共鳴，這些作品包括：詩人魏倫（Paul Verlaine）的《沒有語言的浪漫故事》（Romances sans paroles）、繆塞（Alfred de Musset）的《我們不拿愛情作玩笑》（On ne badine pas avec l'amour）、莫泊桑（Guy de Maupassant）的《漂亮朋友》（Bel-Ami）、2022年諾貝爾文學獎得主——安妮‧艾諾（Annie Ernaux）的《情慾告白》（Passion simple）、開幕式創作團隊成員的萊拉的作品《性與謊言》（Sexe et mensonges）、拉迪蓋（Raymond Radiguet）的《魔鬼附身》（Le Diable au corps）、皮埃爾‧肖代洛‧德拉克洛（Choderlos de Laclos）的《危險關係》（Les Liaisons dangereuses）、莫里哀（Molière）的《了不起的情人》（Les Amants magnifiques），以及馬里沃（Marivaux）的《愛的勝利》（Le Triomphe de l'amour）。從愛情和性別的討論角度而言，這些作者和作品都可以引起不少討論和爭議，這些討論包括對倫理的挑戰，例如《漂亮朋友》、《危險關係》和《情慾告白》中所涉及的勾引和不倫之戀，魏倫和拉迪蓋的同性關係等等。對於這些作家的同代人而言，他們的個人行為和作品中所涉及的議題，可說是一種禁忌，然而這些禁忌隨着時移世易，現今又變成了一種社會相對可以接受的價值，而這種對風俗以及倫理是否具有絕對性的反思，實際可以追溯至法國18世紀的啟蒙主義，而其中一部法國學生都幾乎讀過的代表作，就是孟德斯鳩（Montesquieu）的《波斯人信札》（Lettres Persanes），而這套對倫理的理性思考傳統，後來也深植在法國文化的傳統之中。

從開幕式創作團隊對這些作家和作品的呈現方式，可以看出團隊並非要將這些作家和作品，包裝或者高舉成經典，而是透過表演中一瞬即逝的展示，讓觀眾對這些產生興趣，繼而作進一步的關注——就像開幕片段一開始在下水道看到的那條鱷魚。

那個小片段以鱷魚女Eléonore的故事為藍本，Eléonore於1984年，在巴黎的下水道被發現，然後送到了巴黎動物園和布列塔尼的瓦納水族館（Aquarium de Vannes），2020年的時候，因水族館需要重大整修，於是Eléonore被搬到了鱷魚農場。可是，就在她還在適應新環境期間，她卻突然在翌年3月去世了。為什麼會這樣呢？據看護員說，3月是鱷魚的繁殖季節，雄性在此期間會變得相當暴力，而Eléonore可能就是被他們襲擊而死的……通過開幕式的短暫的呈現，創作團隊隱晦地表達了兩性之間的暴力問題，還有動物權益的問題，但這一切一切，就跟開幕式的其他細節一樣，必須要懷着好奇和一定的誠意，觀眾才有機會解讀得到。

無可否認，在歷屆的奧運開幕式之中，2024巴黎的這一屆，將會是最耐讀的一屆，就像一部文學經典。

文•唐睿

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

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